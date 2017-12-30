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03:00
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не начался
03:00
Лос-Анджелес КлипперсШарлотт Хорнетс
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03:00
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«Челси» отгрузил «Стоку» пятерку

«Челси» забил пять безответных мячей «Стоку» в матче АПЛ

Лондонский «Челси» дома забил пять безответных мячей в ворота «Сток Сити» в матче 21-го тура АПЛ. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.
21-й тур  |   30 декабря 18:00   |  закончен
Челси
5:0
Сток Сити
5:0
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
Рюдигер 3'
Дринкуотер 9'
Родригес 23'
Родригес 52'
Виллиан 73' (пен)
Дзаппакоста 88'
Диуф 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Тибо Куртуа
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер 3'
24 (з)   Гари Кэхилл
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (п)   Виктор Мозес 57'
6 (п)   Дэниел Дринкуотер 9'
7 (п)   Н'Голо Канте 65'
22 (п)    Виллиан 73'
11 (н)   Педро Родригес 23' 52'
9 (н)   Альваро Мората 71'
1 (в)   Джек Батлэнд
42 (з)   Томас Эдвардс
12 (з)   Джош Тимон
20 (з)   Джефф Кэмерон
5 (з)   Кевин Виммер
16 (п)   Чарли Адам 81'
24 (п)   Даррен Флетчер
14 (п)   Ибрахим Афеллай 71'
32 (п)   Рамадан Собхи
18 (н)   Маме Бирам 27'
9 (н)   Саидо Бераино
Запасной состав
1 (в)   Вилли Кабальеро
21 (з)   Давиде Дзаппакоста 57' 88'
27 (з)   Андреас Кристенсен
14 (п)   Тьемуэ Бакайоко 65'
4 (п)   Сеск Фабрегас
10 (п)   Эден Азар
23 (н)   Миши Батшуайи 71'
33 (в)   Ли Грант
36 (з)   Гарри Суттар
10 (п)   Эрик Шупо-Мотинг 81'
4 (п)   Джо Аллен
22 (п)   Шердан Шакири
28 (н)   Жульен Нгой 71'
25 (н)   Питер Крауч
Удары
93%
По воротам: 23
В створ: 14
Владение мячом
59%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 3
  • 5
Удары
7%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
41%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
  • 8
Трансляция
С начала С конца
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'90+2
Всё, матч окончен! «Челси» на своём поле разгромил «Сток Сити» — 5:0. У лондонцев отличились Рюдигер, Дринкуотер, Педро, Виллиан и Дзаппакоста. Команда Антонио Конте одержала вторую победу подряд и продолжает борьбу за второе место в АПЛ. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90
Две минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'88
ГОЛ! Маркос Алонсо сделал длинный перевод вперёд, Дзаппакоста подобрал отскок у штрафной, сместился к центру и мощным ударом вколотил мяч в ближний угол!
'86
Лондонцы перекатывают мяч в центре поля. Всё под контролем у «Челси».
'84
Дзаппакоста красивым финтом ушёл от соперника, ворвался в штрафную и прострелил в центр — Виммер вынес мяч на угловой.
'82
Педро нанёс очередной удар с дальней дистанции! Батлэнд спокойно выловил мяч.
'80
Шупо-Мотинг вышел вместо Адама.
'80
Замена у «Сток Сити».
'77
Дзаппакоста подключился к атаке и выполнил кросс в штрафную! Батшуайи не добрался до мяча.
'75
Адам захромал — досталось шотландцу в борьбе за мяч в центре поля.
'73
ГОЛ! Виллиан чётко исполнил 11-метровый, пробив в угол! Батлэнд не угадал направление удара.
'73
Пенальти в ворота «Стока»! Виллиан навязал борьбу в чужой штрафной и вынудил соперника нарушить правила.
'71
Батшуайи вышел вместо Мораты.
'71
Последняя замена у «Челси».
'71
Нгой вступил в игру.
'71
Афеллай заменён.
'69
Виллиан рванул по правому флангу и прострелил в центр штрафной на Педро, который из убойной позиции послал мяч на трибуну.
'67
Виллиан финтами раскидал трёх соперников и с линии штрафной пробил на исполнение! Батлэнд в падении забрал мяч.
'65
Бакайоко вышел вместо Канте.
'65
Вторая замена у «Челси».
'63
Педро подобрал отскок у штрафной и пробил метров с двадцати — Батлэнд на месте!
'61
Не держится мяч у «Стока», гости с трудом переходят в центр поля.
'59
Момент у «Челси»! Виллиан шикарной передачей вывел Морату на ворота гостей. Испанец сблизился с Батлэндом и пробил в грудь голкиперу!
'57
Дзаппакоста вышел вместо Мозеса.
'57
Замену провёл Антонио Конте.
'56
Алонсо достал мяч у лицевой и сделал скидку на Педро, который в касание пробил с радиуса штрафной — мимо!
'54
Мората обработал мяч у штрафной, сместился к центру, но его удар накрыл Виммер.
'52
Педро картинно упал, пытаясь заработать штрафной. Жёлтая карточка.
'50
Момент у «Стока»! Бераино получил передачу на ход, на скорости убежал от защитника и пробил низом — Куртуа среагировал!
'48
Сабхи разогнал контратаку гостей по левому флангу и прострелил в центр — Дринкуотер перехватил мяч.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 3:0 в пользу «Челси» после первого тайма. Лондонцы полностью контролировали ход игры и заслуженно ведут в счёте, забив три мяча к 23-й минуте. Голами отметились Рюдигер, Дринкуотер и Педро.
'45+1
Куртуа чётко сыграл на выходе и снял мяч после навеса Эдвардса.
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Педро с дальней дистанции пытался забросить мяч за шиворот голкиперу, но мяч прошёл над перекладиной.
'41
В спокойном темпе проходит концовка тайма. Лондонцы успокоились и включили режим экономии сил.
'39
Гол забил «Сток»! Диуф обработал мяч после длинного перевода, выскочил один на один и поразил дальний угол! Но арбитр отменил взятие ворот. Похоже, была игра рукой.
'37
Виллиан вырезал длинную передачу вперёд на ход Морате, однако испанец забрался в офсайд.
'35
Рюдигер неудачно приземлился после верхового единоборства и получил повреждение. Пауза в игре.
'33
Аспиликуэта после подбора пробил с дальней дистанции — мяч улетел на трибуну.
'31
Мората получил мяч у штрафной, немного продвинулся вперёд, но затем завозился и потерял мяч.
'29
«Сток» забрал мяч и перекатывает его в центре поля. Но даже подойти к штрафной не удаётся.
'27
Диуф с нарушением правил остановил прорыв Мораты по флангу. Жёлтая карточка.
'25
Здорово выглядит команда Антонио Конте. Лондонцы продолжают доминировать на поле.
'23
ГОЛ! Виллиан классно обыграл защитника и сделал передачу на Педро, который ловко обработал мяч и с радиуса штрафной поразил дальний угол ворот!
'22
Адам из глубины сделал заброс вперёд! Кэхилл чётко сыграл на перехвате, не позволив Бераино убежать на рандеву с голкипером.
'20
Педро получил обратную передачу от Мораты, выбрался на свободное пространство и пробил по воротам — Батлэнд спокойно забрал мяч.
'18
«Сток» провёл позиционную атаку, Диуф попытался по центру войти в штрафную, но потерял мяч в борьбе с Аспиликуэтой.
'16
Лондонцы заработали штрафной в 30 метрах от ворот. Виллиан попытался закрутить мяч в дальнюю девятку, но получилось высоковато!
'14
Ответ «Челси»! Мората ворвался в штрафную, под углом выскочил один на один, но пробил точно во вратаря!
'13
«Сток» провёл атаку правым флангом, Адам вырезал подачу точно в руки Куртуа.
'11
Мората! Резко сместился к центру и пробил на исполнение — мяч прошёл чуть выше перекладины.
'9
ГОЛ! Дринкуотер подобрал отскок у штрафной и с лёта вколотил мяч в дальнюю девятку! Красота!
'8
Гости попытались провести контратаку три в три. Афеллай наткнулся на Дринкуотера и потерял мяч.
'6
Канте вырезал подачу на дальний угол вратарской, Мората оторвался от опекуна, но не попал головой по воротам.
'5
«Челси» продолжает владеть территорией. Гости вдесятером отошли к собственной штрафной.
'3
ГОЛ! Виллиан с правого края навесил во вратарскую, Рюдигер выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в дальний угол!
'1
Матч начался! Лондонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Челси» — «Сток Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.