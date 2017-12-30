'90+3

Звучит финальный свисток! «Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» 0:0 и тем самым потерял очки в третьем матче подряд, вот так вот неудачно «красные дьяволы» играют в последнее время, а это конечно же даёт шанс и конкурентам обойти команду Моуринью, «Челси» это уже сделал, «Ливерпуль» также довольно близок, так что фанаты «Манчестер Юнайтед» перед Новым Годом могут смело загадывать желание, чтобы их любимая команда вновь начала побеждать.