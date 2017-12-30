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Манчестер Юнайтед Саутгемптон

Моуринью не дожал «святых»

«МЮ» и «Саутгемптон» не забили голов в матче 21 тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» разошлись нулевой ничьей в матче 21-го тура АПЛ. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.
21-й тур  |   30 декабря 20:30   |  закончен
Манчестер Юнайтед
0:0
Саутгемптон
0:0
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Лингард 60'
Матич 72'
Хёйбьерг 26'
Худт 44'
Буфаль 58'
Уорд-Праус 80'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
23 (з)   Люк Шоу
2 (з)   Виктор Нильссон-Линделёф
4 (з)   Фил Джонс
18 (п)   Эшли Янг
31 (п)   Неманья Матич 72'
8 (п)   Хуан Мата
6 (п)   Поль Погба
22 (п)   Генрих Мхитарян 65'
14 (п)   Джесси Лингард 60'
9 (н)   Ромелу Лукаку 14'
13 (в)   Алекс Маккарти
5 (з)   Джек Стивенс
38 (з)   Сэм Маккуин
3 (з)   Майя Йосида
6 (з)   Уэсли Худт 44'
14 (п)   Ориоль Ромеу
11 (п)   Душан Тадич 82'
23 (п)   Пьер-Эмиль Хёйбьерг 26'
16 (п)   Джеймс Уорд-Праус 80'
19 (п)   Софьян Буфаль 85' 58'
7 (н)   Шейн Лонг 80'
Запасной состав
20 (в)   Серхио Ромеро
5 (з)   Маркос Рохо
38 (з)   Аксель Туанзебе
17 (п)   Дейли Блинд
21 (п)   Андер Эррера
19 (н)   Маркус Рашфорд 14'
11 (н)   Антони Марсьяль 65'
44 (в)   Фрейзер Форстер
26 (з)   Жереми Пье
35 (з)   Ян Беднарек
18 (п)   Марио Лемина 82'
22 (п)   Нейтан Редмонд 85'
8 (п)   Стивен Дэвис
20 (н)   Маноло Габбьядини 80'
Удары
60%
По воротам: 8
В створ: 3
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 10
  • 1
  • 12
Удары
40%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 2
  • 13
Трансляция
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'90+3
Звучит финальный свисток! «Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» 0:0 и тем самым потерял очки в третьем матче подряд, вот так вот неудачно «красные дьяволы» играют в последнее время, а это конечно же даёт шанс и конкурентам обойти команду Моуринью, «Челси» это уже сделал, «Ливерпуль» также довольно близок, так что фанаты «Манчестер Юнайтед» перед Новым Годом могут смело загадывать желание, чтобы их любимая команда вновь начала побеждать.
'90+2
Угловой у ворот «Саутгемптона». Марсьяль выполнил подачу к линии вратарской, Габбьядини головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'90+1
Янг с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Стивенс не дал пробить вначале Рашфорду, а затем Лингарду, после этого Маккарти сыграл на выходе и забрал мяч.
'90
Три минуты добавил Крейг Поусон к основному времени матча.
'89
Марсьяль с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рашфорд немного не добрался до мяча.
'88
Нильссон-Линделёф хотел оставить мяч де Хеа, чтобы тот сыграл на выходе, Давид за мячом не пошёл, потом швед крикнул на испанца, голкипер пошёл на мяч, но Нильссон-Линделёф устал ждать и решил всё же дальше играть сам, довольно неожиданно, что де Хеа и Виктор сейчас так не поняли друг друга.
'87
Немного сегодня поиграет и Нейтан Редмонд.
'87
В составе «Саутгемптона» произошла последняя замена. С поля ушёл Софьян Буфаль.
'86
Последовал заброс в центр штрафной площади «Саутгемптона» из центра поля, Маккарти уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'85
Вошёл в игру Марио Лемина.
'85
В составе «Саутгемптона» произошла замена. С поля ушёл Душан Тадич.
'84
Янг со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч от Матича отскочил к Погба, который из вратарской переправил мяч в ворота, но Поль был в офсайде.
'83
Буфаль на правом фланге нарушил правила против Янга. «Манчестер Юнайтед» заработал неплохой стандарт.
'82
Игрок «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Лингарда.
'81
Доигрывать матч будет Маноло Габбьядини.
'81
В составе «Саутгемптона» произошла замена. С поля ушёл Шейн Лонг.
'80
Угловой у ворот «Саутгемптона». Марсьяль выполнил подачу к линии вратарской, Погба в борьбе с защитником не смог зацепиться за мяч.
'79
Марсьяль с левого фланга сместился в штрафную площадь, а затем отдал передачу на Рашфорда, который пробил по воротам, но попал в Маккуина.
'78
Тадич в касание пробил по воротам со входа в штрафную площадь, мяч пролетел рядом со штангой.
'77
Ромеу до последнего боролся на правом углу штрафной площади «Манчестер Юнайтед», но всё же в борьбе с Марсьялем он упустил мяч за лицевую линию поля.
'76
Угловой у ворот «Манчестер Юнайтед». Уорд-Праус выполнил подачу в центр штрафной площади, хозяева поля спокойно разрядили обстановку у своих ворот.
'75
Игрок «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич получил жёлтую карточку за срыв атаки в центре поля. Придержал Тадича Матич сейчас.
'74
Буфаль с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тадич головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'73
Матич вновь пробил по воротам с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.
'72
Рашфорд с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки «Саутгемптона» уверенно отбились и едва не провели контратаку.
'71
Шоу с левого фланга попытался выполнить подачу в штрафную площадь, мяч попал в Уорд-Прауса и ушёл на угловой.
'70
Мата с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Матич в борьбе за верховой мяч нарушил правила.
'69
Янг пробил по воротам со стандарта, мяч попал в Стивенса, который был в стенке, и ушёл на угловой.
'68
Ромеу у своей штрафной площади нарушил правила против Марсьяля. «Манчестер Юнайтед» заработал опасный стандарт.
'67
Вошёл в игру Антони Марсьяль.
'67
В составе «Манчестер Юнайтед» произошла замена. С поля ушёл Генрих Мхитарян.
'66
Уорд-Праус выполнил подачу в центр штрафной площади со стандарта, де Хеа сыграл на выходе и кулаками выбил мяч подальше от своих ворот, а дальше со своим голкипером столкнулся Джонс, небольшая пауза в игре.
'65
Нильссон-Линделёф нарушил правила на левом фланге против Буфаля. «Саутгемптон» заработал относительно неплохой стандарт.
'64
Мхитарян с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч вновь полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.
'63
Игрок «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард получил жёлтую карточку за грубую игру против Стивенса в центре поля.
'62
Мхитарян вновь решил разыграть корнер с партнёрами, пока стандарты у «Манчестер Юнайтед» совсем не работают, ничего не изменилось и на этот раз.
'61
Янг с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Стивенс выбил мяч на очередной угловой.
'60
А вот теперь игрок «Саутгемптона» Софьян Буфаль получил жёлтую карточку за грубую игру против Янга.
'59
Мхитарян с левого фланга сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Маккарти спокойно поймал мяч в руки.
'58
Буфаль достаточно жёстко сыграл в центре поля против Янга, Крейг Поусон решил на этот раз обойтись без жёлтой карточки.
'57
Мата с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Худт зажёг «свечу» сыграв головой, а затем мяч выловил Маккарти.
'56
Мата с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Маккарти уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'55
Угловой у ворот «Саутгемптона». Мата разыграл угловой с Мхитаряном, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, Йосида выбил мяч на повторный корнер.
'54
Второй тайм «Саутгемптон» начинает также довольно уверенно, посмотрим, не просядут ли «святые» потом вновь.
'53
Ромеу выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Манчестер Юнайтед», хозяева поля вновь спокойно перехватили мяч.
'52
Лонг получил мяч в штрафной площади «Манчестер Юнайтед» и пробил по воротам, де Хеа был на месте.
'51
Вновь угловой заработал «Сатугемптон». Уорд-Праус вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, Рашфорд выбил мяч подальше от своих ворот.
'50
Уорд-Праус выполнил подачу в центр штрафной площади «Манчестер Юнайтед» с углового, хозяева поля вновь очень уверенно отбились при стандарте.
'49
Последовала подача на дальнюю штангу ворот «Манчестер Юнайтед» с правого фланга, мяч ушёл за лицевую линию от Уорд-Прауса, а Крейг Поусон назначил угловой.
'48
Уорд-Праус с правого фланга теперь выполнил подачу в центр штрафной площади «Манчестер Юнайтед», хозяева поля очень уверенно отбились.
'47
Мата с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Рашфорд вновь немного не успел к мячу.
'46
Начинается второй тайм!
'45+6
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Манчестер Юнайтед» на своём поле играет вничью с «Саутгемптоном» 0:0. Пока игра проходит с преимуществом команды Моуринью, но «красные дьяволы» создали довольно мало опасных моментов, при этом конечно травма Лукаку серьёзно сказалась и на рисунке игры, посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.
'45+5
Теперь уже Мата нарушил правила против Хёйбьерга в центре поля. Игроки «Саутгемптона» никуда не спеша разыграли стандарт.
'45+4
Мата попытался прорваться вперёд по правому флангу, но в борьбе с защитниками Хуан упустил мяч в аут.
'45+3
«Саутгемптон» пока отвёл игру от своих ворот, очень важно «святым» не пропустит гол в раздевалку сейчас.
'45+2
Лингард в центре поля нарушил правила против Буфаля. Игроки «Саутгемптона» никуда не спеша разыграли стандарт.
'45+1
Матич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Маккарти был на месте.
'45
Шесть минут добавил Крейг Поусон к основному времени первого тайма.
'44
Защитник «Саутгемптона» Уэсли Худт получил жёлтую карточку за грубую игру.
'43
Мхитарян отыгрался с Матой, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Лингард головой пробил в угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'42
Мхитарян с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, мяч полетел слишком высоко для Рашфорда.
'41
Вновь «Манчестер Юнайтед» разыграл угловой, затем Мхитарян с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Маккарти уверенно сыграл на выходе и мяч забрал.
'40
Угловой у ворот «Саутгемптона». Быстро игроки «Манчестер Юнайтед» разыграли корнер, но в итоге «святые» смогли отбиться, будет ещё один угловой.
'39
Матич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'38
Буфаль выполнил заброс в центр штрафной площади на Тадича, Нильссон-Линделёф сыграл внимательно и мяч перехватил.
'37
Погба пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Сатугемптона».
'36
Шоу с левого фланга попытался выполнить подачу в штрафную площадь, мяч попал в Уорд-Прауса и улетел в аут.
'35
Повтор нам показал, что Йосида в борьбе с Лингардом играл рукой, но тогда судья всё равно не решился указать на «точку», будет уже о чём поговорить в этом матче.
'34
Теперь уже Худт сыграл очень удачно в подкате у своей штрафной площади и не дал очередной атаке «Манчестер Юнайтед» завершиться ударом по воротам.
'33
Погба выполнил передачу с левого фланга в штрафную площадь «Саутгемптона», Лингард в борьбе с защитниками не смог обработать мяч, но Джесси показывал, что соперник играл рукой, Крейг Поусон промолчал.
'32
Маккуин попытался по левому флангу пройти к штрафной площади «Манчестер Юнайтед», но его нагнал Мата и мяч перехватил.
'31
Нужно отметить, что Алекс Маккарти сегодня дебютирует в «Саутгемптоне», пока у голкипера «святых» это получается очень неплохо.
'30
Янг с правого фланга выполнил подачу во вратарскую, Маккарти кончиками пальцев коснулся мяча, затем Рашфорд не смог точно подставить голову, мяч в итоге улетел в аут.
'29
«Манчестер Юнайтед» перехватил контроль над игрой, хозяева поля теперь куда чаще атакуют, а вот «Саутгемптон» немного померк после неплохого старта.
'28
Мхитарян с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Маккарти уверенно забрал мяч в руки.
'27
Рашфорд получил передачу из центра поля в центре штрафной площади, сам пробить по воротам Маркус не смог, но с линии штрафной это сделал Мата, Маккарти спас свою команду.
'26
Игрок «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хёйбьерг получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Шоу.
'25
Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед», де Хеа уверенно сыграл на выходе и мяч забрал.
'24
Тадич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Худт головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'23
Тадич выполнил передачу к штрафной площади на Лонга, Джонс обошёл форварда «Саутгемптона» и выбил мяч на угловой.
'22
Рашфорд выполнил передачу на ход Мхитаряну, Генрих прошёл к штрафной площади, а затем пытался выполнить ответную передачу, но пас у него совсем не вышел, мяч улетел за лицевую линию поля.
'21
Тадич с углового выполнил подачу на ближнюю штангу на этот раз, игроки «Манчестер Юнайтед» перехватили мяч и пустились в контратаку.
'20
Уорд-Праус разыграл угловой с партнёром, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, Матич головой выбил мяч на повторный корнер.
'19
Уорд-Праус со стандарта пробил в ближний угол ворот, де Хеа сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой.
'18
Нильссон-Линделёф на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Лонга. «Саутгемптон» заработал неплохой стандарт.
'17
Мата с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, не без проблем, но «святые» смогли разрядить обстановку у своих ворот.
'16
Шоу отыгрался с Мхитаряном и с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Рашфорд немного не успел к мячу, а далее его на угловой выбили защитники «Саутгемптона».
'15
Хёйбьерг в центре поля нарушил правила против Янга. Игроки «Манчестер Юнайтед» спокойно разыграли стандарт.
'14
Мата со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, получилось слишком сильно, никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'13
Вошёл в игру Маркус Рашфорд.
'13
В составе «Манчестер Юнайтед» произошла замена. С поля уже унесли Ромелу Лукаку.
'12
Наконец-то врачи смогли уложить Лукаку на носилки, Рашфорд тем временем уже размялся и готов появиться на поле.
'11
Но начало встречи для «Манчестер Юнайтед» пока совсем не получается, «Саутгемптон» атакует больше, теперь травма Лукаку.
'10
Для Жозе Моуринью это конечно же потеря, будем надеяться, что с Лукаку по итогам всё будет нормально и он сможет через пару матчей вернуться на поле.
'9
Довольно долго врачи готовят Лукаку к тому, чтобы уложить того на носилки, у «Манчестер Юнайтед» пока разминается Рашфорд.
'8
Лукаку неудачно столкнулся головами с Худтом в борьбе за верховой мяч, вышли на поле врачи «Манчестер Юнайтед», форвард получил достаточно серьёзный удар, ему скорее всего нужна замена, на поле появились носилки.
'7
Хёйбьерг выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Буфаль выполнил передачу в центр штрафной, Уорд-Праус в касание пробил в угол ворот, де Хеа в прыжке спас свою команду, а далее мяч попал в того же Буфаля, который уже был в офсайде.
'6
Уорд-Праус вошёл в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед» с правого фланга, но в борьбе с защитниками он упустил мяч за лицевую линию поля.
'5
Шоу в центре поля нарушил правила против Буфаля. Игроки «Саутгемптона» спокойно разыграли стандарт.
'4
Мата с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лукаку головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'3
Лонг перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Манчестер Юнайтед» в итоге нарушил правила против Шоу.
'2
«Саутгемптон» попытался провести первую атаку в этом матче, но защитники «Манчестер Юнайтед» уверенно встретили своего соперника и мяч перехватили.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.