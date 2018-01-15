'90+3
'90+2
Инди у своей штрафной площади нарушил правила против МакТоминая. «Манчестер Юнайтед» заработал опасный стандарт.
'90+1
Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Рашфорду, мяч в итоге улетел в аут.
'90
Две минуты добавил Энтони Тейлор к основному времени матча.
'90
Рашфорд с углового выполнил неудачную подачу на ближнюю штангу, «Сток Сити» спокойно отбился, но во второй волне атаки Рашфорд с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Батлэнд поймал мяч.
'89
Лукаку с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники «Сток Сити» не стали рисковать и выбили мяч на угловой.
'88
Теперь уже «Манчестер Юнайтед» контролирует мяч в центре поля и дальше идти никуда не собирается, будем надеяться, что Энтони Тейлор не будет слишком много времени добавлять к этой встрече.
'87
Доигрывают команды матч, многие болельщики уже также покидают стадион, всем давно и всё понятно с исходом этой встречи.
'86
Шакири выполнил подачу в центр штрафной площади, Диуф принял мяч и пробил по воротам, де Хеа спас свою команду, а затем Диуф играя на добивании попал в сетку, но с внешней стороны.
'85
«Сток Сити» пока катает мяч в центре поля, но вот дальше пройти гости пока никак не могут.
'84
Погба из центра поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Валенсия выполнил передачу на ближнюю штангу, Рашфорд пяткой пробил по воротам, Батлэнд спас свою команду.
'83
'83
'82
Мата с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Сток Сити» спокойно отбились и при этом стандарте.
'81
Мата с правого угла штрафной площади выполнил передачу к линии вратарской, Виммер уверенно выбил мяч на угловой.
'80
'80
'79
'79
'78
Погба с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мата в касание пробил в дальний угол ворот, Лукаку слегка также коснулся мяча, тот попал в штангу, а боковой арбитр также справедливо зафиксировал офсайд у форварда «Манчестер Юнайтед».
'77
Марсьяль попытался сделать рывок к штрафной площади, но Антони оступился и в итоге потерял мяч.
'76
Вновь в Манчестере усилился ливень, но играть осталось не так много времени, потерпят футболисты и такие условия.
'75
Погба попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но его накрыл Собхи и мяч перехватил.
'74
Теперь уже «Сток Сити» точно этот матч не вытащит, стоит вопрос лишь об итоговом счёте, быть может мы ещё сегодня увидим забитые мячи.
'73
'72
'72
'71
В ответной атаке «Сток Сити» Собхи пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, эта попытка также оказалась неточной.
'70
Шоу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'69
'68
'67
Лукаку с правого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Батлэнд выручил свою команду, но Лингард с линии штрафной площади быстро сыграл на добивании, Мата пяткой подправлял мяч в ворота, Хуан был в явном офсайде на этот раз.
'66
Шоу с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Лингард сбросил мяч под удар Мате, Хуан на этот раз пробил над перекладиной.
'65
Бауэр с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, но Мориц слишком далеко от себя отпустил мяч, в итоге его перехватил Джонс.
'64
'63
Зума ошибся с передачей назад, Лукаку перехватил мяч, а далее выполнил передачу к линии штрафной площади на Лингарда, Джесси отдал пас на правый угол штрафной площади, Мата пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'62
Лингард перестарался в борьбе за мяч в центре поля и в итоге вновь нарушил правила.
'61
'61
'60
Погба с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Марсьяль принял мяч, но пробил точно в Батлэнда, который уже практически полностью завалился на газон.
'59
Мата, Лингард и Марсьяль опять между собой разыграли угловой, но игроки «Сток Сити» опять довольно быстро смогли мяч перехватить.
'58
Погба получил мяч на правом углу штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в защитника «Сток Сити», будет угловой.
'57
Шакири выполнил подачу в центр штрафной площади со стандарта, Джонс выбил мяч головой подальше от своих ворот, а далее Лингард в борьбе с Шакири заработал аут для своей команды.
'56
Лингард на правом фланге нарушил правила против Бауэра. «Сток Сити» заработал неплохой стандарт.
'55
Погба выполнил передачу к линии штрафной площади, Лукаку не очень удачно, но мяч всё же обработал и пробил по воротам, Батлэнд был на месте.
'54
Игроки «Манчестер Юнайтед» пока спокойно контролируют мяч в центре поля, достаточно спокойно «красные дьяволы» сейчас играют по счёту.
'53
Марсьяль в центре поля нарушил правила против Бауэра. Игроки «Сток Сити» быстро разыграли стандарт.
'52
Бауэр нарушил правила против Лингарда у своей штрафной площади. Игроки «Манчестер Юнайтед» решили разыграть мяч накоротке в очередной раз.
'51
Шоу в борьбе с Бауэром не смог зацепиться за мяч на левом фланге у штрафной площади «Сток Сити» и в итоге упустил его в аут.
'50
Шупо-Мотинг попытался с левого фланга войти в штрафную площадь с левого фланга, Смоллинг уверенно перехватил мяч.
'49
Погба перехватил мяч в центре поля и выполнил отличную передачу в штрафную площадь на ход Марсьялю, Антони в касание бил по воротам, Батлэнд спас свою команду.
'48
Мата с правого фланга попытался выполнить передачу в центр штрафной площади, игроки «Сток Сити» уверенно перехватили мяч.
'47
'47
'46
Начинается вторая половина матча!
'45+2
Сразу же после этого Энтони Тейлор дал свисток на перерыв. Всё могло для «Сток Сити» измениться перед перерывом. Но всё же это также показало «Манчестер Юнайтед», что и при 2:0 на своём поле против аутсайдера этого сезона расслабляться нельзя, нужно играть до финального свистка, а иначе проблем избежать не получится.
'45+1
Инди выполнил передачу к штрафной площади, Шакири принял мяч, обыграл Джонса и пробил в угол ворот, де Хеа спас свою команду.
'45+1
Вновь последовала передача к штрафной площади «Сток Сити» из центра поля, Лингард залез в небольшой офсайд.
'45
Одну минуту добавил Энтони Тейлор к основному времени первого тайма.
'45
Матич перехватил мяч у штрафной площади «Сток Сити» и сразу выполнил передачу на Марсьяля, Антони пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, на этот раз мяч пошёл слишком высоко.
'44
Шакири со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Зума головой пробил в угол ворот, мяч улетел немного в сторону от цели.
'43
Матич в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Крауча. «Сток Сити» тщательно готовится к стандарту.
'42
Погба выполнил передачу к штрафной площади «Сток Сити» из центра поля, Марсьяль оказался в небольшом офсайде.
'41
Марсьяль выполнил передачу в центр штрафной площади на Лукаку, форвард «Манчестер Юнайтед» в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'40
Сейчас для «Манчестер Юнайтед» самое главное не пропустить до конца первого тайма, но посмотрим, «Сток Сити» может придумать момент в любую минуту.
'39
Аллен в центре поля нарушил правила. Игроки «Манчестер Юнайтед» уже никуда не спеша разыгрывают стандарты.
'38
'37
Продолжают игроки «Манчестер Юнайтед» разыгрывать угловые, на этот раз Айрлэнд накрыл Мату и мяч перехватил.
'36
Марсьяль с левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'35
Мата в борьбе с Инди упал в штрафной площади «Сток Сити», но Энтони Тейлор сразу показал, что никакого пенальти не будет. Мата сам упал, так что решение было справедливое.
'34
Шакири попытался с правого фланга войти в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед», но Марьяль уверенно перехватил мяч.
'33
Вновь угловой у ворот «Сток Сити». Мата и Лингард решили вновь разыграть корнер между собой, далее был подключён и Марсьяль, но всё же именно Лингард с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Батлэнд вновь сыграл на выходе и забрал мяч.
'32
Лингард решил разыграть угловой с Матой, после этого последовала подача в центр штрафной площади, Инди выбил мяч за её пределы, Шоу завершил атаку ударом по воротам, мяч спокойно поймал Батлэнд.
'31
Лукаку с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Зума в борьбе с Лингардом выбил мяч на угловой.
'30
Лингард в центре поля нарушил правила против Зума. Игроки «Сток Сити» никуда не спеша разыграли стандарт.
'29
Марсьяль пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'28
Шакири с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, на этот раз де Хеа не стал рисковать и попросту кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.
'27
Бауэр выполнил подачу на дальнюю штангу с правого фланга, де Хеа ошибся на выходе в борьбе с Краучем, Питер сбросил мяч в центр, оттуда Шакири пробил по воротам, мяч попал в Джонса и ушёл на угловой.
'26
Шакири выполнил подачу в центр штрафной площади со стандарта, игроки «Манчестер Юнайтед» вновь отбились без всяких проблем.
'25
Погба на своей половине поля сбил Айрдэнда. Относительно неплохой стандарт может получиться у «Сток Сити».
'24
Погба выполнил заброс в центр штрафной площади «Сток Сити», Батлэнд уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'23
Мата выполнил передачу на ход Валенсии, Инди удачно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.
'22
Шакири получил мяч на линии штрафной площади от Бауэра и сразу перевёл его на Айрлэнда, который в касание пробил в угол ворот, мяч вновь пролетел рядом со штангой.
'21
Шупо-Мотинг с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, де Хеа вновь был на месте.
'20
Мата со стандарта пробил по воротам, мяч попал точно в стенку из игроков «Сток Сити», которую выстроил Батлэнд.
'19
Аллен у своей штрафной площади нарушил правила против Лингарда. «Манчестер Юнайтед» заработал очень опасный стандарт.
'18
Бауэр с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Айрлэнд принял мяч и пробил в угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'17
Бауэр с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади «Манчестер Юнайтед», Матич на этот раз уверенно мяч перехватил.
'16
Слишком сильный последовал перевод на Бауэра с левого фланга, мяч полетел слишком сильно и улетел за лицевую линию поля.
'15
Марсьяль перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Шакири на половине поля «Сток Сити».
'14
Шоу с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Зума без всяких проблем выбил мяч к центру поля.
'13
Теперь уже последовала подача на правый угол штрафной площади «Манчестер Юнайтед», Шакири в падении через себя пробил по воротам, де Хеа был на месте.
'12
Шупо-Мотинг выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Смоллинг головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'11
Бауэр с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно, Крауч не смог зацепиться за мяч.
'10
'9
Айрлэнд выполнил передачу на ход Шакири, Шедран пробросил мяч себе на ход, но в борьбе с Шоу упустил его за лицевую линию поля.
'8
Мата выполнил передачу в центр штрафной площади, Марсьяль в борьбе с Бауэром упал на газон, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше.
'7
Джонс со своей половины поля выполнил заброс на ход Шоу, Бауэр выиграл верховую борьбу за мяч и вновь выбил его в аут. Пока «Манчестер Юнайтед» очень спокойно начинает этот матч.
'6
Шоу попытался пройти вперёд по левому флангу, но Бауэр его накрыл и выбил мяч в аут.
'5
Марсьяль с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу на Лингарда, который в борьбе с защитниками «Сток Сити» не смог зацепиться за мяч.
'4
Решили игроки «Манчестер Юнайтед» разыграть стандарт накоротке. Далее уже Бауэр нарушил правила против Погба. Вновь хозяева поля ппока обходятся без забросов в штрафную площадь.
'3
Шакири на своей половине поля нарушил правила против Лингарда. «Манчестер Юнайтед» заработал неплохой стандарт.
'2
В Манчестере сегодня идёт проливной дождь, на игре это наверняка скажется, должны будут футболисты смелее бить по воротам из-за пределов штрафной площади.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.