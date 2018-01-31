'90+4

Звучит финальный свисток! «Борнмут» на выезде в матче 25-го тура чемпионата Англии разгромил «Челси» 3:0 и тем самым набрал очень важные три очка в борьбе за выживание в этом сезоне. «Челси» в свою очередь потерял хороший шанс догнать «Манчестер Юнайтед» и по итогу даже выпустил «Ливерпуль» вперёд, у команд по 50 очков. Впереди будет ещё очень много интересных и непредсказуемых матчей, скучать нам точно не придётся.