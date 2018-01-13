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Нападающий «Челси» Альваро Мората Reuters
Нападающий «Челси» Альваро Мората

«Челси» оплошал в охоте на «лис»

«Челси» и «Лестер» сыграли вничью в АПЛ

Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» в 23-м туре Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.
23-й тур  |   13 января 18:00   |  закончен
Челси
0:0
Лестер Сити
0:0
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Майк Джонс (Честер, Англия)
Канте 56'
Фабрегас 58'
Азар 58'
Мората 87'
Джеймс 18'
Окадзаки 61'
Чилвел 63'
Чилвел 68'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Тибо Куртуа
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер
24 (з)   Гари Кэхилл 33'
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (п)   Виктор Мозес
4 (п)   Сеск Фабрегас 58' 58'
14 (п)   Тьемуэ Бакайоко
10 (п)   Эден Азар 58' 58'
7 (п)   Н'Голо Канте 56'
9 (н)   Альваро Мората 87'
1 (в)   Каспер Шмейхель
3 (з)   Бенджамин Чилвел 63' 68'
15 (з)   Гарри Магир
16 (з)   Александар Драгович
25 (з)   Онинье Ндиди
18 (п)   Даниэль Амарти
26 (п)   Рияд Марез
22 (п)   Мэтти Джеймс 90' 18'
11 (п)   Марк Олбрайтон
9 (н)   Джейми Варди 82'
20 (н)   Синдзи Окадзаки 73' 61'
Запасной состав
1 (в)   Вилли Кабальеро
27 (з)   Андреас Кристенсен 33'
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
30 (з)   Давид Луис
22 (п)    Виллиан 58' 58'
11 (н)   Педро Родригес
23 (н)   Миши Батшуайи
12 (в)   Бен Хамер
28 (з)   Кристиан Фукс 73'
29 (з)   Йоан Беналуань
7 (п)   Демарай Грей 82'
21 (п)   Висенте Иборра 90'
8 (н)   Келечи Ихеаначо
19 (н)   Ислам Слимани
Удары
75%
По воротам: 9
В створ: 6
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 4
  • 11
Удары
25%
По воротам: 11
В створ: 2
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 12
Трансляция
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'90+4
Звучит финальный свисток! «Челси» на своём поле сыграл вничью с «Лестером» 0:0. Даже в большинстве лондонский клуб не смог дожать сегодня «лис», для «Челси» это серьёзная потеря очков, этим могут воспользоваться «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» по итогам этого тура.
'90+4
Виллиан выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, после длительной борьбы за мяч Мозес получил передачу от Кристенсена и отвратительно пробил из-за пределов штрафной площади, мяч улетел к угловому флажку.
'90+4
Алонсо пробил в ближний для Шмейхеля угол, голкипер «Лестера» среагировал и перевёл мяч на угловой.
'90+3
Иборра у своей штрафной площади зацепил Виллиана. «Челси» заработал очень опасный стандарт.
'90+2
Последовал заброс к штрафной площади «Челси» на Мареза, Рияд вновь оказался в офсайде.
'90+1
Немного поиграет сегодня Висенте Иборра.
'90+1
В составе «Лестера» произошла замена. С поля ушёл Мэтти Джеймс.
'90
Четыре минуты добавил Майк Джонс к основному времени матча.
'90
Форвард «Челси» Альваро Мората получил жёлтую карточку за грубую игру против Магира.
'89
Виллиан разыграл угловой с Н'Голо, далее Канте выполнил подачу в центр штрафной площади «Лестера», «лисы» продолжают очень плотно держать оборону.
'88
Педро с левого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Алонсо в борьбе с защитниками «Лестера» заработал угловой.
'87
Длинный заброс последовал к штрафной площади «Челси», Марез на этот раз не уследил за «линией» и оказался в офсайде.
'86
Вошёл в игру Демарай Грей.
'86
В составе «Лестера» произошла замена. С поля ушёл Джейми Варди.
'85
Кристенсен в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Варди. Игроки «Лестера» никуда не спеша разыграли стандарт.
'84
Педро пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Ндиди.
'83
Бакайоко пробил по воротам из-за пределов штрафной площади вновь, мяч совсем пошёл неудачно на этот раз.
'82
Мозес с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, мяч отскочил от защитника «Лестера» к Бакайоко, который пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной в итоге.
'81
Мозес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, «Лестер» отбился с большим трудом.
'80
Последовал заброс из глубины поля на ход Морате, форвард «Челси» вновь залез в офсайд.
'79
Виллиан с правого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Шмейхель был на месте.
'78
Марез со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Магир в падении смог добраться до мяча, но после свечи от защитника «Лестера» игровой снаряд всё же ушел за лицевую линию поля.
'77
Доигрывать матч будет Кристиан Фукс.
'77
В составе «Лестера» произошла замена. С поля ушёл Синдзи Окадзаки.
'76
Н'Голо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Шмейхель оказался не очень готов к удару, но всё же Каспер со второй попытки смог накрыть мяч.
'75
Аспиликуэта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь защитники «Лестера» оказались первыми на мяче.
'74
Алонсо с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Варди помог своей команде отыграть в обороне.
'73
Виллиан со стандарта выполнил подачу во вратарскую, Шмейхель вновь уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'72
Удаление в составе «Лестера»! Бенджамин Чилвел получил вторую жёлтую карточку за грубую игру против Мозеса и отправился отдыхать. Теперь у «Челси» появляется реальный шанс вырвать победу.
'71
Окадзаки выполнил неудачную передачу к линии вратарской, мяч полетел слишком сильно, мяч на выходе уверенно забрал Куртуа.
'70
Марез с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'69
Мозес получил мяч от Виллиана на правом углу штрафной площади и попытался пробить по воротам, мяч полетел неудачно, а Мората не рискнул подставлять голову под такой полёт мяча.
'68
Виллиан с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Джеймс сразу выбил мяч подальше от своих ворот.
'67
Виллиан со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, Шмейхель не очень удачно сыграл на выходе, в итоге игроки «Челси» смогли заработать угловой.
'66
Защитник «Лестера» Бенджамин Чилвел на правом фланге сбил Виллиана и получил жёлтую карточку. «Челси» заработал неплохой стандарт.
'65
Педро с передачи Алонсо с левого угла штрафной площади пробил по воротам «Лестера», мяч на этот раз попал в Чилвела.
'64
Бакайоко пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Лестера».
'63
Игрок «Лестера» Синдзи Окадзаки получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Виллиана.
'62
Мозес подыграл себе рукой в борьбе на правом фланге на половине поля «Лестера». Боковой арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны игрока «Челси».
'61
Вошёл в игру Виллиан.
'61
И уже последнюю замену проводит Антонио Конте. С поля ушёл Сеск Фабрегас.
'60
Вошёл в игру Педро.
'60
Замена в составе «Челси». С поля ушёл Эден Азар.
'59
Марез с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Челси» уверенно отбились и при этом стандарте.
'58
Марез сместился в центр с правого фланга и выполнил удар по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Кристенсена, пролетел рядом со штангой и ушёл на угловой.
'57
Игрок «Челси» Н'Голо Канте получил жёлтую карточку за срыв атаки.
'56
Марез упал в штрафной площади «Челси», Кристенсен сразу же высказал претензии игроку «Лестера» за такие полёты, Майк Джонс справедливо никакого пенальти не назначил.
'55
«Лестер» спокойно контролирует мяч, никуда не торопится и «Челси», сегодня игра у нас может быть решена единственным забитым мячом.
'54
Олбрайтон со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, мяч полетел слишком сильно, Драгович не успел до него добраться и пробить по воротам.
'53
Н'Голо на своей половине поля сбил Джеймса. «Лестер» заработал неплохой стандарт.
'52
Олбрайтон выполнил передачу в центр штрафной площади «Челси» вновь, защитники «синих» и на этот раз уверенно перехватили мяч.
'51
Начинается второй тайм у нас также спокойно, никуда «Лестер» не торопится, «лисам» важно спокойно играть от обороны, быстрый темп в игре им не нужен.
'50
Марез со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, не без проблем, но игроки «Челси» смогли отвести угрозу от своих ворот.
'49
Олбрайтон с левого фланга выполнил заброс в центр штрафной площади «Челси», Кристенсен не дал Варди добраться до мяча.
'48
Куртуа получив передачу от Рюдигера неудачно выбил мяч вперёд, тот в итоге улетел в аут.
'47
Магир в центре поля нарушил правила против Мораты. «Челси» достаточно быстро разыграл стандарт на этот раз.
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
Марез отыгрался с Окадзаки, но пробить по воротам в борьбе с защитниками «Челси» Рияу не удалось. На этом завершается первый тайм. После первого тайма игроки «Челси» на своём поле играют вничью с «Лестером» 0:0. Много ошибаются игроки лондонского клуба. «Лестер» играя от обороны смотрится неплохо, а вот команда Антонио Конте пока никак не может найти свою игру, посмотрим, что будет дальше.
'45
Одну минуту добавил Майк Джонс к основному времени первого тайма.
'45
Азар выполнил передачу в центр штрафной площади на Фабрегаса, Сеск в борьбе с защитником не смог зацепиться за мяч, в итоге его на выходе забрал Шмейхель.
'45
Фабрегас с углового выполнил подачу во вратарскую, Шмейхель уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'44
Фабрегас получил мяч от Азара, вошёл в штрафную площадь и с правого угла пробил под перекладину, Шмейхель в прыжке перевёл мяч на угловой.
'43
Марез с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, защитники «Челси» на этот раз оказались первыми на мяче.
'42
Бакайоко перестарался в борьбе за мяч на половине поля «Лестера» и в итоге нарушил правила. Также плохо то, что Мората до этого упал, сидел и ждал свистка, а не встал, чтобы бороться за мяч дальше.
'41
Варди с правого угла штрафной площади воспользовался ошибкой Рюдигера, удар Окадзаки с передачи Джейми был блокирован, но в угол ворот из-за пределов штрафной площади тут же пробил Олбрайтон, мяч пролетел рядом со штангой.
'40
Марез с правого фланга выполнил передачу на дальнюю штангу, Варди немного поздно дёрнулся к мячу и в итоге не смог пробить по воротам.
'39
Ндиди в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Алонсо. Игроки «Челси» вновь никуда не спеша разыграли стандарт.
'38
Марез упал в борьбе с Рюдигером у лицевой линии ворот «Челси» на правом фланге, Майк Джонс показал, что нужно играть дальше.
'37
Азар с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Лестера» без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
'36
Мората с левого фланга ворвался в штрафную площадь и выполнил передачу во вратарскую, Шмейхель перекрыл большую часть площади и перевёл мяч на угловой.
'35
Вошёл в игру Андреас Кристенсен.
'35
В составе «Челси» произошла замена. С поля ушёл Гари Кэхилл.
'34
Гари Кэхилл после рывка за Варди дёрнул заднюю поверхность бедра, вышли на поле врачи «Челси», скорее всего сейчас хозяевам поля потребуется замена.
'33
Варди принял мяч у штрафной площади «Челси», но далее Рюдигер его нагнал и мяч перехватил.
'32
Азар попытался сам пройти вперёд по правому флангу, но Ндиди вместе с Магиром отобрали у него мяч.
'31
Фабрегас выполнил подачу на дальнюю штангу с правого фланга, Шмейхель уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'30
Алонсо выполнил передачу на ход Азару, Эден прошёл к штрафной площади «Лестера», но выполнить ответную передачу на Маркоса ему не удалось.
'29
Драгович в центре поля нарушил правила против Мораты в центре поля. Игроки «Челси» спокойно разыграли стандарт.
'28
Рюдигер достаточно опасно играл против Окадзаки в своей штрафной площади, но Майк Джонс показал, что нужно играть дальше.
'27
Достаточно много пока ошибается в этом матче и Азар, далеко не за каждый мяч Эден может зацепиться в первом тайме.
'26
Марез выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Варди поспешил подставить ногу, мяч он в итоге принять не смог, а ведь за ним набегал за мячом Олбрайтон.
'25
Марез опять выполнил передачу к штрафной площади «Челси», Варди в касание пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'24
Н'Голо в центре поля нарушил правила против Окадзаки. Игроки «Лестера» спокойно разыграли стандарт.
'23
Марез со своей половины поля выполнил передачу вперёд на Варди, Куртуа спокойно сыграл на выходе и выбил мяч, при этом игровой снаряд немного «прошёлся» по голове Варди.
'22
Олбрайтон с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Марез принял мяч, но пробил значительно выше цели.
'21
Марез выполнил передачу на ход Варди, Джейми принял мяч и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Кэхилл блокировал эту попытку.
'20
Фабрегас со стандарта выполнил передачу в центр штрафной площади, Шмейхель уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'19
Игрок «Лестера» Мэтти Джеймс получил жёлтую карточку за фол на своей половине поля против Н'Голо. «Челси» заработал неплохой стандарт.
'18
Мората упал на входе в штрафную площадь «Лестера», Азар пробил по воротам неважно, Шмейхель спокойно забрал мяч.
'17
Мората продолжает зачастую оказываться в офсайдах, очередная передача на форварда «Челси» завершилась поднятием флажка бокового арбитра.
'16
Угловой у ворот «Челси». Марез на этот раз выполнил подачу на ближнюю штангу, защитники «синих» сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.
'15
Азар с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Фабрегас пробил по воротам, Шмейхель не сразу, но смог забрать мяч.
'14
Марез с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Ндиди головой пробил по воротам, Куртуа спас свою команду, а добивание Драговича на себя принял Рюдигер.
'13
Олбрайтон выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Челси», Варди выполнил передачу на Окадзаки, который пытался в касание пробить по воротам, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'12
Марез попытался прорваться вперёд по правому флангу, но его накрыл Алонсо и в итоге Рияд упустил мяч в аут.
'11
Джеймс отдал хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Варди догнал мяч и теперь пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'10
Чилвел с левого фланга теперь выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Челси», Варди в касание пробил в ближний угол ворот в борьбе с Рюдигером, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.
'9
Опасный момент возник у ворот «Челси». Чилвел с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу к линии вратарской, Окадзаки в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'8
Вновь Алонсо выполнил передачу вперёд на ход Морате, но пока Альваро продолжает собирать офсайды.
'7
Ндиди с правого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, никто из партнёров не смог добраться до мяча, в итоге будет удар от ворот.
'6
И вновь последовала длинная передача вперёд на Морату, форвард «Челси» на этот раз оказался в офсайде.
'5
В достаточно равной борьбе начинается игра, «Лестер» сегодня конечно же будет играть от обороны, но при этом команда Клода Пюэля готова отвечать острыми контратаками.
'4
Азар выполнил длинную передачу вперёд из центра поля на Морату, но Альваро в борьбе с Магиром не смог добраться до мяча, в итоге его забрал Шмейхель.
'3
Н'Голо из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника «Лестера».
'2
Алонсо с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Мората пяткой выполнил передачу на Азара, но далее его накрыли защитники «лис».
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Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Челси» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.