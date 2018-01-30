Хаддерсфилд Таун

'90+3

Звучит финальный свисток! «Ливерпуль» на выезде разгромил «Хаддерсфилд» 3:0 и тем самым смог набрать важные три очка в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов, а также в борьбе за медали в АПЛ. «Хаддерсфилд» же пока остался у зоны вылета, но ситуация у команды Давида Вагнера не самая критичная и клуб ещё может поправить своё турнирное положение.