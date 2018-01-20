'90+6
Матч окончен! «Манчестер Юнайтед» в сложной игре одолел сопротивление «Бёрнли». Единственный гол манкунианцам повезло забить в начале второго тайма. Затем гости имели множество отличных возможностей в контратакующей игре. Важные три очка отправляются в Манчестер в копилку «красных дьяволов».
'90+4
'90+4
'90+3
Воукс пробил выше перекладины после навеса со стандарта.
'90+2
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'89
'89
'88
Поуп отразил опасный удар Марсьяля из пределов штрафной!
'86
Марсьяль потерял мяч у края чужой штрафной и сразу отметился фолом.
'85
Воукс неточно пробил головой после навеса Гудмундссона с углового.
'84
Марсьяль не сумел обыграть соперника один в один перед вратарской Поупа!
'81
'81
'81
'81
'80
'80
'79
Лингард в отличной контратаке ворвался в штрафную и пробил в Бена Ми, который чётко сыграл в подкате.
'76
'75
Погба в быстрой атаке три в одного взял игру на себя, ударив в единственного защитника!
'73
Лукаку развернулся на краю штрафной и сделал подачу, за которой не успел Погба.
'72
'72
'71
Барнс выдал пас вразрез по правому краю на Гудмундссона, на чей опасный прострел никто из партнёров не успел!
'70
Лукаку помог «Юнайтед» отбиться от углового «Бёрнли».
'69
'69
'67
'66
Марсьяль прострелил на Лукаку, чей удар из пределов штрафной был блокирован!
'65
Погба подбежал через центр к штрафной «Бёрнли» и нанёс удар в ближайшего защитника, нарвавшись на критику Лукаку, который был без опеки в штрафной.
'65
Лукаку в прорыве по лицевой не сумел обыграть второго оппонента подряд.
'63
Джонс опередил Гудмундссона на фланге, выбив мяч в аут.
'62
Дефур получил повреждение, блокируя навес Марсьяля.
'61
Погба потерял мяч и откровенно сфолил, после чего выбил мяч на другую часть поля. Арбитр решил не наказывать француза.
'59
Смоллинг корпусом заблокировал опаснейший удар головой от Гудмундссона, который затем начал просить пенальти, но арбитр не поддался на уговоры.
'59
Марсьяль ворвался в штрафную и сделал передачу на голову соперника.
'57
Гудмундссон со стандарта выстрелил в перекладину ворот де Хеа!
'56
Барнса сбили у линии штрафной гостей! Отличная возможность для прямого удара.
'54
'53
Барнс после отличной комбинации нанёс удар в корпус Смоллинга!
'52
Бардсли сбил Лингарда недалеко от своей штрафной.
'51
Погба сделал слабую диагональ направо на Мату, которого успел опередить защитник.
'49
Валенсия заработал аут, долго контролируя мяч на фланге.
'48
Лукаку и Лингард потеряли мяч перед чужой штрафной.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. Достаточно равный тайм от «Бёрнли» и «Ман Юнайтед». Обе команды сделали ставку на качественную оборону, практически не давая друг другу регулярно создавать моменты. Впереди второй тайм и, возможно, голы.
'45+1
Марсьяль сместился к штрафной хозяев и после комбинации с Лукаку пробил вблизи правой штанги!
'45
Матич после быстрой стеночки в центре поля ошибся с пасом вперёд на Лукаку.
'42
Янг пробросил мяч себе на ход по лицевой и с острого угла нанёс обводящий удар вблизи дальней штанги!
'40
Погба потерял мяч у своей штрафной, но француза спас арбитр, который заметил положение вне игры у форварда «Бёрнли».
'39
Дефур подбежал к штрафной «Юнайтед» и сделал навес, который пришёлся в руки де Хеа.
'37
Лингард вернулся в оборону и перехватил передачу соперника, остановив перспективную атаку «Бёрнли».
'36
Марсьяль забрался в положение вне игры.
'35
Марсьяль ворвался на край штрафной и сделал небрежный пас на Лингарда, из-за чего произошла очередная потеря.
'32
Валенсия сделал рывок по флангу и в тяжёлой ситуации заработал стандарт.
'31
'28
Бен Ми избежал опеки после навеса с углового, но пробить головой в створ не получилось.
'26
Арбитр не среагировал на падение Погба у вратарской, хотя защитник придерживал француза в момент навеса Валенсии.
'25
Хендрик подхватил мяч на краю чужой штрафной и с лёта пробил мимо цели!
'24
Джонс сбил Барнса, сорвав быструю атаку «Бёрнли».
'23
Мата с помощью прессинга сумел заработать аут на правом фланге.
'21
Поуп выбежал из ворот на предсказуемый заброс Погба.
'19
Марсьяля сбили в ходе быстрой атаки «Юнайтед», но арбитр обошёлся без карточки.
'18
Марсьяль подхватил мяч на краю штрафной и нанёс удар, который был блокирован защитником!
'16
Валенсия перехватил подачу с фланга и головой скинул мяч на де Хеа.
'14
Гудмундссон справа ворвался в штрафную «Юнайтед» и из-под защитника нанёс бесхитростный удар, де Хеа в игре.
'13
Янг здорово закинул мяч в штрафную на Погба, который с лёта попытался пробить, но получилось выше перекладины!
'10
Лукаку потерял мяч, стараясь пройти соперника у линии штрафной «Бёрнли».
'9
Бардсли помешал Марсьялю прорваться по лицевой, выбив мяч на угловой.
'7
Джонс помешал Барнсу пробить из пределов штрафной, а затем последовал дальний удар, который оказался простым для де Хеа.
'6
Тарковски забежал на навес Гудмундссона со стандарта и сделал перспективную скидку на дальнюю штангу, где никого из партнёров не было.
'5
Корк заработал штрафной в середине поля.
'4
Мата открылся в штрафной на пас Янга и сделал навес, который легко забрал Поуп.
'3
Погба получил мяч у лицевой и по инерции вывалился за пределы поля, не успев исполнить подачу.
'2
Лукаку здорово сыграл направо на Мату и побежал открываться в штрафную хозяев, но испанец сделал плохой навес.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.