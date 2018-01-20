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КанМарсель
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Испания / Примера
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ХетафеАтлетик Б
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КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Салават ЮлаевЦСКА
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закончен
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НефтехимикВитязь
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19:30
Ак БарсСлован
2:4
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19:30
ХК СочиЙокерит
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Вашингтон КэпиталзМонреаль Канадиенс
2:3
закончен
03:30
Флорида ПантерзВегас Голден Найтс
4:3 (ОТ)
закончен
06:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
2:1
закончен
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Фенербахче
84:89
закончен
22:15
Панатинаикос ЦСКА
70:75
закончен
22:30
Баскония Олимпия Милан
82:83
закончен
22:45
Уникаха Реал Мадрид
80:75
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсСан-Антонио Спёрс
86:83
закончен
03:30
Бруклин НетсМайами Хит
101:95
закончен
04:00
Детройт ПистонсВашингтон Уизардс
112:122
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
106:88
закончен
05:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
100:108
закончен
06:30
Юта ДжазНью-Йорк Никс
115:117
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсИндиана Пэйсерс
99:86
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы
12:10
Танцы, короткий танец
1
Пападакис / Сизерон (Франция)
81,29
закончен
17:45
Мужчины, произвольная программа
1
Хавьер Фернандес (Испания)
295,55
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира
16:15
Мужчины, спринт. 12,5 км
1
Йоханнес Бе (Норвегия)
23.19,3 (1)
2
Мартен Фуркад (Франция)
+12,8 (0)
3
Арнд Пайффер (Германия)
+42,2 (0)
закончен
Испания / Примера
15:00
ЭспаньолСевилья
0:3
закончен
18:15
Атлетико МЖирона
1:1
закончен
20:30
ВильярреалЛеванте
2:1
закончен
22:45
Лас-ПальмасВаленсия
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Брайтон энд Хоув АльбионЧелси
0:4
закончен
18:00
АрсеналКристал Пэлас
4:1
закончен
18:00
БёрнлиМанчестер Юнайтед
0:1
закончен
18:00
ЭвертонВест Бромвич Альбион
1:1
закончен
18:00
Лестер СитиУотфорд
2:0
закончен
18:00
Сток СитиХаддерсфилд Таун
2:0
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБорнмут
1:1
закончен
20:30
Манчестер СитиНьюкасл Юнайтед
3:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймБайер
1:4
закончен
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
2:1
закончен
17:30
Боруссия МАугсбург
2:0
закончен
17:30
МайнцШтутгарт
3:2
закончен
17:30
ВольфсбургАйнтрахт Ф
1:3
закончен
20:30
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0:2
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НантБордо
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3:1
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МонпельеТулуза
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22:00
РеннАнже
1:0
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СтрасбургДижон
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Динамо РДинамо Мн
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закончен
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Металлург МгАвангард
3:6
закончен
17:00
ЛокомотивКуньлунь Ред Стар
2:0
закончен
17:00
СКААмур
5:0
закончен
17:00
ТорпедоСеверсталь
5:3
закончен
17:00
Динамо МАдмирал
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
3:1
закончен
21:00
Баффало СэйбрзДаллас Старз
1:7
закончен
23:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
1:2 (Б)
закончен
23:00
Колорадо ЭвеланшНью-Йорк Рейнджерс
3:1
закончен
03:00
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
1:1
2 период
03:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
1:1
2 период
03:00
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
0:0
2 период
04:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
1:0
1 период
04:00
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
0:3
1 период
04:00
Сан-Хосе ШарксПиттсбург Пингвинз
0:1
1 период
04:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Айлендерс
не начался
05:00
Миннесота УайлдТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Калев
88:91
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Шарлотт ХорнетсМайами Хит
online
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Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
online
03:30
Филадельфия СиксерсМилуоки Бакс
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04:30
Хьюстон РокетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Миннесота ТимбервулвзТоронто Рэпторс
не начался
05:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
не начался
Теннис / Australian Open. 3-й круг
11:00
Шарапова (Россия) — Кербер (Германия)
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы
13:40
Произвольный танец
1
Пападакис / Сизерон
203,16
2
Боброва / Соловьев
187,13
3
Степанова / Букин
184,86
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира
15:15
Гонка преследования на 10 км, женщины
1
Лаура Дальмайер (Германия)
19:45,0
закончен
17:00
Гонка преследования на 12,5 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
31.14,4 (0)
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы в Москве
18:30
Медведева и Загитова в произвольной программе
1
Алина Загитова (Россия)
238,24
2
Евгения Медведева (Россия)
232,86
3
Каролина Костнер (Италия)
204,25
закончен
Бокс/ММА / Турнир UFC 220 в Бостоне
06:00
Стипе Миочич (США) — Франсис Нганну (Камерун)
не начался
Испания / Примера
14:00
АлавесЛеганес
не начался
18:15
Реал МадридДепортиво
не начался
20:30
Реал СосьедадСельта
не начался
22:45
БетисБарселона
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БаварияВердер
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Шальке-04Ганновер-96
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17:00
ВеронаКротоне
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17:00
СампдорияФиорентина
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17:00
УдинезеСПАЛ
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17:00
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КальяриМилан
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Интер МРома
не начался
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НиццаСент-Этьен
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МонакоМетц
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23:00
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СибирьАвтомобилист
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14:00
БарысЛада
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Салават ЮлаевСлован
не начался
17:00
Ак БарсВитязь
не начался
17:00
НефтехимикЙокерит
не начался
17:00
ХК СочиЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
не начался
05:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Зенит
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Локомотив-Кубань Химки
не начался
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ВЭФ УНИКС
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НБА / регулярный чемпионат
21:00
Бостон СелтиксОрландо Мэджик
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23:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
не начался
00:00
Детройт ПистонсБруклин Нетс
не начался
03:00
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Бёрнли Манчестер Юнайтед
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью Reuters
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью

Трудовая победа Моуринью

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» в 24-м туре АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в гостях одержал победу над «Бернли» в рамках 24-го тура чемпионата Англии по футболу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
24-й тур  |   20 января 18:00   |  закончен
Бёрнли
0:1
Манчестер Юнайтед
0:1
Стадион «Терф Мур», Бернли | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Ми 31'
Бардсли 67'
Дефур 69'
Хендрик 81'
Эрфилд 81'
Марсьяль 54'
Погба 69'
Матич 76'
Валенсия 90+2'
Подробная статистика матча
Основные составы
29 (в)   Ник Поуп
26 (з)   Филлип Бардсли 67'
3 (з)   Чарли Тейлор
5 (з)   Джеймс Тарковски
6 (з)   Бен Ми 31'
16 (п)   Стивен Дефур 69'
17 (п)   Йоханн Гудмундссон
4 (п)   Джек Корк
13 (п)   Джеффри Хендрик 81' 81'
37 (п)   Скотт Эрфилд 81' 81'
10 (н)   Эшли Барнс 89'
1 (в)   Давид де
4 (з)   Фил Джонс
12 (з)   Крис Смоллинг
25 (п)   Луис Антонио 90'
18 (п)   Эшли Янг
31 (п)   Неманья Матич 76'
8 (п)   Хуан Мата 72'
6 (п)   Поль Погба 69'
14 (п)   Джесси Лингард 80'
9 (н)   Ромелу Лукаку
11 (н)   Антони Марсьяль 54'
Запасной состав
22 (в)   Андерс Линдегор
2 (з)   Мэттью Лоутон
28 (з)   Кевин Лонг
18 (п)   Эшли Вествуд
7 (н)   Жорж-Кевин Н'Куду 81' 81'
9 (н)   Сэм Воукс
21 (н)   Наки Уэллс 89'
20 (в)   Серхио Ромеро
5 (з)   Маркос Рохо
23 (з)   Люк Шоу
27 (п)   Маруан Феллайни 72'
21 (п)   Андер Эррера
39 (п)   Скотт МакТоминай
19 (н)   Маркус Рашфорд 80'
Удары
60%
По воротам: 10
В створ: 3
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 1
  • 6
Удары
40%
По воротам: 8
В створ: 2
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 2
  • 11
Трансляция
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'90+6
Матч окончен! «Манчестер Юнайтед» в сложной игре одолел сопротивление «Бёрнли». Единственный гол манкунианцам повезло забить в начале второго тайма. Затем гости имели множество отличных возможностей в контратакующей игре. Важные три очка отправляются в Манчестер в копилку «красных дьяволов».
'90+4
Эррера вышел на последние секунды встречи.
'90+4
Марсьяль ушёл.
'90+3
Воукс пробил выше перекладины после навеса со стандарта.
'90+2
Н'Куду заработал стандарт недалеко от владений де Хеа, а Валенсия получил жёлтую карточку.
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'89
Уэллс в игре.
'89
Барнс заменён.
'88
Поуп отразил опасный удар Марсьяля из пределов штрафной!
'86
Марсьяль потерял мяч у края чужой штрафной и сразу отметился фолом.
'85
Воукс неточно пробил головой после навеса Гудмундссона с углового.
'84
Марсьяль не сумел обыграть соперника один в один перед вратарской Поупа!
'81
Воукс вышел.
'81
Хендрик ушёл.
'81
Н'Куду вышел.
'81
Эрфилд покинул поле.
'80
Рашфорд вышел.
'80
Лингарда заменили.
'79
Лингард в отличной контратаке ворвался в штрафную и пробил в Бена Ми, который чётко сыграл в подкате.
'76
Матич получил «горчичник» за снос соперника.
'75
Погба в быстрой атаке три в одного взял игру на себя, ударив в единственного защитника!
'73
Лукаку развернулся на краю штрафной и сделал подачу, за которой не успел Погба.
'72
Феллайни вышел.
'72
Мату сняли с игры.
'71
Барнс выдал пас вразрез по правому краю на Гудмундссона, на чей опасный прострел никто из партнёров не успел!
'70
Лукаку помог «Юнайтед» отбиться от углового «Бёрнли».
'69
Разговоры с арбитром стоили Дефуру жёлтой карточки.
'69
Погба нарвался на жёлтую карточку за срыв атаки хозяев.
'67
Бардсли получил предупреждение за фол на Смоллинге.
'66
Марсьяль прострелил на Лукаку, чей удар из пределов штрафной был блокирован!
'65
Погба подбежал через центр к штрафной «Бёрнли» и нанёс удар в ближайшего защитника, нарвавшись на критику Лукаку, который был без опеки в штрафной.
'65
Лукаку в прорыве по лицевой не сумел обыграть второго оппонента подряд.
'63
Джонс опередил Гудмундссона на фланге, выбив мяч в аут.
'62
Дефур получил повреждение, блокируя навес Марсьяля.
'61
Погба потерял мяч и откровенно сфолил, после чего выбил мяч на другую часть поля. Арбитр решил не наказывать француза.
'59
Смоллинг корпусом заблокировал опаснейший удар головой от Гудмундссона, который затем начал просить пенальти, но арбитр не поддался на уговоры.
'59
Марсьяль ворвался в штрафную и сделал передачу на голову соперника.
'57
Гудмундссон со стандарта выстрелил в перекладину ворот де Хеа!
'56
Барнса сбили у линии штрафной гостей! Отличная возможность для прямого удара.
'54
ГОЛ! Марсьяль вывел «Юнайтед» вперёд! Лукаку выиграл борьбу в центре поля и заметил свободного слева Марсьяля, сделав на него диагональ. Француз подхватил мяч в штрафной и из-под защитника пробил под перекладину, от которой снаряд отлетел за линию ворот!
'53
Барнс после отличной комбинации нанёс удар в корпус Смоллинга!
'52
Бардсли сбил Лингарда недалеко от своей штрафной.
'51
Погба сделал слабую диагональ направо на Мату, которого успел опередить защитник.
'49
Валенсия заработал аут, долго контролируя мяч на фланге.
'48
Лукаку и Лингард потеряли мяч перед чужой штрафной.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. Достаточно равный тайм от «Бёрнли» и «Ман Юнайтед». Обе команды сделали ставку на качественную оборону, практически не давая друг другу регулярно создавать моменты. Впереди второй тайм и, возможно, голы.
'45+1
Марсьяль сместился к штрафной хозяев и после комбинации с Лукаку пробил вблизи правой штанги!
'45
Матич после быстрой стеночки в центре поля ошибся с пасом вперёд на Лукаку.
'42
Янг пробросил мяч себе на ход по лицевой и с острого угла нанёс обводящий удар вблизи дальней штанги!
'40
Погба потерял мяч у своей штрафной, но француза спас арбитр, который заметил положение вне игры у форварда «Бёрнли».
'39
Дефур подбежал к штрафной «Юнайтед» и сделал навес, который пришёлся в руки де Хеа.
'37
Лингард вернулся в оборону и перехватил передачу соперника, остановив перспективную атаку «Бёрнли».
'36
Марсьяль забрался в положение вне игры.
'35
Марсьяль ворвался на край штрафной и сделал небрежный пас на Лингарда, из-за чего произошла очередная потеря.
'32
Валенсия сделал рывок по флангу и в тяжёлой ситуации заработал стандарт.
'31
Бен Ми получил жёлтую карточку за грубый фол.
'28
Бен Ми избежал опеки после навеса с углового, но пробить головой в створ не получилось.
'26
Арбитр не среагировал на падение Погба у вратарской, хотя защитник придерживал француза в момент навеса Валенсии.
'25
Хендрик подхватил мяч на краю чужой штрафной и с лёта пробил мимо цели!
'24
Джонс сбил Барнса, сорвав быструю атаку «Бёрнли».
'23
Мата с помощью прессинга сумел заработать аут на правом фланге.
'21
Поуп выбежал из ворот на предсказуемый заброс Погба.
'19
Марсьяля сбили в ходе быстрой атаки «Юнайтед», но арбитр обошёлся без карточки.
'18
Марсьяль подхватил мяч на краю штрафной и нанёс удар, который был блокирован защитником!
'16
Валенсия перехватил подачу с фланга и головой скинул мяч на де Хеа.
'14
Гудмундссон справа ворвался в штрафную «Юнайтед» и из-под защитника нанёс бесхитростный удар, де Хеа в игре.
'13
Янг здорово закинул мяч в штрафную на Погба, который с лёта попытался пробить, но получилось выше перекладины!
'10
Лукаку потерял мяч, стараясь пройти соперника у линии штрафной «Бёрнли».
'9
Бардсли помешал Марсьялю прорваться по лицевой, выбив мяч на угловой.
'7
Джонс помешал Барнсу пробить из пределов штрафной, а затем последовал дальний удар, который оказался простым для де Хеа.
'6
Тарковски забежал на навес Гудмундссона со стандарта и сделал перспективную скидку на дальнюю штангу, где никого из партнёров не было.
'5
Корк заработал штрафной в середине поля.
'4
Мата открылся в штрафной на пас Янга и сделал навес, который легко забрал Поуп.
'3
Погба получил мяч у лицевой и по инерции вывалился за пределы поля, не успев исполнить подачу.
'2
Лукаку здорово сыграл направо на Мату и побежал открываться в штрафную хозяев, но испанец сделал плохой навес.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.