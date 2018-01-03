'90+4
Матч окончен! «Арсенал» и «Челси» сыграли в результативную ничью. «Арсенал» здорово смотрелся в начале второго тайма, когда полностью владел инициативой, что в итоге позволило подопечным Арсена Венгера открыть счёт. Но синие быстро отыгрались, а к концу встречи вышли вперёд. В дополнительное время красно-белые устроили настоящий навал, который принёс команде ничью.
'90+3
Мората в третий раз не реализовал выход один на один с Чехом, а затем Дзаппакоста с ходу пробил в перекладину!
'90+2
'90+1
Санчес обработал мяч в штрафной «Челси», но удар с разворота был блокирован!
'90+1
Четыре минуты добавил арбитр.
'89
'88
Опаснейший удар Мустафи был блокирован!
'88
'88
'87
Уэлбек выбежал на заброс справа и прострелил в защитника, заработав лишь угловой.
'86
Бакайоко легко отобрал мяч у Озила, который решил в одиночку прорваться к штрафной «Челси».
'84
'82
'82
'82
Бельерин ускорился справа и сделал подачу, которая перелетела Уэлбека.
'80
'80
'78
Озил в перспективной контратаке неточно сыграл на Санчеса.
'76
Чех прервал опаснейший прострел Мораты!
'75
Найлс потерял мяч, оказавшись против троих соперников вблизи штрафной.
'72
Канте опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч после рикошета чуть не залетел в дальний угол!
'71
'71
'68
Мората разогнался через центр, сделав небрежный обостряющий пас.
'67
'67
'66
Пенальти! Азар на краю штрафной накручивал соперников, заставив сфолить на себе. Очередной пенальти в ворота «Арсенала» в матче с «Челси».
'64
Ляказетт! Санчес в быстрой атаке вошёл в штрафную и сыграл на Ляказетта, чей опасный удар сумел отразить Куртуа!
'63
'62
Озил разыграл стеночку с Ляказеттом, после чего прострелил на пустые ворота, но Санчеса опередил защитник!
'62
Куртуа опередил Санчеса после резкого прострела Бельерина.
'61
Чемберс нарушил правила в штрафной синих.
'60
Мората! Сеск отобрал мяч у Джаки и сыграл вперёд на ход Морате, который продавил Чемберса и вновь не забил при выходе один на один с Чехом!
'60
Найлс здорово накрыл Азара на чужой половине поля, а затем Санчес заработал очередной корнер.
'59
Скоростная атака «Арсенала» привела к угловому.
'58
Бакайоко забрался в положение вне игры, оказавшись на позиции форварда.
'57
Чех кулаком отразил подачу Маркоса Алонсо.
'56
'56
'55
Арбитр не стал реагировать на падение Уилшира вблизи штрафной «Челси»!
'54
Ляказетт выскочил на проникающий пас Чемберса, однако пробить с острого угла француз не захотел, а дальнейший прострел был блокирован.
'53
'52
Куртуа! Ляказетт выскочил на свидание с Куртуа после рикошета от Кэхилла, но реализация сыграла против француза, удар которого пришёлся в ногу бельгийца.
'51
Санчес немного не подстроился к опасному навесу Найлса!
'50
Азар ворвался в штрафную «Арсенала» и пробил низом в дальний угол, но Чех выручил! Затем голкипер красно-белых среагировал на опасный удар головой от Маркоса Алонсо!
'48
Холдинг сбил Морату, не дав испанцу развернуться в центре поля.
'47
Мустафи легко перехватил прострел с фланга.
'46
Мозес забрался в положение вне игры, выбегая на длинный пас.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Арсенал» и «Челси» показали классный футбол в первом тайме. Обе команды страстно атаковали, демонстрируя высокое мастерство. По количеству атак впереди красно-белые, но самый убойный момент был в активе синих. Перерыв.
'45
Сеск! Озил потерял мяч, развивая атаку, а в ответ Азар оставил мяч на линии штрафной Сеску, но экс-полузащитник «Арсенала» пробил над воротами!
'44
Мустафи отличным подкатом против Азара прервал контратаку «Челси».
'43
'40
Санчес в атаке вторым темпом сделал безадресный заброс, подарив мяч Куртуа.
'39
Санчеса успели накрыть вблизи вратарской «Челси»!
'39
Озил опасно пробил из-за пределов штрафной, послав мяч вблизи дальней штанги!
'38
Маркос Алонсо со стандарта пробил выше ворот Чеха.
'37
Джака у линии своей штрафной ударил по ноге Бакайоко.
'36
Аспиликуэта выбил из своей штрафной опасную подачу Озила, не дав мячу дойти до Санчеса.
'34
Бакайоко не сумел обработать шикарную диагональ Сеска.
'33
Ляказетт забрался в положение вне игры после заброса Чемберса.
'31
'30
Длинный пас Мустафи не дошёл до адресата.
'28
Кэхилл нарушил правила в борьбе за подачу с угла поля.
'27
Бакайоко выскочил на проникающий пас и из убойной позиции пробил в верхний угол, но Чех успел выставить руку!
'26
Кристенсен в последний момент прервал проникающую передачу, которая предназначалась Ляказетту.
'25
Бакайоко после навеса с углового неточно пробил головой.
'23
Куртуа спас! Ляказетт здорово обработал мяч в штрафной «Челси» и пробил в правый угол, куда успел броситься бельгиец!
'21
Чех выбежал из ворот на заброс Мораты, опередив Азара.
'20
Озил промедлил с дриблингом у чужой штрафной, нарвавшись на отбор!
'19
Мозес сделал плохую подачу, которая досталась Чеху.
'17
Две штанги спасли «Челси» после удара Санчеса! Сначала мяч попал в ближнюю, потом по линии ворот отскочил в дальнюю, а затем уже достался вратарю.
'16
Арбитр не среагировал на падение Найлса в штрафной «Челси»!
'15
Мората немного не успел за опасным прострелом Мозеса!
'14
Мората простил «Арсенал»! Испанский форвард выскочил на свидание с Чехом после ошибки Чемберса, но в решающий момент пробил мимо правого угла ворот!
'13
Санчес подключил слева Найлса, а молодой англичанин прострелил во вратарскую, где первым на мяче был Куртуа.
'12
Ляказетт под прессингом Кэхилла выпустил мяч в аут.
'11
Мората забросил мяч в штрафную «Арсенала» на Азара, чей опасный удар сумел заблокировать защитник!
'10
Озил в скоростной атаке сыграл налево на Санчеса и побежал в штрафную на подачу чилийца, но навес оказался неточным.
'10
Чемберс отразил мощный прострел Маркоса Алонсо.
'8
Мората подставился под фол при приёме мяча.
'7
Санчес опасно пробил со стандарта, но чилийцу помешал рикошет от стенки из игроков в синей форме.
'6
Ляказетта срубили перед штрафной «Челси»!
'5
Кристенсен опередил Ляказетта, который выскакивал на проникающий пас Бельерина.
'4
Уилшир перехватил мяч на чужой половине поля и тут же его потерял в борьбе с Канте.
'3
Санчесу досталось в центре поля. Красно-белые с мячом.
'2
Чемберс ударил по ноге Маркоса Алонсо, а быстрый розыгрыш стандарта привёл к опасному прострелу Азара!
'1
Игра началась!
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 22-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 22:45 по московскому времени.