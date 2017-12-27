Ньюкасл Юнайтед

'90+4

Свисток! 0:1. В первом тайме «Манчестер» имел заметный перевес, «Ньюкасл» в основном играл в обороне. Затем постепенно и хозяева стали создавать моменты, прежде всего отметим удар по дуге от Ааронса, когда Отаменди выбил мяч из пустых ворот. Во втором тайме «Ньюкасл» тоже имел некоторые возможности после навесов, а у «Манчестера» была штанга после удара Де Брёйне с правой в нижний угол. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!