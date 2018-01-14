'90+5
'90+4
Де Брёйне со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Агуэро в падении пробил по воротам, мяч попал в сетку, но с внешней стороны, а бонусом Серхио оказался в офсайде, так что можно выдохнуть.
'90+4
'90+4
'90+3
'90+2
Агуэро пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел немного в сторону от цели.
'90+1
'90
Четыре минуты добавил Андре Марринер к основному времени матча.
'89
'89
'88
Угловой у ворот «Ливерпуля». Де Брёйне выполнил подачу на ближнюю штангу, мяч от защитника «Ливерпуля» отскочил к Силве, Бернарду быстро вернул мяч Де Брёйне, который уже оказался в офсайде.
'87
Окслейд-Чемберлен выполнил неудачный заброс в штрафную площадь на Фирмино, мяч полетел в руки Эдерсону.
'86
Молодцы «горожане», что они не бросили играть, но теперь им ещё два мяча надо забивать, чтобы спасти игру.
'85
'84
Фирмино с левого фланга выполнил передачу на Вейналдума, Жоржиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'83
Вейналдум выполнил неудачную передачу в штрафную площадь «Манчестер Сити» на Мане, мяч на выходе спокойно забрал Эдерсон.
'82
'82
'81
Разыграли угловой игроки «Манчестер Сити», после этого вновь последовала подача на дальнюю штангу, Отаменди в касание пытался пробить по воротам, но ему не удалось попасть по мячу.
'80
Уолкер попытался пройти в штрафную площадь с правого фланга, Робертсон в подкате выбил мяч на угловой.
'79
Салах с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Фирмино в борьбе с защитниками «Манчестер Сити» быстро потерял мяч.
'78
Робертсон уже поймал настоящий кураж, пошёл он прессинговать всех подряд, но в итоге всё же Эндрю нарушил правила против Данило.
'77
Гомес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Манчестер Сити» спокойно перехватили мяч.
'76
'75
Де Брёйне выполнил подачу на левый угол штрафной площади со стандарта, мяч полетел слишком сильно, даже игравший на выходе Кариус не стал его трогать.
'74
'74
'73
Робертсон на своей половине поля сбил Стерлинга. «Манчестер Сити» заработал относительно неплохой стандарт.
'72
'71
Уолкер с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники «Ливерпуля» уверенно перехватили мяч.
'70
'69
Окслейд-Чемберлен со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь «Манчестер Сити» очень хорошо отбивается при стандарте.
'68
'67
'66
Робертсон на правом фланге нарушил правила против Стерлинга. Игроки «Манчестер Сити» спокойно разыграли стандарт.
'65
Не будем забывать, что «Ливерпуль» терял преимущество в два мяча в этом сезоне, можно вспомнить битву с «Арсеналом», этот матч ещё не закончен.
'64
'63
Мане получил мяч от Фирмино и пробил в угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, «Ливерпуль» продолжает давить «Манчестер Сити».
'62
'61
Салах на этот раз с правого угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот, Эдерсон перевёл мяч на угловой, но судейская бригада назначила удар от ворот, видимо голкипер сыграл уже за линией поля, либо боковой украдкой зафиксировал офсайд.
'60
Теперь Окслейд-Чемберлен вновь с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Эдерсон вновь сыграл на выходе и на этот раз выбил мяч за пределы штрафной площади.
'59
Джан выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Окслейд-Чемберлен пробил в ближний угол ворот, Эдерсон сыграл уверенно и перевёл мяч на угловой.
'58
Окслейд-Чемберлен выполнил подачу на дальнюю штангу, Эдерсон неудачно сыграл на выходе, получилась скидка на Салаха, который сразу пробил по воротам, Эдерсон успел подняться на ноги и потащить.
'57
Мане прорвался вперёд по левому флангу, Уолкер вновь вынужден был выбить мяч на угловой.
'56
Де Брёйне с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Агуэро в борьбе с Матипом не смог добраться до мяча.
'55
Стерлинг не смог прорваться вперёд по правому флангу, Робертсон сыграл надёжно и мяч перехватил.
'54
Де Брёйне с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Отаменди головой пробил по воротам, мяч попал в перекладину и ушёл за пределы поля.
'53
Гюндоган выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Агуэро в касание пробил по воротам, мяч попал в Матипа и ушёл на угловой.
'52
Окслейд-Чемберлен выполнил подачу к линии вратарской с углового, очень уверенно отбились игроки «Манчестер Сити» при этом стандарте.
'51
Мане попытался прорваться вперёд по левому флангу, но его накрыл Уолкер и выбил мяч на угловой.
'50
Последовала передача теперь уже на ход Мане, защитники «Манчестер Сити» сыграли внимательно, в итоге игрок «Ливерпуля» оказался в офсайде.
'49
Мане с левого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Манчестер Сити» на ход Фирмино, Эдерсон успел сыграть на выходе и забрать мяч.
'48
Агуэро попытался войти в штрафную площадь «Ливерпуля», Матип уверенно перехватил мяч.
'47
«Манчестер Сити» вновь больше времени проводит с мячом, пока правда только в центре поля они располагаются.
'46
Начинается второй тайм!
'45+3
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Ливерпуль» на своём поле играет вничью с «Манчестер Сити» 1:1. Пока игра у нас получается неплохой, да, опасных моментов для такой встречи быть может и не так много возникает, но мы с вами увидели уже два забитых мяча, наверняка во второй половине матча команды на этом не остановятся и покажут нам ещё более яркий футбол.
'45+2
Угловой у ворот «Манчестер Сити». Окслейд-Чемберлен выполнил подачу на ближнюю штангу, «горожане» не смогли далеко выбить мяч от своих ворот, в итоге с левого фланга последовала ещё одна подача в центр штрафной площади, Эдерсон ошибся на выходе, но его подстраховали защитники.
'45+2
Фирмино выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Вейналдум не стал сам бить по воротам, затянул с решением и в итоге подарил мяч Эдерсону.
'45+1
Фернандиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'45
Две минуты добавил к основному времени первого тайма Андре Марринер.
'45
Окслейд-Чемберлен выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, очень уверенно «Манчестер Сити» отвёл угрозу от своих ворот.
'44
Окслейд-Чемберлен выиграл борьбу за мяч на правом фланге у Данило и в итоге заработал угловой для своей команды.
'43
'42
Салах с правого фланга сместился немного в центр и также пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Эдерсон был на месте.
'41
Вейналдум пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Отаменди.
'40
Фернандиньо выполнил передачу в штрафную площадь на Гюндогана, Матип мяч на этот раз перехватил.
'39
И заброс от «Манчестер Сити» в штрафную площадь «Ливерпуля» вновь оказался безадресным, Кариус без всяких проблем мяч забрал.
'38
Фирмино выполнил подачу на дальнюю штангу с правого фланга, Уолкер не дал Мане добраться до мяча.
'37
Де Брёйне пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Кариус без проблем забрал мяч в руки.
'36
Мане выполнил передачу в штрафную площадь на Фирмино, вновь Роберто не смог зацепиться за мяч, в итоге Эдерсон уверенно сыграл на выходе и мяч забрал.
'35
Мане перестарался в борьбе за мяч и в итоге нарушил правила против Де Брёйне.
'34
Окслейд-Чемберлен выиграл борьбу за мяч на правом фланге у Данило, а затем выполнил подачу на ближнюю штангу, Фирмино в борьбе с защитниками не смог направить мяч в ворота.
'33
'33
'32
Де Брёйне выполнил заброс в центр штрафной площади на Агуэро, Кариус уверенно сыграл на выходе и мяч перехватил.
'31
Окслейд-Чемберлен попытался перевести мяч на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Фирмино не смог за него зацепиться.
'30
Отаменди выполнил слишком сильную передачу вперёд на Стерлинга, мяч в итоге улетел к угловому флажку, будет аут.
'29
Всё нормально с Делфом, пока он готов продолжать игру, но если что Данило готов войти в игру.
'28
Игрок «Манчестер Сити» Фабиан Делф получил повреждение в борьбе за мяч с Окслейдом-Чемберленом. Вышли на поле врачи «горожан», пауза в игре.
'27
Вейналдум с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Мане быстро «выключился» и не смог побороться за мяч.
'26
Вновь угловой был у ворот «Ливерпуля», вновь игроки «Манчестер Сити» вначале разыграли корнер, а затем подача получилась слишком плохой, мяч улетел к болельщикам.
'25
Разыграли угловой игроки «Манчестер Сити», после этого с правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, не без проблем, но и тут «Ливерпуль» смог отбиться.
'24
Зане пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Ловрена, пролетел рядом со штангой и ушёл на угловой.
'23
Зане с левого фланга со стандарта попытался выполнить подачу в центр штрафной площади, но Лерой не смог толком поднять мяч, в итоге «Ливерпуль» без проблем отбился.
'22
Де Брёйне теперь выполнил длинную передачу на ход Аугэро, мяч попал в защитника «Ливерпуля», пришлось Робертсону пробежаться, чтобы выбить уходящий мяч в аут и спасти команду от ненужного углового.
'21
Де Брёйне с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, совсем немного Агуэро не успел к мячу, чтобы переправить его в ворота.
'20
Стерлинг с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, защитники «Ливерпуля» спокойно выбили мяч в аут.
'19
Де Брёйне со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Кариус уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'18
Вейналдум выполнил слишком сильную передачу на ход Фирмино, Роберто с левого фланга достал уходящий мяч, но передача в штрафную площадь получилась слабой, Эдерсон на выходе спокойно забрал мяч.
'17
Салах с правого фланга теперь сместился в штрафную площадь, но в борьбе с защитниками точно пробить по воротам ему не удалось.
'16
Мане сместился в центр с левого фланга, а затем выполнил передачу пяткой на левый угол штрафной площади, оттуда Салах выполнил подачу на дальнюю штангу, защитники «Манчестер Сити» уверенно перехватили мяч.
'15
Передача на Зане в штрафную площадь «Ливерпуля» вновь получилась слишком сильной, Кариус был первым на мяче.
'14
Упал у нас пока немного темп матча, видимо «Манчестер Сити» хочет немного перестроить игру в эти минуты.
'13
Де Брёйне выполнил передачу в штрафную площадь на Стерлинга, игрок «Манчестер Сити» на этот раз залез в офсайд.
'12
Теперь уже «Манчестер Сити» перехватил контроль над мячом, но дальше центра поля пройти гости пока никак не могут.
'11
«Ливерпуль» после забитого мяча пока контролирует его в центре поля, сейчас конечно же нельзя терять концентрацию.
'10
Теперь «Манчестер Сити» нужно активно прибавлять впереди, а иначе «горожане» могут сегодня потерять очки.
'9
'8
Гюндоган выполнил передачу на ход Зане, вновь передача оказалась не самой лучшей, защитники «Ливерпуля» перехватили мяч.
'7
Стерлинг упал в штрафной площади «Ливерпуля» в борьбе с Джаном, Андре Марринер показал, что нужно играть дальше.
'6
Из центра поля последовала неудачная передача на ход Стерингу, в итоге мяч в своей штрафной площади принял Кариус.
'5
Агуэро попытался прорваться вперёд по правому флангу, но в борьбе с Робертсоном и Матипом он мяч потерял.
'4
Фирмино из центра поля выполнил отличную передачу к штрафной площади на Мане, Садио переправил мяч на Салаха, Мохамед пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч попал в Стоунса.
'3
Сегодня начался матч у нас с минуты молчания в память о бывшем голкипере «Ливерпуля» Томми Лоуренсе, который выступал за клуб с 1957 по 1971 год.
'2
Салах попытался пройти вперёд по правому флангу, но Делф сыграл надёжно в обороне и мяч перехватил.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.