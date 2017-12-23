Лестер Сити

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Италия / Серия А
20:00
КьевоБолонья
2:3
закончен
22:45
КальяриФиорентина
0:1
закончен
Испания / Примера
21:30
БетисАтлетик Б
0:2
закончен
23:30
ЭспаньолАтлетико М
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
АрсеналЛиверпуль
3:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралТорпедо
0:2
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСеверсталь
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
4:2
закончен
03:30
Флорида ПантерзМиннесота Уайлд
4:2
закончен
05:00
Аризона КойотсВашингтон Кэпиталз
3:2 (ОТ)
закончен
05:00
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
2:3
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Химки
79:68
закончен
20:30
Анадолу Эфес Олимпиакос
58:61
закончен
22:30
Баскония Барселона
85:82
закончен
22:45
Уникаха Олимпия Милан
74:71
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсНью-Йорк Никс
104:101
закончен
03:00
Орландо МэджикНью-Орлеан Пеликанс
97:111
закончен
03:30
Бруклин НетсВашингтон Уизардс
119:84
закончен
04:00
Майами ХитДаллас Маверикс
113:101
закончен
04:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
118:128
закончен
04:00
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
109:104
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерАтланта Хоукс
120:117
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДенвер Наггетс
85:102
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
113:106
закончен
Фигурное катание / Чемпионат России
14:00
Женщины, короткая программа
закончен
17:00
Мужчины, произвольная программа
закончен
Италия / Серия А
14:30
ЛациоКротоне
4:0
закончен
17:00
ДженоаБеневенто
1:0
закончен
17:00
НаполиСампдория
3:2
закончен
17:00
СассуолоИнтер М
1:0
закончен
17:00
СПАЛТорино
2:2
закончен
17:00
УдинезеВерона
4:0
закончен
20:00
МиланАталанта
0:2
закончен
22:45
ЮвентусРома
0:0
1 тайм
Испания / Примера
15:00
Реал МадридБарселона
0:3
закончен
18:15
ВаленсияВильярреал
0:1
закончен
20:30
ДепортивоСельта
1:3
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
ЭвертонЧелси
0:0
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионУотфорд
1:0
закончен
18:00
Манчестер СитиБорнмут
4:0
закончен
18:00
СаутгемптонХаддерсфилд Таун
1:1
закончен
18:00
Сток СитиВест Бромвич Альбион
3:1
закончен
18:00
Суонси СитиКристал Пэлас
1:1
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
2:3
закончен
20:30
БёрнлиТоттенхэм Хотспур
0:3
закончен
22:45
Лестер СитиМанчестер Юнайтед
0:0
1 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьСалават Юлаев
3:6
закончен
14:00
АвангардХК Сочи
2:3 (ОТ)
закончен
14:00
БарысНефтехимик
0:4
закончен
16:00
ЛадаДинамо Мн
1:2
закончен
17:00
Динамо МСКА
1:5
закончен
17:00
ЦСКАВитязь
1:3
закончен
19:30
СлованАвтомобилист
4:5 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк АйлендерсВиннипег Джетс
3:1
3 период
21:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
2:1
3 период
03:00
Коламбус Блю ДжекетсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзАнахайм Дакс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Эдмонтон ОйлерзМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
не начался
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Вегас Голден НайтсВашингтон Кэпиталз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксСент-Луис Блюз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Торонто РэпторсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсБруклин Нетс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Атланта ХоуксДаллас Маверикс
не начался
03:30
Бостон СелтиксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Майами ХитНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
не начался
05:00
Финикс СанзМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат России
17:35
Женщины. Произвольная программа
1
Алина Загитова
233,59
2
Мария Сотскова
221,76
3
Алена Косторная
216,57
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСеверсталь
не начался
10:00
АмурТорпедо
не начался
12:30
Куньлунь Ред СтарСпартак
не начался
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«Манчестер Юнайтед» сразится с «Реалом» за Суперкубок Европы Reuters
«Манчестер Юнайтед» сразится с «Реалом» за Суперкубок Европы

АПЛ. «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». LIVE

Онлайн-трансляция матча АПЛ «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»

«Лестер» встречается на своем стадионе с вице-лидером АПЛ «Манчестер Юнайтед» в расках 19-го тура чемпионата Англии. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию.
19-й тур  |   23 декабря 22:45   |  1 тайм
Лестер Сити
0:0
Манчестер Юнайтед
0:0
Стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс», Лестер | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Каспер Шмейхель
2 (з)   Дэнни Симпсон
28 (з)   Кристиан Фукс
5 (з)   Уэс Морган
15 (з)   Гарри Магир
25 (з)   Онинье Ндиди
21 (п)   Висенте Иборра
26 (п)   Рияд Марез
7 (п)   Демарай Грей
11 (п)   Марк Олбрайтон
9 (н)   Джейми Варди
1 (в)   Давид де
4 (з)   Фил Джонс
2 (з)   Виктор Нильссон-Линделёф
12 (з)   Крис Смоллинг
18 (п)   Эшли Янг
31 (п)   Неманья Матич
8 (п)   Хуан Мата
6 (п)   Поль Погба
14 (п)   Джесси Лингард
9 (н)   Ромелу Лукаку
11 (н)   Антони Марсьяль
Запасной состав
12 (в)   Бен Хамер
3 (з)   Бенджамин Чилвел
16 (з)   Александар Драгович
10 (п)   Энди Кинг
18 (п)   Даниэль Амарти
19 (н)   Ислам Слимани
20 (н)   Синдзи Окадзаки
20 (в)   Серхио Ромеро
5 (з)   Маркос Рохо
23 (з)   Люк Шоу
21 (п)   Андер Эррера
22 (п)   Генрих Мхитарян
10 (н)   Златан Ибрагимович
19 (н)   Маркус Рашфорд
Трансляция
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'23
Погба выполнил перевод мяча на левый угол штрафной площади, Мата в борьбе за мяч с Марезом каким-то образом умудрился нарушить правила.
'22
Угловой у ворот «Манчестер Юнайтед». Олбрайтон выполнил подачу на ближнюю штангу, Погба головой выбил мяч за пределы штрафной площади.
'21
Янг выполнил подачу к линии штрафной площади с углового, Шмейхель уверенно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч подальше от своих ворот.
'20
Марсьяль получил мяч на левом углу штрафной площади, но его быстро накрыл Марез и выбил мяч на угловой.
'19
Вновь из центра поля последовал заброс к штрафной площади «Лестера» на Лингарда, Морган успел к мячу раньше и выбил его в аут.
'18
Грей попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь попал в защитника «Манчестер Юнайтед».
'17
Янг с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Лукаку сбросил мяч в центр, но там защитники «Лестера» оказались более расторопны.
'16
Марсьяль выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Лестера» на Лингарда, Магир в подкате сыграл удачно и выбил мяч на угловой.
'15
Лингард выполнил классную проникающую передачу на Лукаку, но Ромелу не смог обработать мяч и в итоге пробить по воротам «Лестера».
'14
Мата решил пробить по воротам из-за пределов штрафной площади с передачи Марсьяля, мяч также улетел в сторону от цели на этот раз.
'13
Грей попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'12
А теперь по воротам «Лестера» из-за пределов штрафной площади пробил Погба, мяч полетел точно в руки Шмейхелю.
'11
Марсьяль вновь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Моргана.
'10
Угловой у ворот «Манчестер Юнайтед». Олбрайтон выполнил подачу к линии вратарской, Морган в борьбе за верховой мяч нарушил правила.
'9
Мата с углового вновь выполнил подачу на ближнюю штангу, вновь игроки «Лестера» очень уверенно отбились.
'8
Лингард разыграл небольшую комбинацию с Лукаку, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Фукса и полетел пд перекладину, но Шмейхель в прыжке смог перевести мяч на угловой.
'7
Ндиди в центре поля нарушил правила против Марсьяля. Игроки «Манчестер Юнайтед» быстро разыграли стандарт.
'6
Де Хеа неудачно выбил мяч из своей штрафной площади на Нильссона-Линделёфа, мяч в итоге улетел в аут.
'5
И вот Мата с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел с небольшим рикошетом, Смоллинг головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'4
Мата выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, игроки «Лестера» очень уверенно отбились.
'3
Теперь уже Мата пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Иборру и улетел на угловой.
'2
Марсьяль отыгрался с Лингардом и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.