'90+6

Всё, матч окончен! «Ливерпуль» на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 2:2. Фееричная игра, лондонцы давили во втором тайме и отыгрались усилиями Ваньямы. Салах в добавленное время сотворил шедевр и казалось, что хозяева своего не упустят. Но уже на последней минуте «шпоры» заработали пенальти, которое реализовал Кейн. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!