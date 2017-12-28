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Алексис Санчес Reuters
Алексис Санчес

Санчес подбил «орлов»

«Арсенал» победил «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии

«Арсенал» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» в рамках 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Дублем в составе победителей отметился Алексис Санчес. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
20-й тур  |   28 декабря 23:00   |  закончен
Кристал Пэлас
2:3
Арсенал
2:3
Стадион «Селхерст Парк», Лондон | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Заха 45+2'
Таунсенд 49'
Томкинс 89'
Мустафи 25'
Чемберс 29'
Санчес 62'
Санчес 66'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Хулиан Сперони
34 (з)   Мартин Келли 80'
15 (з)   Джеффри Шлупп
5 (з)   Джеймс Томкинс 89'
6 (з)   Скотт Данн
7 (п)   Йоан Кабай 53'
10 (п)   Эндрос Таунсенд 49'
4 (п)   Лука Миливоевич
11 (п)   Уилфрид Заха 45'
8 (п)   Рубен Лофтус-Чик 70'
17 (н)   Кристиан Бентеке
33 (в)   Петр Чех
24 (з)   Эктор Бельерин
31 (з)   Зеад Колашинац
20 (з)   Шкодран Мустафи 25'
6 (з)   Лоран Косельни
21 (з)   Калум Чемберс 29'
29 (п)   Гранит Джака 87'
10 (п)   Джек Уилшир
11 (п)   Месут Озил
9 (н)   Александр Ляказетт 75'
7 (н)   Алексис Санчес 62' 66'
Запасной состав
13 (в)   Уэйн Хеннесси
24 (з)   Тимоти Фосу-Менса 80'
3 (з)   Патрик ван
44 (з)   Жайро Ридевальд
18 (п)   Джеймс Макартур 53'
26 (п)   Бакари Сако 70'
42 (п)   Джейсон Панчеон
13 (в)   Давид Оспина
16 (з)   Роб Холдинг
34 (п)   Франсис Коклен 75'
30 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс 87'
17 (н)   Алекс Айуоби
14 (н)   Тео Уолкотт
23 (н)   Дэнни Уэлбек
Удары
20%
По воротам: 11
В створ: 2
Владение мячом
41%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 1
  • 12
Удары
80%
По воротам: 11
В створ: 8
Владение мячом
59%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 3
  • 7
Трансляция
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'90+4
Матч окончен! «Арсенал» взял три очка в гостевой встрече с «Кристал Пэлас». Коллектив Арсена Венгера был близок к провалу во втором тайме, начав пропускать глупые голы. Но ключевую роль в очередной раз сыграл Алексис Санчес, чьи голы позволили «Арсеналу» победить.
'90+3
Мустафи накрыл Заха на фланге, выбив мяч за лицевую.
'90+1
Уилшир грамотно подставился под фол на чужой половине поля.
'90+1
Четыре минуты добавил арбитр.
'89
ГОЛ! Томкинс воскресил интригу в матче! Защитник «Кристал Пэлас» отлично выбрал позицию при подаче с углового, выиграл борьбу и пробил в ближний угол!
'89
Сако выскочил на прострел Шлуппа и пробил с рикошетом от ноги Косельни вблизи левой штанги!
'88
Сако прошёл двух соперников у края штрафной «Арсенала», после чего выпустил мяч за лицевую.
'87
Найлс вышел.
'87
Джака ушёл.
'86
Сако неточно пробил из пределов штрафной!
'85
Заха открылся слева на проникающий пас и прострелил к вратарской, где Мустафи успел опередить Бентеке!
'83
Заха выскочил на опасную подачу Сако и в падении пробил вблизи штанги ворот Чеха!
'82
Джака получил повреждение.
'81
Бельерин подхватил справа передачу партнёра и с острого угла нанёс удар, заставив Сперони вступить в игру!
'80
Фосу-Менса вышел.
'80
Келли заменён.
'80
Заха на скорости ворвался в штрафную «Арсенала» и попытался пробить, но мяч попал в защитников.
'78
Бельерин не догнал слишком сильный пас Санчеса.
'77
Санчеса подтолкнули в центре поля.
'75
Коклен вышел.
'75
Ляказетт ушёл.
'74
Санчес под давлением соперника выпустил мяч в аут.
'73
Уилшир обрезался у чужой штрафной и отработал в защите, сыграв на перехвате при контратаке хозяев.
'72
Ляказетту помешали пробить с лёта после навеса Бельерина!
'70
Бакари Сако вышел.
'70
Лофтус-Чик покинул поле.
'70
Колашинац ускорился слева в штрафную и прострелил на Озила, у которого не получился удар с ходу.
'68
Шлупп сделал плохой навес, послав мяч за ворота Чеха.
'66
ГОЛ! Дубль Санчеса! Уилшир получил мяч в центральном круге и сделал отличную передачу на рывок Санчеса, который убежал от защитников и реализовал выход на свидание со Сперони!
'64
Колашинац жёстко, но в пределах правил, сыграл против Таунсенда на фланге.
'62
ГОЛ! Санчес отличился! Сначала чилиец зацепился в чужой штрафной за заброс Чемберса, а затем обыгрался с Ляказеттом и пробил на силу в ближний угол!
'61
Положение вне игры было зафиксировано у Озила.
'60
Озил и Колашинац потеряли мяч на фланге, показав низкую культуру паса.
'58
Таунсенд забрался в положение вне игры после передачи Келли по флангу.
'56
Пропали атаки у «Арсенала», инициатива полностью перешла к «Пэлас».
'54
Озил выдал неточный пас на Санчеса, который выпустил мяч за пределы поля.
'53
Макартур в игре.
'53
Кабай заменён.
'53
Шлупп после перехвата разогнал контратаку, выскочил на проникающий пас Заха и с острого угла пробил в сетку с внешней стороны.
'52
Лофтус-Чик без сопротивления вошёл в штрафную гостей и пробил в подоспевшего защитника!
'51
Мустафи вовремя сыграл в подкате, не дав Заха убежать по флангу.
'49
ГОЛ! Очень простой гол пропустил «Арсенал». Заха на левой бровке обыграл Чемберса и прострелил в центр штрафной гостей, куда забежал Таунсенд, у которого получился мощный удар в левый угол!
'48
Санчес выпустил мяч в аут, не обработав передачу Колашинаца.
'47
Озил сыграл в штрафную на Уилшира, чей прострел не дошёл до Ляказетта.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. «Арсенал» выиграл первую половину выездного матча с «Кристал Пэлас», забив гол в середине тайма. «Канониры» чаще атаковали и выглядели сильнее своего оппонента. Впереди второй тайм.
'45+2
Заха был наказан за споры с арбитром.
'45
Заха потерял мяч у штрафной гостей и сразу же нарушил правила.
'44
Колашинац выпустил мяч за лицевую, прорываясь по краю штрафной.
'43
Ляказетт выбежал на длинный пас Мустафи, оказавшись в положении вне игры.
'42
Шлупп взял подбор перед штрафной «Арсенала» и в борьбе с соперником пробил мимо ворот.
'41
Таунсенд заработал штрафной на фланге.
'38
Озил ворвался в штрафную хозяев, не успев пробить из-за вышедшего из ворот Сперони. Опасная атака «Арсенала» закончилась простым дальним ударом Джаки.
'37
Заха не сумел обыграть Косельни у лицевой «Арсенала».
'36
Санчес отработал в обороне, не дав Келли подключиться к атаке.
'35
Ляказетт, пребывая под тройной опекой, сумел выйти на ударную позицию, но последующий выстрел был неточным.
'35
Санчес забросил мяч по флангу, но Колашинац не ускорился.
'33
Бельерин прорвался справа к лицевой и прострелил на защитника.
'32
Заха нанёс неточный обводящий удар с края чужой штрафной!
'31
Санчес пробил с дальнего стандарта, но удар получился простым для Сперони.
'30
Озил выскочил на проникающий пас Санчеса и пробил в правый угол, но Сперони успел среагировать!
'29
Чемберс получил жёлтую карточку за срыв контратаки хозяев.
'28
Арбитр пожалел Уилшира, который сыграл в опасном подкате против Кабая.
'27
Санчес заработал угловой, нарвавшись у чужой штрафной на Кабая. Подача «Арсенала» ни к чему не привела.
'25
ГОЛ! Отличный гол Мустафи! Ляказетт подхватил мяч на краю штрафной и нанёс мощный удар с острого угла, Сперони пришлось отразить мяч в сторону на свободного Мустафи, который одним касанием расстрелял пустые ворота!
'23
Озил потерял мяч из-за небрежной обработки, а затем последовала контратака «Пэлас», которая закончилась слабым прострелом Бентеке.
'21
Сперони справился с дальним ударом Уилшира!
'20
Колашинац забежал слева в штрафную на обостряющий пас и прострелил в центр на свободного Джаку, чей мощный удар был блокирован!
'18
Ляказетта сбили в центре поля, не дав разогнать контратаку.
'18
Сперони забрал прострел Бельерина, который предназначался Санчесу, но чилиец не успел.
'16
Удары Уилшира и Санчеса были блокированы!
'15
Кабай получил мяч перед штрафной гостей и опасно пробил издали, мяч прошёл вблизи левой штанги!
'14
Чех кулаком отразил подачу с углового.
'13
Прорыв Заха по краю штрафной привёл к угловому.
'12
Активный прессинг «канониров» заставил Келли допустив ошибку с пасом в простой ситуации.
'11
У Санчеса заметили положение вне игры.
'11
Кабай поспешил с ударом издали, послав мяч за лицевую.
'9
Джака решился на дальний удар, но мяч пролетел чуть выше перекладины!
'8
Чемберс проскочил двоих соперников и из-за пределов штрафной нанёс удар, который был блокирован.
'7
Заха подбежал к штрафной «Арсенала» и сделал неточный пас в сторону Бентеке.
'6
Обостряющий пас Ляказетта был блокирован защитником «Кристал Пэлас».
'5
Мустафи отразил подачу хозяев с фланга.
'4
У Санчеса и Озила не получилась стеночка на краю чужой штрафной.
'2
Санчес не сумел зацепиться за диагональную передачу.
'1
Игра началась!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.