Лестер Сити

'23
Погба выполнил перевод мяча на левый угол штрафной площади, Мата в борьбе за мяч с Марезом каким-то образом умудрился нарушить правила.
'22
Угловой у ворот «Манчестер Юнайтед». Олбрайтон выполнил подачу на ближнюю штангу, Погба головой выбил мяч за пределы штрафной площади.
'21
Янг выполнил подачу к линии штрафной площади с углового, Шмейхель уверенно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч подальше от своих ворот.
'20
Марсьяль получил мяч на левом углу штрафной площади, но его быстро накрыл Марез и выбил мяч на угловой.
'19
Вновь из центра поля последовал заброс к штрафной площади «Лестера» на Лингарда, Морган успел к мячу раньше и выбил его в аут.
'18
Грей попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь попал в защитника «Манчестер Юнайтед».
'17
Янг с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Лукаку сбросил мяч в центр, но там защитники «Лестера» оказались более расторопны.
'16
Марсьяль выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Лестера» на Лингарда, Магир в подкате сыграл удачно и выбил мяч на угловой.
'15
Лингард выполнил классную проникающую передачу на Лукаку, но Ромелу не смог обработать мяч и в итоге пробить по воротам «Лестера».
'14
Мата решил пробить по воротам из-за пределов штрафной площади с передачи Марсьяля, мяч также улетел в сторону от цели на этот раз.
'13
Грей попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'12
А теперь по воротам «Лестера» из-за пределов штрафной площади пробил Погба, мяч полетел точно в руки Шмейхелю.
'11
Марсьяль вновь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Моргана.
'10
Угловой у ворот «Манчестер Юнайтед». Олбрайтон выполнил подачу к линии вратарской, Морган в борьбе за верховой мяч нарушил правила.
'9
Мата с углового вновь выполнил подачу на ближнюю штангу, вновь игроки «Лестера» очень уверенно отбились.
'8
Лингард разыграл небольшую комбинацию с Лукаку, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Фукса и полетел пд перекладину, но Шмейхель в прыжке смог перевести мяч на угловой.
'7
Ндиди в центре поля нарушил правила против Марсьяля. Игроки «Манчестер Юнайтед» быстро разыграли стандарт.
'6
Де Хеа неудачно выбил мяч из своей штрафной площади на Нильссона-Линделёфа, мяч в итоге улетел в аут.
'5
И вот Мата с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел с небольшим рикошетом, Смоллинг головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'4
Мата выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, игроки «Лестера» очень уверенно отбились.
'3
Теперь уже Мата пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Иборру и улетел на угловой.
'2
Марсьяль отыгрался с Лингардом и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.