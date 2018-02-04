'90+6
Всё, матч окончен! «Ливерпуль» на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 2:2. Фееричная игра, лондонцы давили во втором тайме и отыгрались усилиями Ваньямы. Салах в добавленное время сотворил шедевр и казалось, что хозяева своего не упустят. Но уже на последней минуте «шпоры» заработали пенальти, которое реализовал Кейн. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+5
'90+4
Пенальти! Вторая попытка для Кейна.
'90+3
Ещё одно падение в штрафной «Ливерпуля»! Ламела рухнул на газон в борьбе с ван Дейком. Судьи пошли совещаться.
'90+1
'90
Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'89
Эриксен и Сон накоротке разыграли мяч в чужой штрафной. Робертсон накрыл удар датчанина с острого угла.
'87
'85
Пенальти! Долго шли споры, но главный арбитр настоял на своём.
'84
Кейн упал в штрафной «Ливерпуля»! Гарри вырвался один на один и Кариус завалил форварда! Главный арбитр подбежал советоваться к боковому. Возможно форвард «Тоттенхэма» был в офсайде.
'82
«Тоттенхэм» продолжает давить. Не удаётся хозяевам отодвинуть игру от своих ворот.
'80
'79
'79
'78
'78
'77
Большой объём работы проделывает Фирмино, стараясь зацепиться за каждый мяч. И много ударов по ногам получает бразилец.
'75
Ламела с углового навесил на дальнюю штангу, Кейн опередил Кариуса, но послал мяч над перекладиной!
'73
Льорис выскочил за пределы штрафной и столкнулся с Фирмино, помешав бразильцу добраться до мяча. Голкипер сразу же извинился перед соперником.
'72
Во втором тайме преимущество по владению мячом у «шпор» — 70% на 30%.
'71
'71
'70
Салах смело пошёл в обводку на двух соперников! Египтянин обыграл Дэвиса, но Вертонген подстраховал партнёра.
'69
'67
Триппьер подключился к атаке и навесил на дальнюю штангу, но Арнольд помешал Сон Мину добраться до мяча.
'65
'65
'64
'64
'63
Юрген Клопп готовит двойную замену, Вейналдум и Чемберлен пошли переодеваться.
'62
Усиливает давление «Тоттенхэм». Ван Дейк прервал навес Эриксена и выбил мяч на очередной угловой.
'60
Опасно! Эриксен вырезал подачу со штрафного на голову Кейну, который метров с десяти пробил прямо в Кариуса!
'58
'56
Провалилась оборона хозяев! Сон Мин открылся под передачу из глубины, выскочил один на один, но пробил в вышедшего из ворот Кариуса! А Дембеле после подбора пробил неточно.
'54
«Тоттенхэм» забрал мяч и большими силами идёт вперёд. Территория за гостями.
'52
Хозяева совершили перехват и организовали атаку два в два! Салах дошёл до штрафной и попытался отдать мяч на ход Мане, но Вертонген перехватил мяч.
'50
Лондонцы развернули атаку левым флангом. Эриксен навесил во вратарскую — мяч перелетел через Кейна.
'48
Милнер со стандарта навесил в центр штрафной, но лондонцы без проблем выбили мяч в сторону.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Ливерпуля» после первого тайма. Единственный гол на третьей минуте забил Салах, воспользовавшийся ошибкой в обороне соперника. Забив мяч, хозяева отошли в оборону и старались ловить соперника на контратаках. А «Тоттенхэм» ничего опасного у ворот Кариуса не создал.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Эриксен не лучшим образом навесил со штрафного, послав мяч в руки Кариусу.
'42
'39
Дембеле! Подобрал отскок у штрафной и пробил в нижний угол — Кариус намертво забрал мяч.
'37
Мане на фланге качнул защитника и прострелил в штрафную — лондонцы отбились.
'35
Кстати, Салах забил сегодня свой 20-й гол в АПЛ. Он второй бомбардир лиги, уступая только Кейну, у которого 21 мяч.
'34
Гости убежали три в три! Сон Мин убрал Ловрена и сделал передачу в штрафную на свободного Эриксена, который пробил в Кариуса! Впрочем, офсайд был у датчанина.
'33
Ван Дейк откликнулся на навес Салаха и пробил головой в угол — Льорис в падении забрал мяч!
'31
Салах вырезал подачу в центр штрафной на голову ван Дейку, который послал мяч на трибуну.
'29
Салах с Мане убежали в контратаку. Вертонген ударил египтянина по ногам, сорвав перспективный выпад.
'27
Кейн! Сместился к центру и пробил с дальней дистанции — угловой заработали «шпоры».
'25
Падение в штрафной «Ливерпуля»! Дайер в сутолоке упал в борьбе с Милнером, но арбитр показывает, что нужно подниматься.
'23
«Ливерпуль» накрывает соперника прессингом в центре поля и регулярно отвечает скоростными атаками.
'21
Арнольд вырезал подачу в штрафную, Фирмино выскочил из-за спины защитника и попытался головой переправить мяч в дальний угол — промах!
'19
Контратака лондонцев! Сон Хын Мин убежал от ван Дейка и попытался бросить в прорыв Кейна, но Арнольд здорово сыграл на перехвате.
'17
Момент! Арнольд забросил мяч к штрафной, Милнер немного продвинулся вперёд и пробил в верхний угол — рядом со штангой!
'15
Гости провели атаку правым флангом. Ван Дейк в подкате накрыл опасный выстрел Сон Хын Мина.
'13
Эриксен пытался найти в штрафной Кейна, но Ловрен чётко сыграл на перехвате и вынес мяч на угловой.
'11
Мане легко убежал от Санчеса, ворвался в штрафную и прострелил на ближнюю штангу — Вертонген вынес мяч на угловой.
'9
«Тоттенхэм» перекатывает мяч в центре поля. Не удаётся лондонцам подойти к штрафной хозяев.
'7
Салах технично убрал соперника и попытался по центру разрезать оборону соперника, но Вертонген прочитал задумку соперника и перехватил мяч.
'5
Лондонцы идут вперёд большими силами. Хорошие скорости на первых минутах.
'3
'2
Бодрое начало. «Ливерпуль» забрал мяч и комбинирует на чужой половине поля.
'1
Матч начался! Мерсисайдцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.