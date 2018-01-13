'45+1

Марез отыгрался с Окадзаки, но пробить по воротам в борьбе с защитниками «Челси» Рияу не удалось. На этом завершается первый тайм. После первого тайма игроки «Челси» на своём поле играют вничью с «Лестером» 0:0. Много ошибаются игроки лондонского клуба. «Лестер» играя от обороны смотрится неплохо, а вот команда Антонио Конте пока никак не может найти свою игру, посмотрим, что будет дальше.