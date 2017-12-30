'90+2
Всё, матч окончен! «Челси» на своём поле разгромил «Сток Сити» — 5:0. У лондонцев отличились Рюдигер, Дринкуотер, Педро, Виллиан и Дзаппакоста. Команда Антонио Конте одержала вторую победу подряд и продолжает борьбу за второе место в АПЛ. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90
Две минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'88
'86
Лондонцы перекатывают мяч в центре поля. Всё под контролем у «Челси».
'84
Дзаппакоста красивым финтом ушёл от соперника, ворвался в штрафную и прострелил в центр — Виммер вынес мяч на угловой.
'82
Педро нанёс очередной удар с дальней дистанции! Батлэнд спокойно выловил мяч.
'80
'80
'77
Дзаппакоста подключился к атаке и выполнил кросс в штрафную! Батшуайи не добрался до мяча.
'75
Адам захромал — досталось шотландцу в борьбе за мяч в центре поля.
'73
'73
Пенальти в ворота «Стока»! Виллиан навязал борьбу в чужой штрафной и вынудил соперника нарушить правила.
'71
'71
'71
'71
'69
Виллиан рванул по правому флангу и прострелил в центр штрафной на Педро, который из убойной позиции послал мяч на трибуну.
'67
Виллиан финтами раскидал трёх соперников и с линии штрафной пробил на исполнение! Батлэнд в падении забрал мяч.
'65
'65
'63
Педро подобрал отскок у штрафной и пробил метров с двадцати — Батлэнд на месте!
'61
Не держится мяч у «Стока», гости с трудом переходят в центр поля.
'59
Момент у «Челси»! Виллиан шикарной передачей вывел Морату на ворота гостей. Испанец сблизился с Батлэндом и пробил в грудь голкиперу!
'57
'57
'56
Алонсо достал мяч у лицевой и сделал скидку на Педро, который в касание пробил с радиуса штрафной — мимо!
'54
Мората обработал мяч у штрафной, сместился к центру, но его удар накрыл Виммер.
'52
'50
Момент у «Стока»! Бераино получил передачу на ход, на скорости убежал от защитника и пробил низом — Куртуа среагировал!
'48
Сабхи разогнал контратаку гостей по левому флангу и прострелил в центр — Дринкуотер перехватил мяч.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 3:0 в пользу «Челси» после первого тайма. Лондонцы полностью контролировали ход игры и заслуженно ведут в счёте, забив три мяча к 23-й минуте. Голами отметились Рюдигер, Дринкуотер и Педро.
'45+1
Куртуа чётко сыграл на выходе и снял мяч после навеса Эдвардса.
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Педро с дальней дистанции пытался забросить мяч за шиворот голкиперу, но мяч прошёл над перекладиной.
'41
В спокойном темпе проходит концовка тайма. Лондонцы успокоились и включили режим экономии сил.
'39
Гол забил «Сток»! Диуф обработал мяч после длинного перевода, выскочил один на один и поразил дальний угол! Но арбитр отменил взятие ворот. Похоже, была игра рукой.
'37
Виллиан вырезал длинную передачу вперёд на ход Морате, однако испанец забрался в офсайд.
'35
Рюдигер неудачно приземлился после верхового единоборства и получил повреждение. Пауза в игре.
'33
Аспиликуэта после подбора пробил с дальней дистанции — мяч улетел на трибуну.
'31
Мората получил мяч у штрафной, немного продвинулся вперёд, но затем завозился и потерял мяч.
'29
«Сток» забрал мяч и перекатывает его в центре поля. Но даже подойти к штрафной не удаётся.
'27
'25
Здорово выглядит команда Антонио Конте. Лондонцы продолжают доминировать на поле.
'23
'22
Адам из глубины сделал заброс вперёд! Кэхилл чётко сыграл на перехвате, не позволив Бераино убежать на рандеву с голкипером.
'20
Педро получил обратную передачу от Мораты, выбрался на свободное пространство и пробил по воротам — Батлэнд спокойно забрал мяч.
'18
«Сток» провёл позиционную атаку, Диуф попытался по центру войти в штрафную, но потерял мяч в борьбе с Аспиликуэтой.
'16
Лондонцы заработали штрафной в 30 метрах от ворот. Виллиан попытался закрутить мяч в дальнюю девятку, но получилось высоковато!
'14
Ответ «Челси»! Мората ворвался в штрафную, под углом выскочил один на один, но пробил точно во вратаря!
'13
«Сток» провёл атаку правым флангом, Адам вырезал подачу точно в руки Куртуа.
'11
Мората! Резко сместился к центру и пробил на исполнение — мяч прошёл чуть выше перекладины.
'9
'8
Гости попытались провести контратаку три в три. Афеллай наткнулся на Дринкуотера и потерял мяч.
'6
Канте вырезал подачу на дальний угол вратарской, Мората оторвался от опекуна, но не попал головой по воротам.
'5
«Челси» продолжает владеть территорией. Гости вдесятером отошли к собственной штрафной.
'3
'1
Матч начался! Лондонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Челси» — «Сток Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.