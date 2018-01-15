'45+2

Сразу же после этого Энтони Тейлор дал свисток на перерыв. Всё могло для «Сток Сити» измениться перед перерывом. Но всё же это также показало «Манчестер Юнайтед», что и при 2:0 на своём поле против аутсайдера этого сезона расслабляться нельзя, нужно играть до финального свистка, а иначе проблем избежать не получится.