'90+5

Всё, звучит финальный свисток. Продолжил «Эвертон» свою беспроигрышную серию в чемпионате, доведя её до шести матчей. «Челси» остаётся на третьем месте, в то время как «Эвертон» — в середине таблицы. Были отличные моменты у «синих» сегодня, но реализовать их не удалось, в том числе благодаря отличной игре Джордана Пикфорда. А наша трансляция на этом подошла к концу. Спасибо за внимание, ещё увидимся!