'90+3
'90+2
В центре поля вновь находится мяч, обе команды уже ждут финального свистка в этой встрече.
'90+1
Санчес перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Хаддерсфилда» и в итоге нарушил правила против Конголо.
'90
Три минуты добавил Стюарт Атвелл к основному времени матча.
'89
Санчес получил мяч в центре штрафной площади, но Алексис затянул с ударом и в итоге так и не пробил он по владениям Лоссля.
'88
Муй с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, де Хеа уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'87
Сегодня в Манчестере весь матч шёл дождь, но это довольно стандартно для Англии, поле конечно же справилось, оно на «Олд Траффорде» хорошее.
'86
Болельщики «Манчестер Юнайтед» немного посвистывают, не очень им нравится, что сейчас мячом стал больше времени владеть «Хаддерсфилд».
'85
Попытались игроки «Манчестер Юнайтед» провести контратаку, но всё же передача от Санчеса вышла не самой лучшей, «Хаддерсфилд» старается сегодня забить хотя бы один гол на «Олд Траффорд».
'84
Последовал заброс на левый угол штрафной площади «Хаддерсфилда» с правого фланга, но там никого из игроков «Манчестер Юнайтед» не оказалось.
'83
Йоргенсен в центре поля нарушил правила против Санчеса. Игроки «Манчестер Юнайтед» спокойно разыграли стандарт.
'82
'82
'81
Угловой игроки «Манчестер Юнайтед» разыграли неудачно, игроки «Хаддерсфилда» спокойно мяч перехватили.
'80
Валенсия выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Санчес попытался перевести мяч в центр, но Муй в подкате выбил его на угловой.
'79
Погба получил мяч на левом углу штрафной площади «Хаддерсфилда» от Санчеса, Поль выполнил передачу в центр, но Хефеле смог мяч перехватить.
'78
Погба с левого фланга сместился в центр и пробил в дальний угол ворот, мяч и тут не пошёл в створ, хотя момент был неплохой.
'77
Валенсия с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Лукаку в касание пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'76
'76
'75
'75
'74
Последовала передача на ход Санчесу, мяч полетел не очень удачно, в итоге он улетел в аут, но Алексис до последнего старался сохранить мяч в поле.
'73
Теперь «Хаддерсфилду» терять уже особо нечего, посмотрим, будут ли гости в атаке играть более смело.
'72
'71
Погба из центра поля выполнил заброс в штрафную площадь на Мату, Хуан выполнили передачу на Санчеса, который сбил Хефеле и Стюарт Атвелл указал на «точку».
'70
Санчес выполнил передачу на ход Лукаку, Ромелу в борьбе с Йоргенсеном упал у штрафной площади «Хаддерсфилда», Стюарт Атвелл показал, что нужно играть дальше.
'69
Мата со стандарта выполнил передачу на правый угол штрафной площади, «Хаддерсфилд» при стандарте вновь отбился очень уверенно.
'68
'68
'67
'66
Игроки «Хаддерсфилда» пока катают мяч в центре поля, но дальше пройти гостям пока очень тяжело.
'65
Лингард выполнил передачу на ход Мате, теперь уже и Хуан оказался в офсайде.
'64
Шиндлер при этом сразу отправился в раздевалку, будем надеяться, что повреждение защитник «Хаддерсфилда» по итогу получил не очень серьёзное.
'63
Последовала передача на ход Валенсии, игрок «Манчестер Юнайтед» оказался в офсайде.
'62
'62
'61
'60
Мата выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Лукаку, Йоргенсен поставил корпус сопернику и дал мячу уйти за лицевую линию поля.
'59
Санчес выполнил передачу к линии штрафной площади, защитники «Хаддерсфилда» смоли перехватить мяч.
'58
Валенсия с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, мяч попал в Конголо и улетел в аут.
'57
И действительно «Манчестер Юнайтед» открывает счёт в матче, всё же такое давление просто так пройти не могло.
'56
'55
Очень мощно «Манчестер Юнайтед» выглядит на поле во втором тайме, кажется, что ещё немного и «Хаддерсфилд» вскоре пропустит.
'54
Валенсия с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Хаддерсфилда» продолжают отбиваться.
'53
Санчес вновь сам со стандарта выполнил передачу в центр штрафной площади «Хаддерсфилда», Лукаку оказался немного не готов и в итоге за мяч Ромелу толком и не боролся.
'52
Хогг на своей половине поля сбил Санчеса. «Манчестер Юнайтед» вновь готовится к стандарту.
'51
Мата с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч на левом углу штрафной площади подхватил Рохо, после подачи в центр никто из игроков «Манчестер Юнайтед» не смог пробить по воротам, но всё же после этого Лингард пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'50
Санчес со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, с трудом, но защитники «Хаддерсфилда» смогли выбить мяч на угловой и не дать Валенсии пробить по воротам.
'49
'48
Санчес получил мяч от Лукаку в центре штрафной площади «Хаддерсфилда» и готов был пробить по воротам, Смит успел накрыть соперника.
'47
Последовал заброс в штрафную площадь «Хаддерсфилда» на Лингарда, Лоссль уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Манчестер Юнайтед» на своём поле в довольно динамичном матче играет вничью с «Хаддерсфилдом» 0:0. Во втором тайме у нас должны будут появиться и забитые мячи, всё же гости вряд ли смогут весь матч отбиваться без всяких проблем и за счёт уверенной игры Лоссля.
'45+2
'45+1
Последовала подача в центр штрафной площади «Манчестер Юнайтед» с углового, Муй после длительной борьбы смог пробить по воротам, мяч попал в Матича.
'45
Две минуты добавил Стюарт Атвелл к основному времени первого тайма.
'45
Куанер с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Смоллинг в борьбе с Депуатром выбил мяч на угловой.
'44
Ван ла Парра выполнил передачу в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед» с левого фланга, там из партнёров вообще никого не было.
'43
Опасная передача последовала к штрафной площади «Хаддерсфилда» на ход Лукаку, Лоссль уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'42
Санчес со стандарта выполнил передачу на дальнюю штангу, Смоллинг в падении пробил по воротам, Лоссль спас свою команду, а боковой арбитр также зафиксировал офсайд у игрока «Манчестер Юнайтед».
'41
Куанер на своей половине поля сбил Мату. «Манчестер Юнайтед» заработал неплохой стандарт.
'40
Осталось довольно немного времени до конца первого тайма, при этом наш матч пока смотрится довольно неплохо.
'39
Лингард на правом углу штрафной площади выскочил из-за спины защитника и едва не обыграл Лоссля, который также вышел из ворот, но в итоге голкипер «Хаддерсфилда» вновь выручил свою команду.
'38
Хогг с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы за мяч игроки «Хаддерсфилда» нарушили правила.
'37
Последовала передача в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед» с правого фланга, Рохо не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'36
Лингард пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Лоссль вновь без особых проблем смог забрать мяч.
'35
'35
'34
Валенсия на правом фланге отыгрался с Санчесом и уже получил ответную передачу в штрафной площади, но Конголо здорово сыграл в подкате и мяч по итогу ушёл за лицевую линию от игрока «Манчестер Юнайтед».
'33
Мата на правом углу штрафной площади получил передачу от Санчса, далее Хуан попытался переправить мяч к линии вратарской на Лукаку, защитники «Хаддерсфилда» смогли перехватить мяч.
'32
Лингард выполнил передачу в центр штрафной площади на Санчеса, Алексис в борьбе с Шиндлером упал на газон, Стюарт Атвелл показал, что нужно играть дальше.
'31
'30
Неудачно игроки «Манчестер Юнайтед» разыграли угловой и на этот раз, игроки «Хаддерсфилда» вновь очень спокойно отбились.
'29
Санчес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Лоссль в прыжке перевёл мяч на угловой.
'28
Хогг в центре поля нарушил правила против Лингарда на этот раз. «Манчестер Юнайтед» спокойно разыграл стандарт.
'27
'26
Мата с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, не без проблем, но игроки «Хаддерсфилда» смогли отбиться и гости при этом попытались провести контратаку.
'25
Лингард с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'24
Шоу с левого угла штрафной площади выполнил передачу в центр, Шиндлер на этот раз выбил мяч к центру поля.
'23
Поднялся МакТоминай, молодой игрок «Манчестер Юнайтед» готов продолжать игру, с Лосслем также всё хорошо.
'22
Чуть ранее и Лосслю досталось, ему также нужна небольшая помощь врачей «Хаддерсфилда».
'21
Конголо в борьбе за верховой мяч в своей штрафной площади снёс МакТоминая, вышли на поле врачи «Манчестер Юнайтед», пауза в игре.
'20
Мата со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, Лоссль сыграл на выходе и кулаками выбил мяч подальше от своих ворот.
'19
Ван ла Парра на правом фланге нарушил правила против Валенсии. «Манчестер Юнайтед» заработал ещё один неплохой стандарт.
'18
Санчес выполнил подачу в штрафную площадь «Хаддерсфилда», Лингарду на втором этаже тоже за мячи бороться довольно тяжело.
'17
С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади «Манчестер Юнайтед», Куанер в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'16
Биллинг нарушил правила в центре поля против МакТоминая. Игроки «Манчестер Юнайтед» спокойно разыграли стандарт.
'15
Шоу попытался прорваться вперёд по левому флангу к воротам «Хаддерсфилда», Хадергьонай уверенно сыграл в подкате и мяч перехватил.
'14
Лукаку довольно глубоко сейчас опустился в центр поля и в итоге когда «Манчестер Юнайтед» нужно было выполнить передачу вперёд, там никого не оказалось.
'13
Показывают нам на скамейке Поля Погба, он конечно был не готов начинать этот матч в запасе, а сегодня на поле молодой МакТоминай.
'12
Мата выполнил подачу на дальнюю штангу со стандарта, Смоллинг головой пробил по воротам, Лоссль был на месте.
'11
Против Валенсии нарушили правила на правом фланге у штрафной площади «Хаддерсфилда», «Манчестер Юнайтед» заработал неплохой стандарт.
'10
При этом удаётся игрокам «Манчестер Юнайтед» раскачивать соперника, уже пару свободных зон «Хаддерсфилд» для своего соперника открывал.
'9
Мата забросил мяч в штрафную площадь «Хаддерсфилда», гости продолжают массивно отбиваться.
'8
Лингард вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил по воротам, мяч полетел не очень сильно, Лоссль сложился и мяч забрал.
'7
Последовала передача на ход Мате из центра поля, игрок «Манчестер Юнайтед» оказался в офсайде.
'6
Мата выполнил подачу к линии вратарской с углового, игроки «Хаддерсфилда» очень уверенно отбились и при стандарте.
'5
Валенсия выполнил передачу в штрафную площадь на Лингарда, Джесси к мячу вроде бы и успевал, но в итоге защитник «Хаддерсфилда» выбил мяч на угловой.
'4
«Хаддерсфилд» как и в матче с «Ливерпулем» будет играть в закрытый футбол и ловить шансы на контратаках, яркости в таких матчах бывает не очень много.
'3
«Манчестер Юнайтед» перехватил контроль над мячом, но пока дальше центра поля команда Жозе Моуринью пока пройти не может.
'2
«Хаддерсфилд» попытался сразу провести атаку на ворота «Манчестер Юнайтед», но это была попытка элементом неожиданности застать соперника врасплох.
'1
Матч стартовал! Встреча началась с минуты молчания в память о трагедии, которая произошла в Мюнхене 60 лет назад.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Хаддерсфилд Таун». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.