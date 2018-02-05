'90+7
'90+6
Азар с левого угла штрафной площади сбросил мяч на Жиру, Оливье в касание пробил по воротам, Карнезис спас свою команду.
'90+5
Последовал заброс в штрафную площадь «Уотфорда» на Азара, игрок «Челси» оказался в офсайде.
'90+4
Фабрегас с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Жиру сбросил мяч в центр, но там были только защитники «Уотфорда».
'90+3
Очередной провальный матч получился сегодня у «Челси», совсем скоро плей-офф Лиги чемпионов, матчи с «Барселоной», там конечно с таким футболом ловить будет нечего.
'90+2
'90+2
'90+1
'90
Шесть минут решил добавить Майк Дин к основному времени матча.
'90
'90
'89
'88
Даже фланговые защитники «Уотфорда» способны забивать интересные голы, посмотрим, успеет ли «Челси» отыграться вновь.
'87
'86
Последовала передача в штрафную площадь на Деулофеу, Херард в падении пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'85
Зегелар с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Куртуа уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'84
'83
Азар с правого угла штрафной площади выполнил передачу к линии штрафной, Фабрегас в касание пробил в ближний угол ворот, Карнезис сложился и намертво забрал мяч.
'82
Перейра теперь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Куртуа вновь без всяких проблем забрал мяч.
'81
Деулофеу выполнил передачу к линии штрафной площади с правого фланга, Дукуре в борьбе с защитниками не смог принять мяч.
'80
Пошли последние минуты матча, «Челси» пока конечно же может спасти этот матч, но пока команда Антонио Конте даже ни одного удара в створ ворот не нанесла.
'79
Холебас попытался забросить мяч в штрафную площадь «Челси» из центра поля, мяч попал в Мозеса и улетел в аут.
'78
Холебас пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Куртуа был на месте.
'77
Луис выполнил заброс в штрафную площадь «Уотфорда», Прёдль не дал Жиру добраться до мяча, в итоге его на выходе вновь забрал Карнезис.
'76
Янмат пробил по воротам с правого угла штрафной площади, мяч попал в защитника «Челси».
'75
Аспиликуэта с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Карнезис уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'74
Капу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'73
Фабрегас с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Жиру в борьбе за верховой мяч теперь нарушил правила против Прёдля.
'72
Жиру смог пробить по воротам с линии штрафной площади, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'71
Мозес с правого фланга попытался выполнить передачу в центр, защитники «Уотфорда» перехватили мяч.
'70
Очень плотно «Уотфорд» играет в обороне, игроки «Челси» в атаке пока ничего придумать не могут.
'69
Деулофеу выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, игроки «Челси» очень уверенно отбились при этом стандарте.
'68
Дукуре прорвался к штрафной площади «Челси» и пробил в ближний угол ворот, Куртуа перевёл мяч на угловой.
'67
'67
'66
'66
'65
Педро получил повреждение в борьбе за мяч, пока игрок «Челси» сильно хромает, возможно, что ему потребуется замена.
'64
'63
Янмат с правого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, попытка вышла неудачной.
'62
Теперь уже Ришарлисон бил по воротам «Челси», мяч улетел немного в сторону от цели на этот раз.
'61
Холебас со стандарта выполнил передачу на левый угол штрафной площади, защитники «Челси» не смогли далеко выбить мяч, в итоге из-за пределов штрафной площади Деулофеу пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'60
'59
Янмат с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ришарлисон неудачно сбросил мяч на Дини, в итоге мяч улетел за лицевую линию поля.
'58
Теперь уже последовала передача на правый угол штрафной площади «Уотфорда», Мозес в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'57
Майк Дин показывает игрокам «Уотфорда» чтобы те лишний раз время не тянули и мячи из аута вводили в игру побыстрее.
'56
Мозес с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, никого из партнёров там не оказалось.
'55
Дини неплохо поборолся за мяч на левом фланге на половине поля «Челси» и в итоге заставил тем самым выбить Фабрегаса мяч в аут.
'54
Всё же Зегелар смог сам подняться, возможно, что оба игрока по итогу смогут продолжить игру.
'53
Мозес смог подняться с помощью врачей, а вот Зегелар по-прежнему лежит на газоне, уже и носилки появились.
'52
Мозес и Зегелар неудачно столкнулись головами в борьбе за верховой мяч в штрафной площади «Уотфорда», вышли на поле врачи команд, пауза в игре.
'51
'50
«Уотфорд» начинает второй тайм довольно активно, игроки «Челси» по-прежнему не могут найти свою игру.
'49
Капу в центре поля нарушил правила. Игроки «Челси» никуда не спеша разыграли стандарт.
'48
Зегелар с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Н'Голо уверенно перехватил мяч.
'47
Дини перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Челси» и в итоге нарушил правила против Аспиликуэты.
'46
Начинается второй тайм!
'45+3
Звучит свисток об окончании первого тайма. После первого тайма «Челси» на выезде уже в меньшинстве уступает «Уотфорду» 0:1, пока эту игру спасти можно, но, если хозяева поля смогут забить второй мяч, команда Антонио Конте в таком состоянии спасти встречу уже не сможет.
'45+3
Мозес выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Педро получил мяч и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'45+2
Последовала подача на ближнюю штангу с углового, мяч был закручен слишком сильно и в итоге попал в сетку с внешней стороны.
'45+1
Капу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Аспиликуэту и ушёл на угловой.
'45
Две минуты добавил Майк Дин к основному времени первого тайма.
'45
'44
Второй тайм для «Челси» будет очень тяжёлым, пока очередная потеря очков намечается у команды Антонио Конте.
'43
'42
Пенальти назначается в ворота «Челси»! Янмат из центра поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Куртуа на выходе сбил Деулофеу и Майк Дин уверенно указал на «точку».
'41
Зегелар с левого фланга попытался выполнить передачу в центр штрафной площади, Луис и Мозес вдвоём смогли перехватить мяч.
'40
Антонио Конте сейчас уже начал закипать, недоволен главный тренер «Челси», что Майк дин пока не показывает карточки игрокам соперника.
'39
Янмат в центре поля нарушил правила против Педро. Надо защитникам «Уотфорда» быть осторожнее, а то и они доиграются до жёлтых карточек.
'38
Ришарлисон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Куртуа без особых проблем забрал мяч в руки.
'37
'37
'36
Азар получил в центре поля по ногам от Прёдля. Игроки «Челси» спокойно разыграли стандарт.
'35
Теперь «Челси» придётся немного перестроить свою игру, пока конечно последние матчи «синих» перед Лигой чемпионов вызывают только опасения.
'34
'33
Дзаппакоста с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Мозес скидывал мяч Педро, но при этом сыграл рукой, Майк Дин всё видел и дал свисток.
'32
Холебас выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Куртуа уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'31
Теперь уже Деулофеу выполнил подачу во вратарскую, Куртуа уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч подальше от своих ворот.
'30
Деулофеу с углового сейчас закрутил мяч в створ ворот, пришлось защитникам «Челси» выбить мяч на повторный корнер.
'29
Последовала подача на левый угол штрафной площади «Челси» со стандарта, Бакайоко в борьбе с Прёдлем выбил мяч на угловой.
'28
'27
Последовала передача в штрафную площадь «Уотфорда», там из игроков «Челси» по сути никого и не было, что позволило Карнезису без проблем сыграть на выходе.
'26
Всё нормально с Дини, игра продолжается. Форвард «Уотфорда» уже сейчас на правом фланге активно прессинговал Луиса, в итоге защитнику «Челси» пришлось выбить мяч в аут.
'25
Дини получил повреждение в борьбе за мяч, Луис в рамках фейр-плей выбил мяч в аут.
'24
Н'Голо выполнил передачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, в итоге Дзаппакосте не удалось за него толком побороться.
'23
Дзаппакоста в борьбе попал мячом по лицу Деулофеу, сегодня в Уотфорде довольно холодно, получить мячом по лицу в такой ситуации крайне неприятно.
'22
Ришарлисон ворвался в штрафную площадь «Челси» и пробил по воротам, Кэхилл сыграл надёжно и принял удар на себя.
'21
Решили игроки «Уотфорда» на этот раз разыграть корнер, но попытка вышла неудачной, хозяева поля практически сразу потеряли мяч.
'20
Ришарлисон по левому флангу прошёл вперёд и попытался выполнить передачу в центр штрафной площади, мяч попал в Аспиликуэту и улетел на угловой.
'19
Куртуа в своей штрафной площади попал под прессинг Деулофеу, но голкипер «синих» сыграл уверенно и спокойно выбил мяч к центру поля.
'18
Зегелар выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга, игроки «Челси» сыграли внимательно и мяч вновь перехватили.
'17
Вновь игроки «Челси» в центре поля контролируют мяч, команда Антонио Конте предпочитает не форсировать события в матче.
'16
Последовал заброс к штрафной площади «Челси» вновь, Ришарлисон оказался в офсайде.
'15
Мозес с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, защитники «Уотфорда» не смогли выбить мяч от своих ворот, в итоге Виллиан пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'14
Янмат с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Дини оторвался от защитников, но удар у форварда «Уотфорда» совсем не получился.
'13
Ришарлисон пробил по воротам со входа в штрафную площадь, мяч попал в Виллиана и ушёл на угловой.
'12
Деулофеу ворвался в штрафную площадь «Челси» и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.
'11
Дукуре пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'10
Янмат выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, Аспиликуэта головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'9
Куртуа не очень далеко выбил мяч от своих ворот, в итоге Капу в центральном круге мяч перехватил.
'8
Аспиликуэта в центре поля нарушил правила против Капу. Игроки «Уотфорда» спокойно разыграли стандарт.
'7
Последовала передача в центр штрафной площади на ход Деулофеу, уверенно Куртуа сыграл на выходе и мяч перехватил.
'6
«Челси» в центре поля контролирует мяч, в атаку гости пока не особо спешат идти.
'5
Янмат с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, игроки «Челси» не без труда, но смогли отбиться.
'4
В среднем темпе пока выступают команды, «Челси» сейчас также находится в неважной форме, так что и «синих» ждёт непростой матч.
'3
Загелар выполнил заброс в штрафную площадь «Челси» из центра поля, никого кроме Куртуа там не оказалось.
'2
Спокойно команды начинают матч, «Уотфорд» первые минуты матча точно будет проводить при игре от обороны.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Уотфорд» — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.