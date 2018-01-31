Тоттенхэм Хотспур

'90+4
Свисток! 2:0. Во втором тайме пошла более равная игра, «Манчестеру» удалось прибавить в обороне и не допускать такого количества ошибок, как в первой половине, но в целом «Тоттенхэм» показал игру куда более высокого уровня. Мон, Кейн и Эриксен весь матч играли очень активно. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!
'90+4
Ламела пробил с границы в ближний угол, мяч задел защитника и отправился на угловой.
'90+3
Мата оказался в положении «вне игры».
'90+1
Три минуты добавлено.
'90
Льорис не торопится вводить мяч в игру от ворот.
'88
Марсьяль пытался навесить с левого фланга, мяч вылетел за пределы поля.
'86
Кейн пробил со штрафного в ближний угол над стенкой, мяч полетел чуть выше ворот.
'85
'83
Фол на Кейне около границы штрафной.
'81
Большой перевес у «Тоттенхэма» по владению.
'80
'80
'79
В первом круге «Манчестер» дома выиграл 1:0.
'77
Угловой подадут хозяева с правого фланга.
'76
Кейн пробил низом в дальний угол, де Хеа перевёл мяч на угловой.
'75
Кейн пробил издали, мяч полетел выше ворот.
'75
4-3 по ударам в створ.
'74
Передача на Мина, защитник «Юнайтед» перевёл мяч на угловой.
'73
'71
Игроки «Тоттенхэма» долго владеют мячом на чужой половине поля, но приблизиться к воротам не удаётся.
'70
'70
'68
Момент! Мин пробил с близкого расстояния, де Хеа выручил команду.
'66
Момент! Диагональная передача с правого фланга в центр, Кейн пробил в касание из пределов штрафной, мяч пришёл в руки де Хеа.
'64
Дэвис пробил из-за пределов штрафной низом в ближний угол, мяч пришёл в руки де Хеа.
'63
'63
'63
'63
'61
Эриксен пробил в дальний угол, мяч пролетел совсем рядом со штангой.
'59
После долгой атаки «Тоттенхэма» мяч пришёл в руки де Хеа.
'57
На равных идёт игра во втором тайме, «Манчестеру» удаётся доходить до чужих ворот, однако моментов всё равно мало.
'56
Ничего интересного создать игрокам «Манчестера» не удалось.
'55
Момент! Удар из пределов штрафной, но Льорис сложился и перевёл мяч на угловой.
'54
Момент! Кейн пробил в нижний дальний угол, мяч полетел мимо ворот.
'52
Угловой подадут игроки «Манчестера».
'51
44% на 56% по проценту владения мячом.
'50
Во втором тайме игроки «Манчестера» пока ничего не создали в атаке.
'49
Мин примерно с границы штрафной пробил низом в дальний угол, мяч пролетел мимо ворот.
'48
Прострел с правого фланга, но никто из игроков «Тоттенхэма» замкнуть не сумел.
'46
Кейн получил мяч в штрафной перед воротами, но он находился в офсайде.
'46
Второй тайм начался.
'45+3
Свисток! 2:0. Яркий и интересный первый тайм. Обе команды играют активно и быстро, но у «Тоттенхэма» получается почти всё, команда очень легко доходит до чужой штрафной, а игроки «Юнайтед» создали пару моментов на старте, но затем инициатива вновь перешла к хозяевам.
'45+1
Две минуты добавлено.
'44
Заброс из центра поля на Марсьяля, но не очень точно — мяч пришёл в руки Льориса.
'43
Кейн получил мяч в штрафной и пробил низом в дальний угол, но не очень сильно — на месте голкипер.
'41
Мяч находится во владении «Тоттенхэма», широко играют хозяева.
'40
Эриксен подал с правого фланга, Дайер пробил головой, мяч полетел выше ворот.
'39
Право на штрафной получили хозяева, хорошая точка для подачи с правого фланга.
'38
'36
Сразу после второго гола на очень хороших скоростях провели пару минут игроки «Тоттенхэма» и создали несколько моментов, сейчас вновь чуть успокоилась игра.
'34
Игроки «Манчестера» долго владеют мячом на левом фланге, но дойти до чужой штрафной не удаётся.
'33
Триппьер простреливал в штрафную, но попал в пятку Кейна, мяч вылетел за лицевую линию.
'31
Алле получил мяч в штрафной, но Валенсия не дал ему пробить. В подкате он сначала сыграл в мяч, а затем задел ногу соперника.
'30
Скидка головой на Погба, тот пытался пробить с близкого расстояния, но мяч полетел намного выше ворот.
'29
Марсьяль пробил в ближний угол, Льорис перевёл мяч на угловой.
'28
'27
Прострел в штрафную, но защитник «Юнайтед» выбил мяч за пределы поля.
'26
Лукаку оказался в положении «вне игры».
'24
Передача Эриксена в центр на Кейна, тот обработал мяч и пробил вторым касанием низом в ближний угол, но де Хеа на месте.
'23
Де Хеа не торопится вводить мяч в игру.
'22
Алле из пределов штрафной пробил по воротам с лёта, но мяч полетел мимо ворот.
'21
Марсьяль с фланга стал сдвигаться в центр, пробил, но удар у него толком не получился.
'20
«Манчестер» долго владеет мячом на чужой половине поля, почти всей командой обороняются лондонцы.
'18
Лингард головой скидывал мяч в центр штрафной, но рядом из партнёров никого не оказалось.
'17
Игрок «Тотенхэма» рухнул на газон около угла штрафной, но арбитр считает, что нарушения правил не было.
'16
Лукаку вышел почти один на один, пытался он пяткой отдать мяч на партнёра, но Льорис забрал мяч в руки.
'15
Алле получил мяч в штрафной, но пробить ему не дали, защитник отправил мяч на угловой.
'14
После активных первых пяти минут обе команды чуть успокоились, но всё равно скорости отличные, матч смотрится.
'13
'12
Право на угловой получили хозяева.
'11
Передача на Сона, Смоллинг оказался первым на мяче и выбил его за боковую.
'9
Заброс на Лукаку, тот оказался в положении «вне игры». Постоянно атакуют игроки «Манчестера».
'8
Эриксен решил пробить издали, но мяч попал в защитника.
'7
Триппьер пытался подать с правого фланга, но мяч не лёг на ногу и вылетел за пределы поля.
'5
«Манчестер» много владеет мячом и неплохо атакует.
'3
Момент! Лингард вышел почти один на один, но голкипер сократил угол обстрела и не позволил игроку «Юнайтед» толком пробить.
'2
Прострел с левого фланга на Лукаку, тот не сумел дотянуться до мяча и направить его в створ.
'1
'1
Матч начался!
'0
Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 25-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.