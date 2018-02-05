'90+7

Последовала подача на ближнюю штангу ворот «Уотфорда» с углового, хозяева поля уверенно отбились, а затем Майк Дин дал финальный свисток. Сегодня «Уотфорд» одержали разгромную победу над «Челси» и тем самым команда Хави Грасии смогла поправить своё турнирное положение. «Челси» же теперь может вскоре и из зоны Лиги чемпионов выпасть, посмотрим, что у «Челси» будет дальше с игрой, но пока футбол «синих» оставляет довольно посредственное впечатление.