'90+3
Матч завершён! «Манчестер Юнайтед» взял непростые три очка, обыграв в гостях «Эвертон». Манкунианцы отлично сыграли в обороне, не дав «ирискам» забить. Стоит отметить игру Поля Погба, который в прошедшем матче выступил на позиции левого нападающего, как во времена своей игры за «Ювентус».
'90+2
'90+2
'90+1
Кин после навеса Дэвиса с углового неточно пробил головой.
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'90
Без труда манкунианцы обороняются всей командой в концовке матча.
'87
'87
'86
Рашфорд увидел забегание Лингарда, но проникающий пас не прошёл.
'83
'81
'81
'81
'79
Холгейт рукой прервал передачу Погба, но дело было на фланге, поэтому обошлось без карточки.
'78
Лингард из-за пределов штрафной выстрелил в правый нижний угол, куда эффектно выпрыгнул Пикфорд!
'77
'77
'76
Арбитр не среагировал на падение Дэвиса в штрафной «Ман Ю»!
'73
Леннон заработал угловой, пытаясь обыграть Джонса в штрафной «Юнайтед».
'72
Дэвис забежал на опасный прострел, но его удар сумел блокировать Эррера!
'71
Ниасс! Холгейт справа сделал навес на ближнюю штангу, откуда головой вблизи каркаса ворот пробил Ниасс!
'70
Холгейту помешали прорваться по лицевой.
'68
Леннона заставили ошибиться, выпустив мяч на фланге.
'67
Рохо сделал отличную диагональ на Марсьяля, который в простой ситуации не смог обработать мяч.
'65
Погба не дотянулся головой до отличного навеса Марсьяля!
'63
Погба опасно пробил под перекладину с края штрафной! Пикфорд спас!
'62
'62
'62
'62
'61
Погба сыграл по флангу на Мату, который не успел оставить мяч в пределах поля.
'60
Лингард сделал плохую проникающую передачу из-за того, что Линделёф вовремя не ускорился.
'59
Эрреру сбили в центральном круге, а затем Погба врезался в арбитра, пытаясь быть первым на отскоке.
'57
'56
Майкл Кин не дал забросы манкунианцев дойти до нападающего. Центр обороны «Эвертона» тяжело заставить ошибаться.
'54
Погба разыграл стеночку с Лингардом и прорвался слева в штрафную, после чего прострелил сквозь вратарскую, куда не успел Марсьяль.
'52
Шоу выскочил на проникающий пас и опасно прострелил, Пикфорд неудачно сыграл в попытке перехватить передачу, но вратаря хозяев подстраховал защитник.
'51
Мата пробил издали в левую штангу! Отличная возможность была у испанца!
'50
Ниасс нарушил правила в центральном круге. Начало второго тайма за «Юнайтед».
'48
Рохо технично обработал мяч перед штрафной «Эвертона» и пробил с лёта выше цели.
'47
Пикфорд отразил опасный дальний удар Маты!
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» весь тайм провели в борьбе, практически без голевых моментов. Оба коллектива показали слабую игру в нападении, совершая много индивидуальных ошибок. Впереди второй тайм.
'45+1
Джонс завалил на фланге Ниасса.
'44
Шнейдерлен нарвался на нарушение, которое помешало французу разогнать атаку.
'43
'41
Лингард ускорился через центр к штрафной «ирисок» и резко пробил мимо правого угла ворот.
'39
Руни заблокировал дальний удар Эрреры.
'38
Очень опасно издали по воротам пробил Погба, даже рикошет от защитника особо не повлиял на траекторию полёта снаряда, но получилось вблизи штанги.
'36
Том Дэвис выскочил на проникающий пас и пробил в ногу защитника, рикошетом от которой мяч полетел на дальнюю штангу, где никого из хозяев не было.
'35
Ниасс неудачно сыграл в нападении, а после потери срубил Матича.
'34
Эррера из-за пределов штрафной пробил чуть выше перекладины!
'31
Погба пытался показать дриблинг на фланге, но наступил на мяч и упал на газон. Не идёт пока игра у лидера «Юнайтед».
'30
Боласье под давление Линделёфа сделал неточную подачу.
'28
Повезло «Эвертону», что Пикфорд отразил опасный прострел Марсьяля на своего защитника, за которым уже находился Погба.
'27
Рохо выпрыгнул на навес Маты со стандарта и головой срезал мяч в дальний угол, куда успел сместиться Пикфорд.
'25
Фил Джонс подключился к атаке и издали нанёс удар выше перекладины.
'25
Лингарду помешали сделать прострел с края штрафной «Эвертона».
'24
Ниасс ворвался в штрафную гостей и протолкнул мяч в дальний угол, но к эпизоду успел Рохо, надёжно сыгравший в подкате!
'23
Ниасс угодил в офсайд, зацепившись за мяч на половине поля «Ман Юнайтед».
'21
Марсьяль не сумел зацепиться за отличную проникающую передачу Эрреры.
'19
Ниасс далеко отпустил от себя мяч, врываясь в штрафную гостей справа.
'18
Влашич выиграл подбор на границе штрафной «Юнайтед» и с лёта пробил намного выше цели.
'18
Выстрел Тома Дэвиса привёл к очередному угловому у ворот де Хеа.
'15
Марсьяль неточно пробил из-за пределов штрафной.
'14
Погба здорово разыграл стеночку и ворвался на край штрафной «Эвертона», откуда сделал опасный прострел, но никто из партнёров не подстроился.
'11
После неудачного розыгрыша углового Боласье подобрал отскок перед штрафной «Юнайтед» и выдал небрежный пас направо.
'10
Рохо опередил Ниасса при забросе и головой выбил мяч за лицевую.
'9
Руни с перспективного стандарта сделал слишком высокую подачу.
'8
Погба перевёл мяч направо, где Мартина не дал развернуться Мате.
'6
Лингард нарушил правила в чужой штрафной.
'5
Руни с углового сделал навес на дальнюю штангу, откуда выше цели головой пробил Холгейт.
'4
Опасный дальний удар Руни угодил в соперника, а после рикошета мяч улетел на угловой.
'2
Ниасс навязал в чужой штрафной борьбу защитнику, но последующая скидка пришлась на де Хеа.
'1
Боласье прошёл слева и сделал навес, который забрал де Хеа.
'1
Игра началась!
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.