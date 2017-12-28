'90+4
Матч окончен! «Арсенал» взял три очка в гостевой встрече с «Кристал Пэлас». Коллектив Арсена Венгера был близок к провалу во втором тайме, начав пропускать глупые голы. Но ключевую роль в очередной раз сыграл Алексис Санчес, чьи голы позволили «Арсеналу» победить.
'90+3
Мустафи накрыл Заха на фланге, выбив мяч за лицевую.
'90+1
Уилшир грамотно подставился под фол на чужой половине поля.
'90+1
Четыре минуты добавил арбитр.
'89
'89
Сако выскочил на прострел Шлуппа и пробил с рикошетом от ноги Косельни вблизи левой штанги!
'88
Сако прошёл двух соперников у края штрафной «Арсенала», после чего выпустил мяч за лицевую.
'87
'87
'86
Сако неточно пробил из пределов штрафной!
'85
Заха открылся слева на проникающий пас и прострелил к вратарской, где Мустафи успел опередить Бентеке!
'83
Заха выскочил на опасную подачу Сако и в падении пробил вблизи штанги ворот Чеха!
'82
Джака получил повреждение.
'81
Бельерин подхватил справа передачу партнёра и с острого угла нанёс удар, заставив Сперони вступить в игру!
'80
'80
'80
Заха на скорости ворвался в штрафную «Арсенала» и попытался пробить, но мяч попал в защитников.
'78
Бельерин не догнал слишком сильный пас Санчеса.
'77
Санчеса подтолкнули в центре поля.
'75
'75
'74
Санчес под давлением соперника выпустил мяч в аут.
'73
Уилшир обрезался у чужой штрафной и отработал в защите, сыграв на перехвате при контратаке хозяев.
'72
Ляказетту помешали пробить с лёта после навеса Бельерина!
'70
'70
'70
Колашинац ускорился слева в штрафную и прострелил на Озила, у которого не получился удар с ходу.
'68
Шлупп сделал плохой навес, послав мяч за ворота Чеха.
'66
'64
Колашинац жёстко, но в пределах правил, сыграл против Таунсенда на фланге.
'62
'61
Положение вне игры было зафиксировано у Озила.
'60
Озил и Колашинац потеряли мяч на фланге, показав низкую культуру паса.
'58
Таунсенд забрался в положение вне игры после передачи Келли по флангу.
'56
Пропали атаки у «Арсенала», инициатива полностью перешла к «Пэлас».
'54
Озил выдал неточный пас на Санчеса, который выпустил мяч за пределы поля.
'53
'53
'53
Шлупп после перехвата разогнал контратаку, выскочил на проникающий пас Заха и с острого угла пробил в сетку с внешней стороны.
'52
Лофтус-Чик без сопротивления вошёл в штрафную гостей и пробил в подоспевшего защитника!
'51
Мустафи вовремя сыграл в подкате, не дав Заха убежать по флангу.
'49
'48
Санчес выпустил мяч в аут, не обработав передачу Колашинаца.
'47
Озил сыграл в штрафную на Уилшира, чей прострел не дошёл до Ляказетта.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. «Арсенал» выиграл первую половину выездного матча с «Кристал Пэлас», забив гол в середине тайма. «Канониры» чаще атаковали и выглядели сильнее своего оппонента. Впереди второй тайм.
'45+2
'45
Заха потерял мяч у штрафной гостей и сразу же нарушил правила.
'44
Колашинац выпустил мяч за лицевую, прорываясь по краю штрафной.
'43
Ляказетт выбежал на длинный пас Мустафи, оказавшись в положении вне игры.
'42
Шлупп взял подбор перед штрафной «Арсенала» и в борьбе с соперником пробил мимо ворот.
'41
Таунсенд заработал штрафной на фланге.
'38
Озил ворвался в штрафную хозяев, не успев пробить из-за вышедшего из ворот Сперони. Опасная атака «Арсенала» закончилась простым дальним ударом Джаки.
'37
Заха не сумел обыграть Косельни у лицевой «Арсенала».
'36
Санчес отработал в обороне, не дав Келли подключиться к атаке.
'35
Ляказетт, пребывая под тройной опекой, сумел выйти на ударную позицию, но последующий выстрел был неточным.
'35
Санчес забросил мяч по флангу, но Колашинац не ускорился.
'33
Бельерин прорвался справа к лицевой и прострелил на защитника.
'32
Заха нанёс неточный обводящий удар с края чужой штрафной!
'31
Санчес пробил с дальнего стандарта, но удар получился простым для Сперони.
'30
Озил выскочил на проникающий пас Санчеса и пробил в правый угол, но Сперони успел среагировать!
'29
'28
Арбитр пожалел Уилшира, который сыграл в опасном подкате против Кабая.
'27
Санчес заработал угловой, нарвавшись у чужой штрафной на Кабая. Подача «Арсенала» ни к чему не привела.
'25
'23
Озил потерял мяч из-за небрежной обработки, а затем последовала контратака «Пэлас», которая закончилась слабым прострелом Бентеке.
'21
Сперони справился с дальним ударом Уилшира!
'20
Колашинац забежал слева в штрафную на обостряющий пас и прострелил в центр на свободного Джаку, чей мощный удар был блокирован!
'18
Ляказетта сбили в центре поля, не дав разогнать контратаку.
'18
Сперони забрал прострел Бельерина, который предназначался Санчесу, но чилиец не успел.
'16
Удары Уилшира и Санчеса были блокированы!
'15
Кабай получил мяч перед штрафной гостей и опасно пробил издали, мяч прошёл вблизи левой штанги!
'14
Чех кулаком отразил подачу с углового.
'13
Прорыв Заха по краю штрафной привёл к угловому.
'12
Активный прессинг «канониров» заставил Келли допустив ошибку с пасом в простой ситуации.
'11
У Санчеса заметили положение вне игры.
'11
Кабай поспешил с ударом издали, послав мяч за лицевую.
'9
Джака решился на дальний удар, но мяч пролетел чуть выше перекладины!
'8
Чемберс проскочил двоих соперников и из-за пределов штрафной нанёс удар, который был блокирован.
'7
Заха подбежал к штрафной «Арсенала» и сделал неточный пас в сторону Бентеке.
'6
Обостряющий пас Ляказетта был блокирован защитником «Кристал Пэлас».
'5
Мустафи отразил подачу хозяев с фланга.
'4
У Санчеса и Озила не получилась стеночка на краю чужой штрафной.
'2
Санчес не сумел зацепиться за диагональную передачу.
'1
Игра началась!
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.