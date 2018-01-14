'45+3

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Ливерпуль» на своём поле играет вничью с «Манчестер Сити» 1:1. Пока игра у нас получается неплохой, да, опасных моментов для такой встречи быть может и не так много возникает, но мы с вами увидели уже два забитых мяча, наверняка во второй половине матча команды на этом не остановятся и покажут нам ещё более яркий футбол.