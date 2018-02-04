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Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах Twitter «Ливерпуля»
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах

Кейн со второй попытки спас «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» сыграл вничью «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии

«Ливерпуль» сыграл вничью на своем поле с лондонским «Тоттенхэмом» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Хозяева дважды выходили вперед в счете, но столичный клуб неизменно отыгрывался. «Шпор» спас нападающий Гарри Кейн, забивший пенальти на пятой добавленной минуте. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.
26-й тур  |   04 февраля 19:30   |  закончен
Ливерпуль
2:2
Тоттенхэм Хотспур
2:2
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Салах 3'
Александер-Арнольд 42'
Милнер 58'
Хендерсон 65'
Мане 65'
Салах 90+1'
Джан 90+6'
Алли 69'
Ваньяма 80'
Кейн 87' (незабитый пенальти)
Кейн 90+5' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Лорис Кариус
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
6 (з)   Деян Ловрен
66 (п)   Трент Александер-Арнольд 42'
14 (п)   Джордан Хендерсон 65' 65'
23 (п)   Эмре Джан 90'
7 (п)   Джеймс Милнер 78' 58'
11 (п)   Мохамед Салах 3' 90'
9 (н)   Роберто Фирмино
19 (н)   Садио Мане 65' 65'
1 (в)   Уго Льорис
2 (з)   Киран Триппьер
33 (з)   Бен Дэвис
6 (з)   Давинсон Санчес 71'
5 (з)   Ян Вертонген
19 (п)   Мусса Дембеле 79'
23 (п)   Кристиан Эриксен
15 (п)   Эрик Дайер
20 (п)   Деле Алли 69'
7 (п)   Сон Хын
10 (н)   Гарри Кейн 87' 90'
Запасной состав
22 (в)   Симон Миньоле
32 (з)   Жоэль Матип 78'
18 (з)   Альберто Морено
21 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен 65' 65'
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
28 (н)   Дэнни Ингс
29 (н)   Доминик Соланке
13 (в)   Михел Ворм
24 (з)   Серж Орье
11 (п)   Эрик Ламела 71'
12 (п)   Виктор Ваньяма 79' 80'
17 (п)   Мусса Сиссоко
29 (п)   Гарри Уинкс
18 (н)   Фернандо Льоренте
Удары
33%
По воротам: 7
В створ: 3
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 2
  • 13
Удары
67%
По воротам: 8
В створ: 6
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 2
  • 9
Трансляция
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'90+6
Всё, матч окончен! «Ливерпуль» на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 2:2. Фееричная игра, лондонцы давили во втором тайме и отыгрались усилиями Ваньямы. Салах в добавленное время сотворил шедевр и казалось, что хозяева своего не упустят. Но уже на последней минуте «шпоры» заработали пенальти, которое реализовал Кейн. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+5
ГОЛ! Кейн уверенно реализовал пенальти, пробив мощно в угол — Кариус завалился в противоположную сторону.
'90+4
Пенальти! Вторая попытка для Кейна.
'90+3
Ещё одно падение в штрафной «Ливерпуля»! Ламела рухнул на газон в борьбе с ван Дейком. Судьи пошли совещаться.
'90+1
ГОЛ! Фантастика, что-то невероятное исполнил Салах! Мохамед взял инициативу на себя, накрутил в штрафной на «носовом платке» трёх соперников и в ближнем бою пробил Льориса! Браво!
'90
Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'89
Эриксен и Сон накоротке разыграли мяч в чужой штрафной. Робертсон накрыл удар датчанина с острого угла.
'87
Не забил пенальти Кейн! Гарри пробил прямо по центру — Кариус стоял до последнего и отразил мяч!
'85
Пенальти! Долго шли споры, но главный арбитр настоял на своём.
'84
Кейн упал в штрафной «Ливерпуля»! Гарри вырвался один на один и Кариус завалил форварда! Главный арбитр подбежал советоваться к боковому. Возможно форвард «Тоттенхэма» был в офсайде.
'82
«Тоттенхэм» продолжает давить. Не удаётся хозяевам отодвинуть игру от своих ворот.
'80
ГОЛ! Сразу же сработала замена Почеттино! Кариус прервал прострельную передачу Эриксена, но мяч отскочил на набежавшего Ваньяму, который с радиуса штрафной пробил точно в девятку! Красиво исполнил африканец!
'79
Ваньяма появился на поле вместо Дембеле.
'79
Замена у гостей.
'78
Матип вышел вместо Милнера.
'78
Последняя замена у «Ливерпуля».
'77
Большой объём работы проделывает Фирмино, стараясь зацепиться за каждый мяч. И много ударов по ногам получает бразилец.
'75
Ламела с углового навесил на дальнюю штангу, Кейн опередил Кариуса, но послал мяч над перекладиной!
'73
Льорис выскочил за пределы штрафной и столкнулся с Фирмино, помешав бразильцу добраться до мяча. Голкипер сразу же извинился перед соперником.
'72
Во втором тайме преимущество по владению мячом у «шпор» — 70% на 30%.
'71
Ламела вышел вместо Санчеса.
'71
Замену провёл Маурисио Почеттино.
'70
Салах смело пошёл в обводку на двух соперников! Египтянин обыграл Дэвиса, но Вертонген подстраховал партнёра.
'69
Алли подобрал отскок у штрафной, продвинулся вперёд и «нырнул», пытаясь заработать пенальти. Арбитр грамотно разобрался в эпизоде, показал «горчичник» игроку гостей.
'67
Триппьер подключился к атаке и навесил на дальнюю штангу, но Арнольд помешал Сон Мину добраться до мяча.
'65
Вейналдум вышел на замену.
'65
Хендерсон покинул поле.
'64
Окслейд-Чемберлен вошёл в игру.
'64
Мане заменён.
'63
Юрген Клопп готовит двойную замену, Вейналдум и Чемберлен пошли переодеваться.
'62
Усиливает давление «Тоттенхэм». Ван Дейк прервал навес Эриксена и выбил мяч на очередной угловой.
'60
Опасно! Эриксен вырезал подачу со штрафного на голову Кейну, который метров с десяти пробил прямо в Кариуса!
'58
Милнер в подкате прыгнул в ноги Триппьеру. Жёлтая карточка.
'56
Провалилась оборона хозяев! Сон Мин открылся под передачу из глубины, выскочил один на один, но пробил в вышедшего из ворот Кариуса! А Дембеле после подбора пробил неточно.
'54
«Тоттенхэм» забрал мяч и большими силами идёт вперёд. Территория за гостями.
'52
Хозяева совершили перехват и организовали атаку два в два! Салах дошёл до штрафной и попытался отдать мяч на ход Мане, но Вертонген перехватил мяч.
'50
Лондонцы развернули атаку левым флангом. Эриксен навесил во вратарскую — мяч перелетел через Кейна.
'48
Милнер со стандарта навесил в центр штрафной, но лондонцы без проблем выбили мяч в сторону.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Ливерпуля» после первого тайма. Единственный гол на третьей минуте забил Салах, воспользовавшийся ошибкой в обороне соперника. Забив мяч, хозяева отошли в оборону и старались ловить соперника на контратаках. А «Тоттенхэм» ничего опасного у ворот Кариуса не создал.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Эриксен не лучшим образом навесил со штрафного, послав мяч в руки Кариусу.
'42
Арнольд не успел к мячу и влетел в ноги Дэвису. Жёлтая карточка.
'39
Дембеле! Подобрал отскок у штрафной и пробил в нижний угол — Кариус намертво забрал мяч.
'37
Мане на фланге качнул защитника и прострелил в штрафную — лондонцы отбились.
'35
Кстати, Салах забил сегодня свой 20-й гол в АПЛ. Он второй бомбардир лиги, уступая только Кейну, у которого 21 мяч.
'34
Гости убежали три в три! Сон Мин убрал Ловрена и сделал передачу в штрафную на свободного Эриксена, который пробил в Кариуса! Впрочем, офсайд был у датчанина.
'33
Ван Дейк откликнулся на навес Салаха и пробил головой в угол — Льорис в падении забрал мяч!
'31
Салах вырезал подачу в центр штрафной на голову ван Дейку, который послал мяч на трибуну.
'29
Салах с Мане убежали в контратаку. Вертонген ударил египтянина по ногам, сорвав перспективный выпад.
'27
Кейн! Сместился к центру и пробил с дальней дистанции — угловой заработали «шпоры».
'25
Падение в штрафной «Ливерпуля»! Дайер в сутолоке упал в борьбе с Милнером, но арбитр показывает, что нужно подниматься.
'23
«Ливерпуль» накрывает соперника прессингом в центре поля и регулярно отвечает скоростными атаками.
'21
Арнольд вырезал подачу в штрафную, Фирмино выскочил из-за спины защитника и попытался головой переправить мяч в дальний угол — промах!
'19
Контратака лондонцев! Сон Хын Мин убежал от ван Дейка и попытался бросить в прорыв Кейна, но Арнольд здорово сыграл на перехвате.
'17
Момент! Арнольд забросил мяч к штрафной, Милнер немного продвинулся вперёд и пробил в верхний угол — рядом со штангой!
'15
Гости провели атаку правым флангом. Ван Дейк в подкате накрыл опасный выстрел Сон Хын Мина.
'13
Эриксен пытался найти в штрафной Кейна, но Ловрен чётко сыграл на перехвате и вынес мяч на угловой.
'11
Мане легко убежал от Санчеса, ворвался в штрафную и прострелил на ближнюю штангу — Вертонген вынес мяч на угловой.
'9
«Тоттенхэм» перекатывает мяч в центре поля. Не удаётся лондонцам подойти к штрафной хозяев.
'7
Салах технично убрал соперника и попытался по центру разрезать оборону соперника, но Вертонген прочитал задумку соперника и перехватил мяч.
'5
Лондонцы идут вперёд большими силами. Хорошие скорости на первых минутах.
'3
ГОЛ! Всё началось с Кариуса, который вынес мяч далеко вперёд. Фирмино с Мане поборолись и вынудили Дайера сделать передачу назад, в результате Салах перехватил мяч и реализовал выход один на один с вратарём!
'2
Бодрое начало. «Ливерпуль» забрал мяч и комбинирует на чужой половине поля.
'1
Матч начался! Мерсисайдцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.