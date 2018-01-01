Курсы валют$ 57.84 (+0.07) 69.36 (+0.138)
title=''
Новый год: что смотреть в кино
title=''
Эти санкции — на все деньги

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
15:00
Кристал ПэласМанчестер Сити
0:0
закончен
19:30
Вест Бромвич АльбионАрсенал
1:1
закончен
U20 ЧМ / 2018
20:00
Швейцария U20Чехия U20
3:6
закончен
00:00
США U20Финляндия U20
5:4
закончен
02:00
Словакия U20Дания U20
5:1
закончен
04:00
Россия U20Швеция U20
3:4 (Б)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
23:30
Вегас Голден НайтсТоронто Мэйпл Лифс
6:3
закончен
00:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
5:2
закончен
02:00
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
0:5
закончен
03:00
Детройт Ред УингзПиттсбург Пингвинз
4:1
закончен
03:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
0:5
закончен
04:00
Даллас СтарзСан-Хосе Шаркс
6:0
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшНью-Йорк Айлендерс
6:1
закончен
05:00
Калгари ФлэймзЧикаго Блэкхоукс
4:3 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Вашингтон УизардсЧикаго Буллз
114:110
закончен
01:00
Индиана ПэйсерсМиннесота Тимбервулвз
90:107
закончен
01:30
Бостон СелтиксБруклин Нетс
108:105
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Лейкерс
148:142
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерДаллас Маверикс
113:116
закончен
03:00
Лос-Анджелес КлипперсШарлотт Хорнетс
106:98
закончен
03:00
Сакраменто КингзМемфис Гриззлиз
96:114
закончен
04:00
Финикс СанзФиладельфия Сиксерс
110:123
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Брайтон энд Хоув АльбионБорнмут
2:2
закончен
18:00
БёрнлиЛиверпуль
1:2
закончен
18:00
Лестер СитиХаддерсфилд Таун
3:0
закончен
18:00
Сток СитиНьюкасл Юнайтед
0:1
закончен
20:30
ЭвертонМанчестер Юнайтед
0:2
закончен
U20 ЧМ / 2018
00:00
Канада U20Швейцария U20
online
НХЛ / регулярный чемпионат
21:25
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
2:3 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсОрландо Мэджик
33:37
2 четверть
03:30
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
41:42
2 четверть
04:00
Чикаго БуллзПортленд Трэйл Блэйзерс
online
04:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
12:0
1 четверть
Англия / Премьер-лига
22:45
СаутгемптонКристал Пэлас
не начался
22:45
Суонси СитиТоттенхэм Хотспур
не начался
22:45
Вест Хэм ЮнайтедВест Бромвич Альбион
не начался
23:00
Манчестер СитиУотфорд
не начался
Кубок Италии
22:45
НаполиАталанта
не начался
U20 ЧМ / 2018
20:00
Чехия U20Финляндия U20
не начался
22:00
Беларусь U20Дания U20
не начался
02:00
Швеция U20Словакия U20
не начался
04:00
США U20Россия U20
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсСан-Хосе Шаркс
не начался
04:00
Миннесота УайлдФлорида Пантерз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:30
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшВиннипег Джетс
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксАнахайм Дакс
не начался
Еврокубок
21:00
Ауксилиум Торино Бавария
не начался
22:45
Реджо-Эмилия Лимож
не начался
23:00
Гран Канария Альба
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Кливленд КавальерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксСан-Антонио Спёрс
не начался
05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
не начался
06:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМемфис Гриззлиз
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Эвертон Манчестер Юнайтед

«МЮ» огорчил Руни

«МЮ» обыграл на выезде «Эвертон» в матче АПЛ

Два гола во втором тайме принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Эвертоном» в матче Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.
22-й тур  |   01 января 20:30   |  закончен
Эвертон
0:2
Манчестер Юнайтед
0:2
Стадион «Гудисон Парк», Ливерпуль | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Руни 43'
Руни 62'
Боласье 62'
Холгейт 83'
Марсьяль 57'
Лингард 81'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джордан Пикфорд
30 (з)   Мэйсон Холгейт 83'
15 (з)   Рейндли Мартина
4 (з)   Майкл Кин
5 (з)   Эшли Уильямс
26 (п)   Том Дэвис
27 (п)   Никола Влашич
2 (п)   Морган Шнейдерлен
19 (н)   Байе Умар 81'
10 (н)   Уэйн Руни 62' 43' 62'
7 (н)   Янник Боласье 62' 62'
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Нильссон-Линделёф
23 (з)   Люк Шоу
4 (з)   Фил Джонс
5 (з)   Маркос Рохо
31 (п)   Неманья Матич
21 (п)   Андер Эррера
6 (п)   Поль Погба
8 (п)   Хуан Мата
14 (п)   Джесси Лингард 87' 81'
11 (н)   Антони Марсьяль 77' 57'
Запасной состав
33 (в)   Хоэль Роблес
6 (з)   Фил Джагелка
43 (з)   Джонджо Кенни
12 (п)   Аарон Леннон 62' 62'
16 (п)   Джеймс Маккарти
29 (п)   Доминик Калверт-Льюин 81'
18 (п)   Гилфи Тор
20 (в)   Серхио Ромеро
38 (з)   Аксель Туанзебе
12 (з)   Крис Смоллинг
36 (з)   Маттео Дармиан
17 (п)   Дейли Блинд 87'
22 (п)   Генрих Мхитарян
19 (н)   Маркус Рашфорд 77'
Удары
0%
По воротам: 4
В створ: 0
Владение мячом
41%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 1
  • 11
Удары
100%
По воротам: 14
В створ: 5
Владение мячом
59%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 1
  • 10
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'90+3
Матч завершён! «Манчестер Юнайтед» взял непростые три очка, обыграв в гостях «Эвертон». Манкунианцы отлично сыграли в обороне, не дав «ирискам» забить. Стоит отметить игру Поля Погба, который в прошедшем матче выступил на позиции левого нападающего, как во времена своей игры за «Ювентус».
'90+2
Туанзебе вышел.
'90+2
Мату заменили.
'90+1
Кин после навеса Дэвиса с углового неточно пробил головой.
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'90
Без труда манкунианцы обороняются всей командой в концовке матча.
'87
Блинд вышел.
'87
Лингард ушёл.
'86
Рашфорд увидел забегание Лингарда, но проникающий пас не прошёл.
'83
Холгейта наказали за откровенный снос Лингарда.
'81
Льюин вышел.
'81
Ниасс заменён.
'81
ГОЛ! Эффектный индивидуальный гол Лингарда! Джесси здорово сместился слева в центр и пробил в дальнюю девятку! Отличный гол, вновь отмечаем пас Погба.
'79
Холгейт рукой прервал передачу Погба, но дело было на фланге, поэтому обошлось без карточки.
'78
Лингард из-за пределов штрафной выстрелил в правый нижний угол, куда эффектно выпрыгнул Пикфорд!
'77
Рашфорд вышел.
'77
Марсьяль ушёл.
'76
Арбитр не среагировал на падение Дэвиса в штрафной «Ман Ю»!
'73
Леннон заработал угловой, пытаясь обыграть Джонса в штрафной «Юнайтед».
'72
Дэвис забежал на опасный прострел, но его удар сумел блокировать Эррера!
'71
Ниасс! Холгейт справа сделал навес на ближнюю штангу, откуда головой вблизи каркаса ворот пробил Ниасс!
'70
Холгейту помешали прорваться по лицевой.
'68
Леннона заставили ошибиться, выпустив мяч на фланге.
'67
Рохо сделал отличную диагональ на Марсьяля, который в простой ситуации не смог обработать мяч.
'65
Погба не дотянулся головой до отличного навеса Марсьяля!
'63
Погба опасно пробил под перекладину с края штрафной! Пикфорд спас!
'62
Леннон вышел.
'62
Боласье заменён.
'62
Маккарти вышел.
'62
Руни покинул поле.
'61
Погба сыграл по флангу на Мату, который не успел оставить мяч в пределах поля.
'60
Лингард сделал плохую проникающую передачу из-за того, что Линделёф вовремя не ускорился.
'59
Эрреру сбили в центральном круге, а затем Погба врезался в арбитра, пытаясь быть первым на отскоке.
'57
ГОЛ! Красивый гол Марсьяля! Погба слева вошёл в штрафную и прострелил по линии в центр на Марсьяля, который здорово пробил на точность, несильно послав мяч в правую девятку!
'56
Майкл Кин не дал забросы манкунианцев дойти до нападающего. Центр обороны «Эвертона» тяжело заставить ошибаться.
'54
Погба разыграл стеночку с Лингардом и прорвался слева в штрафную, после чего прострелил сквозь вратарскую, куда не успел Марсьяль.
'52
Шоу выскочил на проникающий пас и опасно прострелил, Пикфорд неудачно сыграл в попытке перехватить передачу, но вратаря хозяев подстраховал защитник.
'51
Мата пробил издали в левую штангу! Отличная возможность была у испанца!
'50
Ниасс нарушил правила в центральном круге. Начало второго тайма за «Юнайтед».
'48
Рохо технично обработал мяч перед штрафной «Эвертона» и пробил с лёта выше цели.
'47
Пикфорд отразил опасный дальний удар Маты!
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» весь тайм провели в борьбе, практически без голевых моментов. Оба коллектива показали слабую игру в нападении, совершая много индивидуальных ошибок. Впереди второй тайм.
'45+1
Джонс завалил на фланге Ниасса.
'44
Шнейдерлен нарвался на нарушение, которое помешало французу разогнать атаку.
'43
Руни получил жёлтую карточку за снос Марсьяля.
'41
Лингард ускорился через центр к штрафной «ирисок» и резко пробил мимо правого угла ворот.
'39
Руни заблокировал дальний удар Эрреры.
'38
Очень опасно издали по воротам пробил Погба, даже рикошет от защитника особо не повлиял на траекторию полёта снаряда, но получилось вблизи штанги.
'36
Том Дэвис выскочил на проникающий пас и пробил в ногу защитника, рикошетом от которой мяч полетел на дальнюю штангу, где никого из хозяев не было.
'35
Ниасс неудачно сыграл в нападении, а после потери срубил Матича.
'34
Эррера из-за пределов штрафной пробил чуть выше перекладины!
'31
Погба пытался показать дриблинг на фланге, но наступил на мяч и упал на газон. Не идёт пока игра у лидера «Юнайтед».
'30
Боласье под давление Линделёфа сделал неточную подачу.
'28
Повезло «Эвертону», что Пикфорд отразил опасный прострел Марсьяля на своего защитника, за которым уже находился Погба.
'27
Рохо выпрыгнул на навес Маты со стандарта и головой срезал мяч в дальний угол, куда успел сместиться Пикфорд.
'25
Фил Джонс подключился к атаке и издали нанёс удар выше перекладины.
'25
Лингарду помешали сделать прострел с края штрафной «Эвертона».
'24
Ниасс ворвался в штрафную гостей и протолкнул мяч в дальний угол, но к эпизоду успел Рохо, надёжно сыгравший в подкате!
'23
Ниасс угодил в офсайд, зацепившись за мяч на половине поля «Ман Юнайтед».
'21
Марсьяль не сумел зацепиться за отличную проникающую передачу Эрреры.
'19
Ниасс далеко отпустил от себя мяч, врываясь в штрафную гостей справа.
'18
Влашич выиграл подбор на границе штрафной «Юнайтед» и с лёта пробил намного выше цели.
'18
Выстрел Тома Дэвиса привёл к очередному угловому у ворот де Хеа.
'15
Марсьяль неточно пробил из-за пределов штрафной.
'14
Погба здорово разыграл стеночку и ворвался на край штрафной «Эвертона», откуда сделал опасный прострел, но никто из партнёров не подстроился.
'11
После неудачного розыгрыша углового Боласье подобрал отскок перед штрафной «Юнайтед» и выдал небрежный пас направо.
'10
Рохо опередил Ниасса при забросе и головой выбил мяч за лицевую.
'9
Руни с перспективного стандарта сделал слишком высокую подачу.
'8
Погба перевёл мяч направо, где Мартина не дал развернуться Мате.
'6
Лингард нарушил правила в чужой штрафной.
'5
Руни с углового сделал навес на дальнюю штангу, откуда выше цели головой пробил Холгейт.
'4
Опасный дальний удар Руни угодил в соперника, а после рикошета мяч улетел на угловой.
'2
Ниасс навязал в чужой штрафной борьбу защитнику, но последующая скидка пришлась на де Хеа.
'1
Боласье прошёл слева и сделал навес, который забрал де Хеа.
'1
Игра началась!
'0
Букмекерская контора bwin проводит акцию «Новогодние подарки»! Клиенты, которые заключат пари на футбольные матчи в период с 26 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, могут получить фрибеты до 5000 рублей! Подробности акции по ссылке.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.