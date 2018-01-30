Хаддерсфилд Таун

'90+3
'90+2
Биллинг с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, игроки «Ливерпуля» не без проблем, но и тут отбились.
'90+1
'90+1
'90
Три минуты добавил Кевин Френд к основному времени матча.
'89
Ван ла Парра с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Ливерпуля» очень уверенно отбились.
'88
Инс получил мяч в центре штрафной площади после передачи с левого фланга от ван ла Парра, последовал удар по воротам, Гомес в падении принял мяч на себя, будет угловой.
'87
Биллинг вновь вбросил мяч в штрафную площадь «Ливерпуля» из аута, после борьбы за мяч Инс пробил по воротам, но попытка оказалась немного неточной.
'86
Последовала передача из центра поля на ход Инсу, игрок «Хаддерсфилда» оказался в офсайде.
'85
'85
'84
'84
'83
Джан выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Фирмино попытался перевести в касание на Салаха, но мяч свалился с ноги у Роберто и улетел за лицевую линию поля.
'82
Спасти этот матч «Хаддерсфилду» уже конечно же не получится, но быть может мяч престижа на своём поле забьёт команда, это также будет неплохо.
'81
'81
'80
'80
'79
'78
Пенальти назначается в ворота «Хаддерсфилда»! Биллинг на правом углу штрафной площади сбил Джана и тут Кевин Френд указал на «точку».
'77
Осталось совсем немного времени у «Хаддерсфилда», хозяева поля вроде бы и начали играть активнее, но и «Ливерпуль» в обороне играет достаточно внимательно.
'76
Последовал заброс на правый угол штрафной площади «Хаддерсфилда», защитники ошиблись, что позволило Салаху пробить с острого угла, но практически в пустые ворота, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.
'75
Шиндлер с правого угла штрафной площади выполнил опасный прострел в центр, мяч попал в защитника «Ливерпуля», а затем его поймал Кариус.
'74
Куанер в борьбе за мяч с защитниками «Ливерпуля» упал в штрафной площади, Кевин Френд показал, что нужно играть дальше.
'73
Йоргенсен сейчас здорово сыграл в подкате и спас свою команду от очень больших неприятностей, сразу два игрока «Ливерпуля» могли убежать к воротам «Хаддерсфилда».
'72
Биллинг из аута сильно вбросил мяч в штрафную площадь «Ливерпуля», Кариус на выходе сыграл без ошибок.
'71
Лёв с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Ловрен спокойно выбил мяч в аут.
'70
Джан из центра поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Мане в падении головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'69
И вновь длинная передача к штрафной площади «Ливерпуля» не нашла своего адресата, там был один Кариус.
'68
Милнер с правого фланга попытался войти в штрафную площадь «Хаддерсфилда», но в борьбе с Лёвом он упустил мяч за лицевую линию поля.
'67
С правого фланга последовала передача в штрафную площадь «Хаддерсфилда», Конголо спокойно выбил мяч в аут.
'66
В центр поля пока перешла игра, если «Хаддерсфилд» сейчас не прибавит, конец матча у нас может получиться довольно томным.
'65
'65
'64
Депуатр попытался прорваться вперёд по правому флангу, его накрыли защитники «Ливерпуля» и мяч перехватили.
'63
Уверенно «Ливерпуль» продолжает контролировать ход матча, «Хаддерсфилд» во втором тайме в атаке пока так ничего и не создал.
'62
Последовала передача в центр штрафной площади «Ливерпуля», Кариус спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'61
Мане в борьбе с защитниками попытался пробить по воротам с линии штрафной площади, но у Садио поехала нога и в итоге удар совсем не получился.
'60
Салах выполнил подачу на ближнюю штангу с углового на этот раз, вновь «Хаддерсфилд» отбился без всяких проблем.
'59
Милнер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел под перекладину, но Лоссль спокойно перевёл его на угловой.
'58
Джан с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко.
'57
Робертсон с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, игроки «Хаддерсфилда» смогли отвести угрозу от своих ворот.
'56
Всё нормально оказалось с Хердгьонаем, готов он продолжать игру. Сегодня травмы никому не нужны.
'55
Хадергьонай получил повреждение в борьбе за мяч с Мане, пока защитник «Хаддерсфилда» лежит на газоне.
'54
Гомес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мане головой пробил по воротам, Лоссль спас свою команду.
'53
Хогг в центре поля нарушил правила против Мане. Игроки «Ливерпуля» спокойно разыграли стандарт.
'52
Хендерсон с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Лоссль уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'51
Последовал теперь очередной заброс в штрафную площадь «Хаддерсфилда», Лоссль на выходах продолжает играть очень уверенно.
'50
Последовала передача к линии штрафной площади «Ливерпуля» на ход Депуатру, Кариус хорошо сыграл на выходе и успел мяч перехватить.
'49
Милнер из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Робертсон оказался в офсайде.
'48
Биллинг пытался спасти уходящий мяч на правом фланге на своей половине поля, но сделать этого у него не получилось.
'47
«Ливерпуль» спокойно начинает и второй тайм, но сейчас команда Юргена Клопа может начать и по счёту играть.
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Ливерпуль» на выезде уверенно переигрывает «Хаддерсфилд» 2:0. Пока команда Юргена Клоппа уверенно контролирует ход матча, но расслабляться нельзя, впереди ещё целый тайм и всё может измениться, всё же «Хаддерсфилд» играет при своих болельщиках.
'45+1
'45
Одну минуту добавил Кевин Френд к основному времени первого тайма.
'44
Милнер выполнил передачу в штрафную площадь на Фирмино, форвард «Ливерпуля» сейчас также оказался в офсайде.
'43
Последовала передача от Хадергьоная на правый фланг к штрафной площади «Ливерпуля», но Муй оказался в офсайде.
'42
Лёв пробил по воротам со стандарта, мяч пролетел рядом со штангой.
'41
Мане у своей штрафной площади упустил мяч, а затем сбил Хогга. «Хаддерсфилд» заработал очень опасный стандарт.
'40
Лёв со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, «Ливерпуль» не без проблем, но отбился.
'39
И вновь Мане не судьба добраться до мяча после заброса от партнёра, пока Лоссль на выходах очень хорошо смотрится.
'38
Робертсон с левого угла штрафной площади выполнил передачу в центр на Милнера, успели защитники «Хаддерсфилда» выбить мяч в аут.
'37
Вновь слишком сильная передача последовала в штрафную площадь «Хаддерсфилда» на ход Мане, Лоссль без проблем на выходе мяч перехватил.
'36
Фирмино попытался отыграться с Милнером, ответная передача от Джеймса была перехвачена игроками «Хаддерсфилда».
'35
Постепенно первый тайм у нас подходит к концу, если «Ливерпуль» сможет сейчас забить второй мяч, отыграться «Хаддерсфилду» будет очень трудно.
'34
Гомес с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника «Хаддерсфилда», «Ливерпуль» пока вновь отошёл к центру поля.
'33
Лёв на правом фланге руками придержал Салаха. «Ливерпуль» спокойно разыграл стандарт.
'32
Салах выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, игроки «Хаддерсфилда» вновь отбились без всяких проблем.
'31
Джан прорвался к штрафной площади по правому флангу, но всё же его настиг Лёв и в подкате выбил мяч на угловой.
'30
Последовал заброс из центра поля в штрафную площадь на ход Мане, Лоссль уверенно сыграл на выходе и мяч перехватил.
'29
«Ливерпуль» продолжает пока давить на «Хаддерсфилд», видно, что хозяевам поля тяжело в последние минуты приходится.
'28
Джан вновь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч на этот раз попал в Конголо.
'27
'26
Хендерсон побоялся пробить по воротам с линии штрафной площади и в итоге выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Салаха, которая оказалась не столь опасной.
'25
Милнер выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, очень уверенно сыграли игроки «Хаддерсфилда» и мяч перехватили.
'24
Мане с левого фланга попытался войти в штрафную площадь, но его встретил Йоргенсен и выбил мяч на угловой.
'23
Салах выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Лоссль в прыжке кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.
'22
Робертсон выполнил заброс на Салаха в штрафную площадь вновь, Мохамед не зацепился за мяч, но Лоссль также сыграл неуверенно и выбил мяч на угловой.
'21
Гомес с правого фланга попытался выполнить подачу в штрафную площадь, мяч попал в Биллинга, а затем его на выходе забрал Лоссль.
'20
Робертсон выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Хаддерсфилда», мяч хозяева поля перехватили без особых проблем.
'19
А ведь сейчас по сути «Хаддерсфилд» первым создал опасный момент в матче, «Ливерпуль» же пока только ищет возможности для атак.
'18
Лёв с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Депуатр пробил по воротам, Кариус спас свою команду.
'17
Хадергьонай прорвался по правому флангу и выполнил передачу в центр штрафной площади, Ловрен головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'16
Робертсон с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко и в итоге улетел за лицевую линию поля.
'15
Вновь «Ливерпуль» контролирует мяч в центре поля, взламывать оборону соперника команде Юргена Клоппа очень трудно пока.
'14
Последовал заброс в центр штрафной площади «Хаддерсфилда» из центра поля, Лоссль уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'13
Теперь уже Биллингу досталось по ногам в центре поля. Игроки «Хаддерсфилда» никуда не спеша разыграли стандарт.
'12
Лоссль неудачно ввёл мяч в игру из своей штрафной площади, Биллинг не смог обработать мяч и упустил его также в аут.
'11
Робертсон с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в Йоргенсен и улетел в аут.
'10
Последовал заброс к штрафной площади «Ливерпуля» из глубины поля, Депуатр сбросил мяч в штрафную площадь, но там был только Кариус.
'9
Лёв с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь «Ливерпуля», мяч и на этот раз был перехвачен.
'8
Темп матча у нас достаточно средний, но что поделать, «Хаддерсфилд» сегодня действительно настроен пока только на контратаки.
'7
Депуатр попытался выполнить передачу на правый фланг, защитники «Ливерпуля» сыграли внимательно и мяч перехватили.
'6
Фирмино перестарался в борьбе за мяч в центре поля и в итоге нарушил правила против Биллинга.
'5
Салах пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Лоссль отбил мяч перед собой, но затем успел его накрыть, чтобы Фирмино не сыграл на добивании.
'4
Милнер заигрался у штрафной площади «Хаддерсфилда», хозяева поля перехватили мяч, далее последовала ответная атаки и заброс к штрафной площади «Ливерпуля», Кариус сыграл за пределами штрафной площади и выбил мяч обратно в центр поля.
'3
Последовал заброс в штрафную площадь «Хаддерсфилда» из центра поля, Хадергьонай не стал рисковать и выбил мяч в аут.
'2
Спокойно начинается игра, «Ливерпуль» пока катает мяч в центре поля, «Хаддерсфилд» сразу же показывает, что он будет плотно играть в обороне.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Хаддерсфилд Таун» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.