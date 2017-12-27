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Ньюкасл Юнайтед Манчестер Сити
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг Reuters
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг

Стерлинг бесценен для Гвардиолы

«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 20-м туре АПЛ

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы обыграл в гостях «Ньюкасл» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. «Газета.Ru» провела прямую текстовую трансляцию.
20-й тур  |   27 декабря 22:45   |  закончен
Ньюкасл Юнайтед
0:1
Манчестер Сити
0:1
Стадион «Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена», Ньюкасл-апон-Тайн | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Гейл 75'
Стерлинг 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Роберт Эллиотт
22 (з)   Деандре Йедлин
19 (з)   Хавьер Манкильо
3 (з)   Пол Дамметт
6 (з)   Джамал Ласcеллс
18 (з)   Шансель Мбемба 77'
8 (п)   Джонджо Шелви
10 (п)   Мохамед Диаме
7 (п)   Джейкоб Мёрфи
16 (п)   Роландо Ааронс 71'
21 (н)    Хоселу 62'
31 (в)   Эдерсон Мораес
2 (з)   Кайл Уолкер
3 (з)    Данило
4 (з)   Венсан Компани 11'
30 (з)   Николас Отаменди
25 (п)    Фернандиньо
17 (п)   Кевин Де
8 (п)   Илкай Гюндоган
20 (п)   Бернарду Силва 83'
7 (п)   Рахим Стерлинг 31'
10 (н)   Серхио Агуэро 77'
Запасной состав
26 (в)   Карл Дарлоу
2 (з)   Киран Кларк
30 (п)   Кристиан Атсу 71'
23 (п)   Микель Мерино 77'
11 (п)   Мэтт Ритчи
9 (н)   Дуайт Гейл 62' 75'
17 (н)   Айосе Перес
1 (в)   Клаудио Браво
15 (з)   Эльяким Мангала 77'
24 (з)   Олуватосин Адарабиойо
19 (п)   Лерой Зане 83'
42 (п)   Яя Туре
55 (п)   Браим Диас
33 (н)   Габриэл Жезус 11'
Удары
22%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
26%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 4
  • 9
Удары
78%
По воротам: 16
В створ: 7
Владение мячом
74%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 4
  • 4
Трансляция
С начала С конца
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'90+4
Свисток! 0:1. В первом тайме «Манчестер» имел заметный перевес, «Ньюкасл» в основном играл в обороне. Затем постепенно и хозяева стали создавать моменты, прежде всего отметим удар по дуге от Ааронса, когда Отаменди выбил мяч из пустых ворот. Во втором тайме «Ньюкасл» тоже имел некоторые возможности после навесов, а у «Манчестера» была штанга после удара Де Брёйне с правой в нижний угол. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!
'90+2
Подача с правого фланга в штрафную «Сити», защитник выбил мяч из площади.
'90+1
Три минуты добавлено.
'89
Момент! Гейл после подачи с левого фланга пробил головой, мяч пролетел совсем рядом со штангой.
'87
Поинтереснее сейчас играют футболисты «Ньюкасла», мяч довольно часто оказывается на чужой половине поля.
'86
Гюндоган из-за пределов штрафной пробил в ближний угол, мяч полетел выше ворот.
'85
Игроки «Манчестер Сити» держат мяч в центре поля.
'83
Зане на поле.
'83
Силва заменён. Неплохой матч он провёл.
'81
Передача со своей половины поля на Атсу, тот принял мяч на левом фланге, арбитр зафиксировал офсайд.
'80
Атака «Ньюкасла» правым флангом, передача направо на Йедлина, тот находился в офсайде.
'79
Атсу получил мяч в штрафной, мог бить сам, отдал на Шелви, защитник выбил мяч за боковую.
'77
Мерино вышел.
'77
Мбемба заменён. Добротный матч он провёл.
'77
Мангала появился.
'77
Агуэро заменён. Неплохой матч он провёл.
'75
Момент! Гейл получил мяч в штрафной, рухнул внутрь, но арбитр посчитал, что это была симуляция.
'73
Большой перевес у «Сити» по владению. Мяч почти постоянно находится на чужой половине поля.
'71
Атсу вышел.
'71
Ааронс заменён. Неплохой матч он провёл.
'70
В хорошем темпе идёт игра, обе команды достаточно быстро проходят центр поля.
'68
Игроки «Сити» отошли к своим воротам с мячом, хозяева их активно прессингуют.
'67
После углового защитник «Ньюкасла» выбил мяч из пределов штрафной.
'65
Подача Шелви в центр штрафной, мяч выбит, затем последовала скидка, но снаряд пришёл в руки Мораесу.
'64
Право на штрафной получили гости на правом фланге, неплохая точка для подачи.
'63
Момент! Де Брёйне пробил издали, мяч попал в штангу, вылетел в поле, Агуэро добил его в пустые ворота, но он находился в офсайде.
'62
Гейл на поле.
'62
Хоселу заменён. Неплохой матч он провёл.
'60
Болельщики активно поддерживают своих любимцев и распевают песни.
'58
Не так много моментов «Сити» создаёт после перерыва, однако в обороне команда играет очень надёжно на данный момент.
'57
В сезоне-2015/16 «Манчестер Сити» дома выиграл 6:1, а на выезде была зафиксирована ничья 1:1.
'55
Все игроки «Ньюкасла» находятся на своей половине поля.
'54
«Ньюкасл» во втором тайме пока ничего не создал.
'52
Де Брёйне пробил по воротам, но мяч пролетел мимо ворот.
'51
Момент! Гюндоган пробил низом в дальний угол с 19 метров, вратарь вытянулся и достал непростой мяч.
'50
Момент! Удар/прострел на дальнюю штангу, Агуэро пытался замкнуть, однако мяч в створ не полетел.
'48
Игроки «Сити» долго владеют мячом на чужой половине поля и переводят мяч с левого фланга на правый и обратно.
'46
Второй тайм начался.
'45+2
Свисток! 0:1. В начале матча у «Сити» было ощутимое преимущество, команда создавала много моментов, часто била по воротам, после нескольких штанг гости забили, а затем у «Ньюкасла» был лучший момент, когда после красивого удара Ааронса Отаменди головой выбил мяч из пустых ворот.
'45+1
Минута добавлена.
'45
Игроки «Сити» с мячом в центре поля.
'43
3 — 13 по ударам, 2 — 4 по ударам в створ.
'42
Изменился рисунок матча, «Ньюкасл» стал тоже что-то создавать у чужих ворот.
'41
Стерлинг бил из пределов штрафной в дальний нижний угол, выручил голкипер, мяч отскочил на Агуэро, который с лёта неточно пробил в ближний угол.
'39
Контратака «Сити», мяч был доведён до Агуэро, тот пробил низом в ближний угол с близкого расстояния, защитник перевёл мяч на угловой.
'38
Подача на ближнюю штангу, Жезус головой выбил мяч на ещё один угловой.
'37
Право на угловой получили хозяева.
'36
Подача с левого фланга по диагонали, вышел из ворот Эллиотт и выбил мяч кулаками.
'34
Не возникло опасного момента после углового «Ньюкасла».
'33
Момент! Ааронс красиво бил по дуге, мяч летел почти точно в девятку, но Отаменди почти с ленточки перевёл мяч на угловой.
'31
ГОЛ! Де Брёйне выполнил отличную подачу вглубь штрафной, Стерлинг вышел один на один и с лёта пробил с левой в ближний угол, мяч коснулся штанги и закатился в угол.
'30
Всей командой «Ньюкаслу» приходится обороняться.
'28
Момент! Агуэро пробил издали, метров с 22 после смещения с левого фланга в центр, мяч задел дальнюю штангу и вылетел за пределы поля.
'27
«Ньюкасл» чуть ли впервые в матче долго держит мяч в центре поля, игроки «Сити» уверенно играют в обороне.
'25
Де Брёйне пробил издали, мяч полетел выше ворот.
'24
Жезус вышел почти один на один, но переиграть голкипера не удалось.
'22
Де Брёйне низом прострелил с правого фланга, защитник выбил мяч из штрафной.
'21
Эллиотт не торопится вводить мяч в игру от ворот.
'20
Данило нанёс удар, мяч полетел выше ворот.
'19
Чуть ли не впервые в матче мяч дошёл до Мораеса, это партнёр отдал передачу назад.
'17
90% на 10% по проценту владения мячом в пользу «Сити».
'16
Момент! Де Брёйне навесил в штрафную, Агуэро красиво пробил головой под перекладину, Эллиотт выполнил великолепный сэйв и перевёл мяч на угловой.
'15
Право на штрафной получили гости. Хорошая точка для подачи.
'14
Все игроки «Ньюкасла» находятся на своей половине поля.
'12
Право на угловой получили гости.
'11
Жезус на поле.
'11
Компани заменён. Пожелаем ему скорейшего восстановления.
'10
Игрокам «Ньюкасла» пока ничего не удалось создать в атаке.
'8
Дальний удар по воротам Мораеса, мяч полетел намного выше ворот.
'7
Момент! Заброс на Агуэро с левого фланга по диагонали, тот добрался до непростого мяча и пробил в ближний угол, мяч полетел в штангу.
'5
Большой перевес у «Сити» по владению и количеству моментов.
'4
Фернандиньо пробил издали, мяч полетел мимо дальнего угла.
'2
Де Брёйне подал с правого фланга, мяч пришёл точно в руки голкиперу.
'1
Матч начался!
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Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.