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Нью-Йорк РейнджерсТоронто Мэйпл Лифс
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03:00
Нью-Джерси ДэвилзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
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03:00
Эдмонтон ОйлерзМонреаль Канадиенс
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04:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
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04:00
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04:00
Вегас Голден НайтсВашингтон Кэпиталз
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Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
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06:00
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Бостон СелтиксЧикаго Буллз
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Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Клипперс
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04:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
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Финикс СанзМиннесота Тимбервулвз
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05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
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Эвертон Челси
Нападающий «Челси» Альваро Мората Reuters
Нападающий «Челси» Альваро Мората

«Челси» поставили подножку в Ливерпуле

«Эвертон» и «Челси» сыграли вничью в 19-м туре АПЛ

Ливерпульский «Эвертон» сыграл вничью с лондонским «Челси» в 19-м туре чемпионата Англии. «Газета.Ru» провела прямую текстовую трансляцию.
19-й тур  |   23 декабря 15:30   |  закончен
Эвертон
0:0
Челси
0:0
Стадион «Гудисон Парк», Ливерпуль | Главный судья: Роберт Мэдли (Йоркшир, Англия)
Калверт-Льюин 10'
Мартина 21'
Леннон 46'
Дэвис 46'
Кин 57'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джордан Пикфорд
43 (з)   Джонджо Кенни
15 (з)   Рейндли Мартина 21'
4 (з)   Майкл Кин 57'
6 (з)   Фил Джагелка
2 (п)   Морган Шнейдерлен
12 (п)   Аарон Леннон 46' 46'
17 (п)   Идрисса Гейе 51'
26 (п)   Том Дэвис 46' 46'
18 (п)   Гилфи Тор
29 (п)   Доминик Калверт-Льюин 10'
13 (в)   Тибо Куртуа
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер
27 (з)   Андреас Кристенсен
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (п)   Виктор Мозес 81'
7 (п)   Н'Голо Канте
14 (п)   Тьемуэ Бакайоко
10 (п)   Эден Азар
22 (п)    Виллиан 71'
11 (н)   Педро Родригес 63'
Запасной состав
33 (в)   Хоэль Роблес
5 (з)   Эшли Уильямс 46' 46'
30 (з)   Мэйсон Холгейт
54 (п)   Бени Банингиме 51'
9 (н)   Сандро Рамирес
7 (н)   Янник Боласье
19 (н)   Байе Умар
1 (в)   Вилли Кабальеро
21 (з)   Давиде Дзаппакоста 81'
24 (з)   Гари Кэхилл
4 (п)   Сеск Фабрегас 63'
70 (п)   Каллум Хадсон-Одой
6 (п)   Дэниел Дринкуотер
23 (н)   Миши Батшуайи 71'
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
32%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 8
Удары
100%
По воротам: 15
В створ: 9
Владение мячом
68%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 4
  • 3
Трансляция
С начала С конца
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'90+5
Всё, звучит финальный свисток. Продолжил «Эвертон» свою беспроигрышную серию в чемпионате, доведя её до шести матчей. «Челси» остаётся на третьем месте, в то время как «Эвертон» — в середине таблицы. Были отличные моменты у «синих» сегодня, но реализовать их не удалось, в том числе благодаря отличной игре Джордана Пикфорда. А наша трансляция на этом подошла к концу. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
«Челси» грузит мяч в штрафную, «Эвертон» отбивается.
'90+2
Кенни пробил головой после углового выше ворот.
'90+1
Сандро Рамирес нанёс плотный удар из штрафной, но мяч попал в защитника и ушёл за лицевую.
'90
Четыре минуты осталось играть футболистам.
'88
Дзаппакоста плохо подстроился под мяч после навеса в штрафную и пробил мимо ворот.
'86
Азар из штрафной пробил в ближний угол, но мяч задел Канте, потерял скорость, и Пикфорд легко справился с ударом.
'84
Легко справились защитники с этим навесом.
'83
Бакайоко сильно пробил низом под штангу, но Пикфорд вытащил мяч! Угловой будет.
'81
Дзаппакоста вместо Мозеса.
'81
Последняя замена в матче.
'80
На этот раз защита «Эвертона» выиграла борьбу в воздухе после углового.
'78
Рюдигер пробил от линии штрафной после навеса Фабрегаса с углового — Пикфорд среагировал и накрыл мяч.
'76
После навеса Мозеса в штрафную Уильямс неудачно сыграл головой, пробив в перекладину собственных ворот!
'75
Слишком рано рванул к воротам Фабрегас и оказался в офсайде.
'73
Вовремя выскочил из ворот Пикфорд и забрал мяч в руки, опередив соперника.
'71
Батшуайи в игре.
'71
Виллиан заменён.
'69
Неточный навес к воротам выполнил Фабрегас.
'67
Азар получил мяч в штрафной и сильно пробил низом по центру — Пикфорд среагировал!
'65
Канте нанёс удар из-за штрафной, который был заблокирован.
'63
Фабрегас вместо Педро.
'63
А вот и первая замена в составе гостей.
'61
Выбил Куртуа мяч рукой после навеса с углового. «Эвертон» попытался продолжить атаку, но защита «Челси» в итоге оказалась сильнее.
'59
Канте пострадал, но после оказания медицинской помощи вернулся в игру.
'57
Один игрок, пытаясь остановить рывок Азара, буквально повис у него на футболке, а потом ещё Кин врезался в подкате.
'55
Не получилась атака левым флангом у «Челси».
'53
Калверт-Льюин попал в офсайд.
'51
Банингиме на поле.
'51
Уходит с поля полузащитник. Не сможет он продолжить игру, а значит, последняя замена у «Эвертона» будет вынужденной.
'50
Гейе оказался на газоне после столкновения с соперником.
'48
И снова каким-то чудом не забил «Челси»! Пикфорд отразил сильный удар Педро из центра штрафной, а затем и с ударом Алонсо справился!
'46
Рамирес в игре.
'46
И Леннон не вышел на второй тайм.
'46
Уильямс вместо Дэвиса.
'46
Двойная замена у «Эвертона» в перерыве.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+2
Ничего интересного в компенсированное время не произошло. Была пара острых атак в исполнении «Челси», но в общем и целом тайм достаточно скучный. 3 (0) по ударам у хозяев, 13 (3) у гостей. 70 % владения на стороне «синих», кроме того.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Калверт-Льюин из правой части штрафной пытался выполнить передачу на партнёра, но защита «Челси» всё перекрыла.
'43
По количеству выполненных передач «Челси» в два с лишним раза опережает «Эвертон» — 365 против 160.
'41
Снова успокоилась игра в плане опасных моментов.
'39
Виллиан пошёл в жёсткий отбор. Обошлось без карточки.
'36
Угловой опасным не получился.
'35
Пикфорд! В прыжке отразил мощнейший удар Педро с хода под перекладину!
'33
Пикфорд вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки, опередив Бакайоко.
'31
Дэвис прошёл к штрафной и сильно пробил низом метров с 27 — левее ворот.
'29
Педро в штрафной оказался совсем один после дальнего навеса, но прозвучал свисток — офсайд. Пробил испанец мимо к тому же, но, весьма вероятно, свисток он слышал.
'27
Алонсо, обрабатывая мяч на фланге, подыграл себе рукой.
'24
Сигурдссон слишком сильную передачу в штрафную сделал, да и Леннон вовремя не стартовал.
'22
Виллиан со штрафного попытался направить мяч в ближний угол, но попал на трибуны.
'21
Мартина нарушил правила в борьбе с соперником.
'18
Гейе не успел за передачей Леннона в штрафную.
'16
Не дали Азару развернуться с мячом в штрафной.
'14
Мозес навесил в штрафную с правого фланга. Защита на месте в этот раз.
'12
Вот так атака «Челси»! Виллиан бьёт из штрафной, Джагелка страхует вратаря, который сам успевает отбить мяч в падении; тут же следует удар в другой угол, и там уже Джагелка единолично спасает команду, вынося мяч с «ленточки»!
'10
Калверт-Льюин жёлтую получил.
'9
Калверт-Льюин очень слабо пробил головой в штрафной. Куртуа даже с места сходить не понадобилось, чтобы забрать мяч.
'8
Леннону не удалось пройти в штрафную по центру.
'7
Заработали «синие» угловой, разыграли его, и Педро пробил выше цели в итоге.
'5
Азар неточную передачу в направлении Педро сделал.
'3
Неспешное начало матча, «Челси» держит мяч.
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Челси». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.