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Суонси Сити Арсенал
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи Reuters
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи

Уход Санчеса надломил «Арсенал»

«Суонси Сити» победил «Арсенал» в чемпионате Англии по футболу

«Суонси Сити» на своем поле обыграл «Арсенал» в рамках 25 тура чемпионата Англии по футболу. Это был один из первых матчей «канониров» после ухода нападающего Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
25-й тур  |   30 января 22:45   |  закончен
Суонси Сити
3:1
Арсенал
3:1
Стадион «Либерти», Суонси | Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон, Ланкашир, Англия)
Клукас 34'
Айю 61'
Клукас 86'
Монреаль 33'
Эль-Ненни 54'
Бельерин 69'
Озил 75'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Лукаш Фабиански
26 (з)   Кайл Нотон
16 (з)   Мартин Ольссон
6 (з)   Алфи Моусон
33 (з)   Федерико Фернандес
5 (з)   Майк ван
12 (п)   Натан Дайер 83'
8 (п)   Лерой Фер
4 (п)   Ки Сун
17 (п)   Сэм Клукас 34' 86'
18 (н)   Джордан Айю 88' 61'
33 (в)   Петр Чех
24 (з)   Эктор Бельерин 69'
18 (з)   Начо Монреаль 33'
20 (з)   Шкодран Мустафи
6 (з)   Лоран Косельни
35 (п)   Мохамед Эль-Ненни 60' 54'
8 (п)   Аарон Рэмси
29 (п)   Гранит Джака
11 (п)   Месут Озил 75'
17 (н)   Алекс Айуоби 76'
9 (н)   Александр Ляказетт
Запасной состав
13 (в)   Кристоффер Нордфельдт
27 (з)   Кайл Бартли
14 (п)   Том Кэрролл 83'
15 (п)   Уэйн Рутледж
11 (п)   Лусиано Нарсинг
2 (н)   Вильфрид Бони 88'
10 (н)   Тэмми Абрахам
13 (в)   Давид Оспина
21 (з)   Калум Чемберс
31 (з)   Зеад Колашинац
7 (п)   Генрих Мхитарян 60'
30 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
12 (н)   Оливье Жиру 76'
62 (н)   Эдвард Нкетиа
Удары
50%
По воротам: 10
В створ: 5
Владение мячом
30%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 0
  • 4
Удары
50%
По воротам: 7
В створ: 5
Владение мячом
70%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 3
  • 8
Трансляция
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'90+3
Матч окончен! «Суонси» обыграл «Арсенал» в домашней встрече. Лондонцы вышли вперёд в первом тайме, а затем начали регулярно ошибаться. Практически все ошибки «Арсенала» стоили команде пропущенных голов. По-прежнему у коллектива Арсена Венгера существуют проблемы в организации игры, в качестве футбола.
'90+2
Рутледж вышел.
'90+2
Клукаса заменили.
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'90
Жиру не дотянулся до опасного прострела Мхитаряна!
'89
Подача Бельерина не долетела до Жиру.
'88
Бони вышел.
'88
Айю ушёл.
'86
ГОЛ! Очередной ужасный гол для обороны «Арсенала». Монреаль потерял мяч на фланге обороны, подарив его Айю, который ворвался в штрафную и заставил Мустафи в подкате выбить мяч в сторону на Клукаса, который мощным ударом расстрелял ворота!
'86
У Жиру заметили положение вне игры после заброса Джаки.
'85
Рэмси слишком сильно пробросил мяч себе на ход в штрафную.
'83
Кэрролл вышел.
'83
Дайер ушёл.
'83
Озил и Бельерин делали опасные навесы, но оборона «Суонси» сыграла надёжно.
'81
Мхитарян поспешил с навесом, сделав передачу в руки Фабиански.
'80
Ван дер Хорн в последний момент перехватил опасную передачу Монреаля!
'79
Мхитарян опасно прострелил вдоль вратарской, но Жиру не успел забежать на нужную позицию.
'76
Жиру в игре.
'76
Айуоби заменён.
'74
Мхитарян! Озил сделал классный заброс на свободного в центре штрафной Мхитаряна, который слишком слабо пробил головой!
'73
Бельерин потерял мяч на фланге атаки из-за плохой обработки. Слишком много ошибок у «Арсенала».
'71
Дайер! Мустафи головой скинул мяч в свою штрафную на ход Дайеру, который из убойной позиции пробил вблизи правой штанги!
'70
Чех отразил удар Ки Сун Юна со стандарта на угловой.
'69
Грубая игра Бельерина стоила защитнику жёлтой карточки.
'67
Монреаль сорвал контратаку соперника, налетев на ускорившегося Нотона.
'65
Айуоби набежал на скидку Ляказетта и из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот!
'64
Мхитарян сделал неточную диагональ налево на Озила.
'61
ГОЛ! Ужасная ошибка Чеха позволила «Суонси» выйти вперёд! Монреаль в простой ситуации решил не сыграть на отбой, а сопроводить мяч в аут, розыгрыш которого заставил Мустафи под прессингом сыграть назад на Чеха, а у легендарного вратаря не получился вынос. Мяч достался Айю в центре штрафной, после чего последовал удар в угол ворот.
'60
Мхитарян в игре!
'60
Эль-Ненни заменили.
'59
Бельерин сделал плохой прострел справа.
'57
Дайер легко обыграл Монреаля на фланге, но дальнейший прострел оказался простым для Чеха.
'57
Озил отметился простым ударом низом из пределов штрафной.
'54
Эль-Ненни рукой прервал длинную передачу валлийцев, заработав жёлтую карточку.
'53
Мустафи не сориентировался вблизи вратарской «Суонси» после подачи с углового и дальнейшего рикошета от Фера.
'52
Озил загубил комбинацию неточным пасом у штрафной хозяев.
'51
Клукас неудачно пробил головой после диагонали Нотона.
'50
Ляказетт потерял мяч, укрывая его корпусом от защитника.
'49
Эль-Ненни плохо обработал мяч в штрафной «Суонси».
'47
Айуоби сыграл направо на Бельрина, чей пас в штрафную был перехвачен.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Суонси» смотрелся лучше «Арсенала» в первой половине матча. Хозяева отлично действовали в контратаках на свободном пространстве, но забили только один гол. «Арсенал» много ошибался как в обороне, так и в атаке. Лондонцы сумели открыть счёт, но на этом подвиги команды в первой тайме закончились.
'45
Мустафи решился на длинный пас, отправив мяч через Ляказетта на Фабиански.
'44
Прострел Айуоби был отражён на Джаку, у которого не вышел удар с ходу с линии штрафной.
'42
Косельни выиграл верховую борьбу за подачу Айуоби, но нормально пробить головой не получилось.
'42
Ольссон вытолкал Бельерина за пределы поля, подарив гостям стандарт.
'40
Фер через центр прорвался в штрафной «Арсенала» и из-под Косельни нанёс слабый удар, с которым Чех легко справился.
'39
Эль-Ненни оказался на правом фланге, откуда сделал плохой навес.
'38
Почти всей командой обороняются хозяева, вжимаясь в свою штрафную.
'36
Ляказетт неточно сыграл на Бельерина, сорвав долгую позиционную атаку «Арсенала».
'34
ГОЛ! Очень быстрый ответ «Суонси»! Моусону позволили сделать проникающий пас в штрафную на Клукаса, который выскочил на свидание с Чехом и пробил в ближний угол!
'33
ГОЛ! Отличный гол Монреаля! Озил без сопротивления сделал диагональ на левый угол вратарской, куда забежал Монреаль, который в прыжке ногой срезал мяч в ворота!
'31
Айю на дриблинге прошёл нескольких соперников, сделав рывок с центра поля к чужой штрафной, но затем африканец нанёс плохой удар.
'29
Айуоби получил мяч в штрафной и пробил в ближний угол, который вовремя закрыл Фабиански!
'28
Моусон опасно пробил из-за пределов штрафной, Чех с трудом дотянулся!
'27
Эль-Ненни в последний момент перехватил опасный прострел ван дер Хорна!
'26
Активный прессинг «канониров» заставил Моусона сделать длинный пас, за который не смог зацепиться Айю.
'23
Озилу помешали ускориться на передачу Ляказетта, поставив корпус.
'21
Чех забрал диагональный пас Клукаса. Очень много неточных передач у обеих команд.
'21
Нотон легко перехватил пас Айуоби на фланге.
'18
Озил после розыгрыша комбинации с Ляказеттом протолкнул мяч в штрафную, но там никого не было.
'16
Ки Сун Юн опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч прошёл в полуметре от штанги.
'15
Эль-Ненни спас «Арсенал», выбив мяч из-под ног Клукаса, не дав сопернику выскочить на свидание с Чехом!
'14
Ляказетт не смог обработать мяч под давлением защитника.
'13
Айю поспешил с проникающим пасом в процессе контратаки четыре в три, мяч достался Чеху.
'11
Озил неудачно разыграл стеночку с Рэмси у штрафной «Суонси».
'10
Дайер под прессингом Монреаля выпустил мяч в аут.
'8
Моусон был близок к тому, чтобы замкнуть опасную проникающую передачу! Повезло «Арсеналу».
'7
Айю подхватил мяч у штрафной «Арсенала» и после смещения вправо пробил с рикошетом от защитника за лицевую.
'6
Лондонская команда взялась за тотальный контроль мяча, но без продвижения вперёд.
'4
Клукас опасно прострелил вдоль штрафной «Арсенала», но партнёр по команде не успел занять правильную позицию.
'3
Айуоби ошибся с пасом перед чужой штрафной.
'2
Чех выбежал за пределы штрафной, чтобы отразить заброс соперника в аут.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Суонси Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.