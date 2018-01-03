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Арсенал Челси
Полузащитник «Челси» Эден Азар Reuters
Полузащитник «Челси» Эден Азар

«Челси» пожалел «Арсенал»

«Арсенал» и «Челси» сыграли вничью в 22-м туре АПЛ

Лондонский «Арсенал» на последних секундах вырвал ничью в матче 22-го тура Английской премьер-лиги с земляками из «Челси». «Газета.Ru» провела прямую текстовую трансляцию встречи.
22-й тур  |   03 января 22:45   |  закончен
Арсенал
2:2
Челси
2:2
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Уилшир 31'
Холдинг 53'
Уилшир 63'
Озил 67'
Бельерин 90+2'
Фабрегас 43'
Азар 67' (пен)
Алонсо 84'
Куртуа 89'
Подробная статистика матча
Основные составы
33 (в)   Петр Чех
24 (з)   Эктор Бельерин 90'
16 (з)   Роб Холдинг 53'
20 (з)   Шкодран Мустафи
21 (з)   Калум Чемберс 88'
30 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
10 (п)   Джек Уилшир 31' 63'
29 (п)   Гранит Джака
11 (п)   Месут Озил 67'
9 (н)   Александр Ляказетт 80'
7 (н)   Алексис Санчес
13 (в)   Тибо Куртуа 89'
3 (з)   Маркос Алонсо 84'
24 (з)   Гари Кэхилл
27 (з)   Андреас Кристенсен
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (п)   Виктор Мозес 56'
4 (п)   Сеск Фабрегас 71' 43'
14 (п)   Тьемуэ Бакайоко
10 (п)   Эден Азар 82' 67'
7 (п)   Н'Голо Канте
9 (н)   Альваро Мората
Запасной состав
13 (в)   Давид Оспина
4 (з)   Пер Мертезакер
34 (п)   Франсис Коклен
35 (п)   Мохамед Эль-Ненни
23 (н)   Дэнни Уэлбек 80'
14 (н)   Тео Уолкотт 88'
17 (н)   Алекс Айуоби
1 (в)   Вилли Кабальеро
21 (з)   Давиде Дзаппакоста 56'
2 (з)   Антонио Рюдигер
6 (п)   Дэниел Дринкуотер 71'
22 (п)    Виллиан 82'
11 (н)   Педро Родригес
23 (н)   Миши Батшуайи
Удары
50%
По воротам: 14
В створ: 6
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 10
  • 2
  • 10
Удары
50%
По воротам: 19
В створ: 6
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 3
  • 11
Трансляция
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'90+4
Матч окончен! «Арсенал» и «Челси» сыграли в результативную ничью. «Арсенал» здорово смотрелся в начале второго тайма, когда полностью владел инициативой, что в итоге позволило подопечным Арсена Венгера открыть счёт. Но синие быстро отыгрались, а к концу встречи вышли вперёд. В дополнительное время красно-белые устроили настоящий навал, который принёс команде ничью.
'90+3
Мората в третий раз не реализовал выход один на один с Чехом, а затем Дзаппакоста с ходу пробил в перекладину!
'90+2
ГОЛ! Спасительный гол Бельерина! В долгой позиционной атаке Мустафи оказался слева и сделал навес, который был усилиями Маркоса Алонсо отражён на Бельерина, а испанский защитник здорово пробил в дальнюю девятку!
'90+1
Санчес обработал мяч в штрафной «Челси», но удар с разворота был блокирован!
'90+1
Четыре минуты добавил арбитр.
'89
Куртуа получил «горчичник» за затяжку времени.
'88
Опаснейший удар Мустафи был блокирован!
'88
Уолкотт вышел.
'88
Чемберс ушёл.
'87
Уэлбек выбежал на заброс справа и прострелил в защитника, заработав лишь угловой.
'86
Бакайоко легко отобрал мяч у Озила, который решил в одиночку прорваться к штрафной «Челси».
'84
ГОЛ! Маркос Алонсо забил важнейший гол! Дзаппакоста зацепился за мяч справа, обыграл Найлса и прострелил во вратарскую, где Маркос Алонсо, сыграв на опережение, пяткой расстрелял ворота!
'82
Виллиан вышел.
'82
Азара поменяли.
'82
Бельерин ускорился справа и сделал подачу, которая перелетела Уэлбека.
'80
Уэлбек вышел.
'80
Ляказетт заменён.
'78
Озил в перспективной контратаке неточно сыграл на Санчеса.
'76
Чех прервал опаснейший прострел Мораты!
'75
Найлс потерял мяч, оказавшись против троих соперников вблизи штрафной.
'72
Канте опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч после рикошета чуть не залетел в дальний угол!
'71
Дринкуотер вышел.
'71
Сеск покинул поле.
'68
Мората разогнался через центр, сделав небрежный обостряющий пас.
'67
Озил получил жёлтую карточку за разговоры.
'67
ГОЛ! Азар легко реализовал пенальти, ударив на силу в левый угол, Чех выпрыгнул в правый.
'66
Пенальти! Азар на краю штрафной накручивал соперников, заставив сфолить на себе. Очередной пенальти в ворота «Арсенала» в матче с «Челси».
'64
Ляказетт! Санчес в быстрой атаке вошёл в штрафную и сыграл на Ляказетта, чей опасный удар сумел отразить Куртуа!
'63
ГОЛ! Уилшир вывел «Арсенал» вперёд! Озил после розыгрыша углового сыграл в центр на Холдинга, чей проникающий пас разрезал оборону «Челси», доставшись Уилширу, а Джек здорово пробил в ближнюю девятку с рикошетом от штанги!
'62
Озил разыграл стеночку с Ляказеттом, после чего прострелил на пустые ворота, но Санчеса опередил защитник!
'62
Куртуа опередил Санчеса после резкого прострела Бельерина.
'61
Чемберс нарушил правила в штрафной синих.
'60
Мората! Сеск отобрал мяч у Джаки и сыграл вперёд на ход Морате, который продавил Чемберса и вновь не забил при выходе один на один с Чехом!
'60
Найлс здорово накрыл Азара на чужой половине поля, а затем Санчес заработал очередной корнер.
'59
Скоростная атака «Арсенала» привела к угловому.
'58
Бакайоко забрался в положение вне игры, оказавшись на позиции форварда.
'57
Чех кулаком отразил подачу Маркоса Алонсо.
'56
Дзаппакоста вышел.
'56
Мозес ушёл.
'55
Арбитр не стал реагировать на падение Уилшира вблизи штрафной «Челси»!
'54
Ляказетт выскочил на проникающий пас Чемберса, однако пробить с острого угла француз не захотел, а дальнейший прострел был блокирован.
'53
Отложенная жёлтая карточка была показана Холдингу.
'52
Куртуа! Ляказетт выскочил на свидание с Куртуа после рикошета от Кэхилла, но реализация сыграла против француза, удар которого пришёлся в ногу бельгийца.
'51
Санчес немного не подстроился к опасному навесу Найлса!
'50
Азар ворвался в штрафную «Арсенала» и пробил низом в дальний угол, но Чех выручил! Затем голкипер красно-белых среагировал на опасный удар головой от Маркоса Алонсо!
'48
Холдинг сбил Морату, не дав испанцу развернуться в центре поля.
'47
Мустафи легко перехватил прострел с фланга.
'46
Мозес забрался в положение вне игры, выбегая на длинный пас.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Арсенал» и «Челси» показали классный футбол в первом тайме. Обе команды страстно атаковали, демонстрируя высокое мастерство. По количеству атак впереди красно-белые, но самый убойный момент был в активе синих. Перерыв.
'45
Сеск! Озил потерял мяч, развивая атаку, а в ответ Азар оставил мяч на линии штрафной Сеску, но экс-полузащитник «Арсенала» пробил над воротами!
'44
Мустафи отличным подкатом против Азара прервал контратаку «Челси».
'43
Сеск был наказан за грубый подкат против Уилшира.
'40
Санчес в атаке вторым темпом сделал безадресный заброс, подарив мяч Куртуа.
'39
Санчеса успели накрыть вблизи вратарской «Челси»!
'39
Озил опасно пробил из-за пределов штрафной, послав мяч вблизи дальней штанги!
'38
Маркос Алонсо со стандарта пробил выше ворот Чеха.
'37
Джака у линии своей штрафной ударил по ноге Бакайоко.
'36
Аспиликуэта выбил из своей штрафной опасную подачу Озила, не дав мячу дойти до Санчеса.
'34
Бакайоко не сумел обработать шикарную диагональ Сеска.
'33
Ляказетт забрался в положение вне игры после заброса Чемберса.
'31
Уилшир получил жёлтую карточку за опасный подкат против Сеска.
'30
Длинный пас Мустафи не дошёл до адресата.
'28
Кэхилл нарушил правила в борьбе за подачу с угла поля.
'27
Бакайоко выскочил на проникающий пас и из убойной позиции пробил в верхний угол, но Чех успел выставить руку!
'26
Кристенсен в последний момент прервал проникающую передачу, которая предназначалась Ляказетту.
'25
Бакайоко после навеса с углового неточно пробил головой.
'23
Куртуа спас! Ляказетт здорово обработал мяч в штрафной «Челси» и пробил в правый угол, куда успел броситься бельгиец!
'21
Чех выбежал из ворот на заброс Мораты, опередив Азара.
'20
Озил промедлил с дриблингом у чужой штрафной, нарвавшись на отбор!
'19
Мозес сделал плохую подачу, которая досталась Чеху.
'17
Две штанги спасли «Челси» после удара Санчеса! Сначала мяч попал в ближнюю, потом по линии ворот отскочил в дальнюю, а затем уже достался вратарю.
'16
Арбитр не среагировал на падение Найлса в штрафной «Челси»!
'15
Мората немного не успел за опасным прострелом Мозеса!
'14
Мората простил «Арсенал»! Испанский форвард выскочил на свидание с Чехом после ошибки Чемберса, но в решающий момент пробил мимо правого угла ворот!
'13
Санчес подключил слева Найлса, а молодой англичанин прострелил во вратарскую, где первым на мяче был Куртуа.
'12
Ляказетт под прессингом Кэхилла выпустил мяч в аут.
'11
Мората забросил мяч в штрафную «Арсенала» на Азара, чей опасный удар сумел заблокировать защитник!
'10
Озил в скоростной атаке сыграл налево на Санчеса и побежал в штрафную на подачу чилийца, но навес оказался неточным.
'10
Чемберс отразил мощный прострел Маркоса Алонсо.
'8
Мората подставился под фол при приёме мяча.
'7
Санчес опасно пробил со стандарта, но чилийцу помешал рикошет от стенки из игроков в синей форме.
'6
Ляказетта срубили перед штрафной «Челси»!
'5
Кристенсен опередил Ляказетта, который выскакивал на проникающий пас Бельерина.
'4
Уилшир перехватил мяч на чужой половине поля и тут же его потерял в борьбе с Канте.
'3
Санчесу досталось в центре поля. Красно-белые с мячом.
'2
Чемберс ударил по ноге Маркоса Алонсо, а быстрый розыгрыш стандарта привёл к опасному прострелу Азара!
'1
Игра началась!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 22-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 22:45 по московскому времени.