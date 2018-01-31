'90+4
'90+3
Алонсо выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Азар в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'90+2
'90+2
'90+1
С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади «Борнмута», Бакайоко не смог добраться до мяча.
'90
Четыре минуты добавил Ли Проберт к основному времени матча.
'90
Хадсон-Одой вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил по воротам, Бегович сложился и забрал мяч.
'90
Фабрегас выполнил подачу к линии вратарской с углового, Бегович уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'89
Хадсон-Одой пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'88
Кэхилл перестарался в борьбе за мяч в центре поля и в итоге нарушил правила против Уилсона.
'87
Алонсо из последних сил старался спасти уходящий мяч, боковой арбитр показал, что мяч покинул пределы поля, но повтор показал обратное.
'86
'86
'85
У Джордона Айба уже начинает сводить ноги, в составе «Борнмута» готовится замена.
'84
Айб с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Челси» очень уверенно отбились.
'83
Уилсон с правого угла штрафной площади выполнил передачу в центр, Рюдигер выбил мяч на угловой.
'82
Педро получил мяч на правом углу штрафной площади, сразу несколько защитников «Борнмута» его накрыли и не дали пробить по воротам.
'81
Со стандарта последовала передача в штрафную площадь на Уилсона, форвард «Борнмута» оказался в офсайде.
'80
'79
Алонсо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бакайоко головой не смог пробить по воротам.
'78
Последовала передача к штрафной площади «Борнмута» из глубины поля, Педро попытался в касание пробить по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'77
Чуть ранее с левого фланга последовала подача к линии вратарской с «Борнмута», Педро головой пробил по воротам, Аке сыграл рукой, но Ли Проберт показал, что нужно играть дальше.
'76
Азар выполнил передачу на ход Педро, Педро вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, Бегович выручил свою команду.
'75
'75
'74
Алонсо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'73
Алонсо пробил по воротам со стандарта, мяч попал в «стенку» из игроков «Борнмута», которую грамотно выстроил Бегович.
'72
Аке у своей штрафной площади нарушил правила против Азара. «Челси» заработал очень опасный стандарт.
'71
Вот теперь спасти этот матч «Челси» будет очень трудно, при такой слабой игре в атаке может уже и невозможно.
'70
'69
'69
'68
'67
Дзаппакоста с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, защитники «Борнмута» перехватили мяч.
'66
Игроки «Челси» стали больше времени контролировать мяч, но вот толку от этого по-прежнему не очень много.
'65
Аспиликуэта выполнил передачу в центр штрафной площади на Азара, Эден вновь оказался в офсайде.
'64
Фабрегас на этот раз выполнил подачу на дальнюю штангу с углового, игроки «Борнмута» с трудом, но отбились вновь.
'63
Н'Голо ворвался в штрафную площадь с левого фланга и выполнил передачу на дальнюю штангу, Стив Кук выбил мяч на очередной угловой.
'62
Угловой у ворот «Борнмута». Фабрегас выполнил подачу на ближнюю штангу, Аке головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'61
Стив Кук в центре поля нарушил правила. Игроки «Челси» спокойно разыграли стандарт.
'60
Последовала передача на ближнюю штангу с правого фланга, Куртуа спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'59
«Челси» пока никак не может отвести игру со своей половины поля, «Борнмут» продолжает регулярные попытки проводить свои атаки.
'58
Последовала передача к линии штрафной площади на Азара, Эден оказался в офсайде.
'57
'57
'56
Льюис Кук пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'55
Последовала передача из центра поля на ход Фрейзеру, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'54
Азар пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Бегович был на месте.
'53
Теперь «Челси» ещё активнее должен идти вперёд, проигрывать на своём поле «синие» не имеют права.
'52
'51
Алонсо пробил по воротам со стандарта, мяч пролетел над перекладиной.
'50
Льюис Кук у своей штрафной площади нарушил правила против Азара. «Челси» заработал опасный стандарт.
'49
Азар с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, при стандарте «Борнмут» вновь отбился без всяких проблем.
'48
Азар с левого фланга попытался также выполнить передачу в штрафную площадь «Борнмута», мяч попал в Фрейзера и ушёл на угловой.
'47
Айб с правого фланга попытался выполнить передачу в центр штрафной площади, Рюдигер мяч перехватил.
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Челси» при довольно посредственной игре на своём поле играет вничью с «Борнмутом» 0:0. Игра смотрится довольно тяжело, обе команды умеют разрушать, но вот в созидании проблемы, будем надеяться, что второй тайм у нас получится более ярким и мы наконец-то увидим забитые мячи.
'45
Одну минуту добавил Ли Проберт к основному времени первого тайма.
'44
Очень плотно «Борнмут» также обороняется, ничего толкового создать у «Челси» в атаке в итоге не получается.
'43
Аспиликуэта выполнил передачу на ход Азару из центра поля, защитники «Борнмута» смогли перехватить мяч.
'42
Заканчивается постепенно первый тайм, игроки «Борнмута» спокойно пока контролируют мяч в центре поля.
'41
Последовала передача на Педро из центра поля, на этот раз игрок «Челси» оказался в офсайде.
'40
Дзаппакоста выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, Алонсо головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'39
Последовал заброс из центра поля к штрафной площади «Челси», Рюдегера никто не прессинговал и защитник «синих» головой сбросил мяч в руки Куртуа.
'38
Мог быть опасный момент у ворот «Борнмута», но Стив Кук успел сыграть в подкате и выбить мяч подальше от своих ворот.
'37
Теперь же Азар выполнил передачу к линии штрафной площади на Баркли, Росс развернулся и выполнил удар по воротам, мяч попал в защитника, а затем его забрал Бегович.
'36
Последовала передача на Азара на правый угол штрафной площади, Эден в борьбе с Аке не смог зацепиться за мяч.
'35
Игроки «Челси» разыграли угловой, после этого вновь была попытка выполнить подачу в штрафную площадь, но игроки «Борнмута» смогли перехватить мяч.
'34
Алонсо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Азар не смог головой пробить по воротам, после этого Дэниелс выбил мяч на угловой.
'33
Педро выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, Кэхилл выиграл борьбу за мяч и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'32
Педро с левого фланга вошёл в штрафную площадь и попытался выполнить передачу в центр, Фрейзер в подкате вновь выбил мяч на угловой.
'31
Азар разыграл корнер с Педро, после этого последовала подача на ближнюю штангу с левого фланга, вновь никто из игроков «Челси» не смог зацепиться за мяч.
'30
Аспиликуэта выполнил подачу на дальнюю штангу с правого фланга, Фрейзер выбил мяч на угловой.
'29
'29
'28
Сразу бросился переодеваться Антонио Рюдигер, готовится замена в составе «Челси».
'27
Кристенсен выбил мяч в аут и сел на газон, показал датский защитник «Челси», что ему нужна замена.
'26
Алонсо с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, защитники «Борнмута» спокойно отвели угрозу от своих ворот.
'25
Айб пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Куртуа без особых проблем поймал мяч.
'24
Уилсон с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Станислас пяткой попытался пробить по воротам, мяч попал в защитника «Челси».
'23
Уилсон упал на мяч в борьбе с Кристенсеном у штрафной площади «Челси», Ли Проберт зафиксировал нарушение правил со стороны игрока «Борнмута», Каллум упав сыграл рукой.
'22
Фрейзер выполнил передачу на ход Айбу, партнёр не понял Райана и в итоге не пошёл за мячом.
'21
Уилсон у штрафной площади сбил Кристенсена и тем самым испортил прорыв в штрафную площадь у Фрейзера. Мог быть опасный момент в исполнении игроков «Борнмута».
'20
Дзаппакоста с правого фланг выполнил передачу в штрафную площадь «Борнмута», мяч Аке спокойно перехватил.
'19
Станислас выполнил передачу в центр штрафной площади на Уилсона, получилось чуть сильнее чем нужно, в итоге мяч на выходе забрал Куртуа.
'18
Педро пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.
'17
Азар ворвался в штрафную площадь с правого фланга и выполнил передачу в центр, защитники «Борнмута» смогли перехватить мяч.
'16
Уилсон пробил по воротам «Челси», Куртуа был на месте. «Челси» же пока сам в атаке по-прежнему мало что может создать.
'15
Станислас выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, с трудом, но игроки «Челси» всё же смогли отвести угрозу от своих ворот.
'14
Стив Кук выполнил подачу в штрафную площадь с левого фланга, мяч попал в Дзаппакосту и ушёл на угловой.
'13
Последовал заброс в штрафную площадь «Борнмута», Бегович уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'12
Темп матча у нас пока довольно средний, однако «Борнмут» показывает, что сегодня гости играть только в обороне не собираются.
'11
Уилсон перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади «Челси» и в итоге нарушил правила.
'10
Последовала передача на ход Айбу из центра поля, Кристенсен оказался первым на мяче и выбил его в аут.
'9
Айб совершил неплохой рывок вперёд, но всё же он передержал мяч, а по итогу его потерял, атака у «Борнмута» могла быть куда интереснее.
'8
Игроки «Челси» решили разыграть угловой, но попытка получилась неудачной и в итоге «Борнмут» пустился в контратаку.
'7
Азар с левого угла штрафной площади выполнил подачу на дальнюю штангу, Фрэнсис не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'6
На этот раз Станислас выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Айб головой пробил по воротам, мяч попал в Бакайоко.
'5
Угловой у ворот «Челси». Станислас выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки лондонского клуба выбили мяч на повторный корнер.
'4
«Челси» пока перехватил мяч и контролирует его в центре поля, в атаку же «синие» идут с трудом.
'3
Станислас с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, никого кроме Куртуа там не оказалось.
'2
«Борнмут» неожиданно первым попытался провести атаку, но защитники «Челси» были внимательны.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Челси» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.