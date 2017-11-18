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Игрок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку Reuters
Игрок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». LIVE

Онлайн-трансляция матча АПЛ «Манчестер» — «Ньюкасл»

«Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле «Ньюкасл» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
12-й тур  |   18 ноября 20:30   |  1 тайм
Манчестер Юнайтед
0:1
Ньюкасл Юнайтед
1:1
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Марсьяль 37'
Хэйден 12'
Гейл 14'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Нильссон-Линделёф
12 (з)   Крис Смоллинг
25 (п)   Луис Антонио
18 (п)   Эшли Янг
31 (п)   Неманья Матич
8 (п)   Хуан Мата
6 (п)   Поль Погба
9 (н)   Ромелу Лукаку
19 (н)   Маркус Рашфорд
11 (н)   Антони Марсьяль 37'
1 (в)   Роберт Эллиотт
22 (з)   Деандре Йедлин
19 (з)   Хавьер Манкильо
2 (з)   Киран Кларк
20 (з)   Флорьян Лежён
14 (п)   Айзак Хэйден 12'
11 (п)   Мэтт Ритчи
8 (п)   Джонджо Шелви
7 (п)   Джейкоб Мёрфи
21 (н)    Хоселу
9 (н)   Дуайт Гейл 14'
Запасной состав
20 (в)   Серхио Ромеро
5 (з)   Маркос Рохо
23 (з)   Люк Шоу
14 (п)   Джесси Лингард
21 (п)   Андер Эррера
27 (п)   Маруан Феллайни
10 (н)   Златан Ибрагимович
26 (в)   Карл Дарлоу
18 (з)   Шансель Мбемба
27 (з)   Хесус Гамес
10 (п)   Мохамед Диаме
16 (п)   Роландо Ааронс
17 (н)   Айосе Перес
45 (н)   Александр Митрович
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
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  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
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Трансляция
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'39
ГОЛ! «Манчестер Юнайтед» сравнивает счёт в матче! Погба с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Марсьяль выиграл борьбу за мяч у Йедлина и головой переправил мяч в ворота.
'38
Поднялся Эллиотт, всё с ним нормально, второй голкипер «Ньюкасла» может пока быть спокоен.
'37
Не смог подняться Эллиотт после столкновения с Манкильо. Вышли на поле врачи «Ньюкасла», чтобы понять, сможет ли голкипер «сорок» продолжить игру.
'36
Мата с левого фланга перевёл мяч на правый, Валенсия забросил мяч в штрафную площадь, на эту свечу выскочил Эллиотт и мяч забрал.
'35
Марсьяль с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лукаку не смог зацепиться за мяч.
'34
Погба в центре поля сбил Хэйдена, сейчас Поусон решил обойтись без жёлтой карточки.
'33
Последовала передача в центр штрафной площади «Ньюкасла» с левого фланга, Мата в борьбе за мяч нарушил правила.
'32
Рашфорд с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, «Ньюкасл» при стандартах также очень хорошо держит оборону.
'31
Рашфорд с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, защитники «Ньюкасла» выбили мяч на угловой.
'30
Угловой у ворот «Манчестер Юнайтед». Ритчи выполнил подачу на ближнюю штангу, хозяева поля очень уверенно отбились.
'29
Показали нам на скамейке запасных и Златана Ибрагимовича, кто знает, быть может именно ему придётся спасать этот матч для «Манчестер Юнайтед».
'28
Но стоит отметить, что «Ньюкасл» пока очень неплохо обороняется, посмотрим, что дальше нам покажут «сороки», вечно обороняться сегодня не выйдет всё же.
'27
«Манчестер Юнайтед» сейчас конечно же играет первым номером, регулярно атакует, вполне могут хозяева поля отыграться до перерыва.
'26
Нильссон-Линделёф выполнил передачу в центр штрафной площади с правого фланга, Лукаку головой пробил по воротам, мяч вновь ушёл немного в сторону от цели.
'25
Валенсия с правого фланга теперь выполнил подачу на дальнюю штангу, вновь игроки «Ньюкасла» перехватили мяч.
'24
Янг с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, никого из партнёров там не оказалось.
'23
Вышли на поле врачи «Ньюкасла», сейчас у нас будет небольшая пауза, но форвард «сорок» должен будет продолжить матч.
'22
Гейл получил повреждение в штрафной площади «Манчестер Юнайтед», при этом пострадал Гейл при столкновении со своими же партнёрами.
'21
Рашфорд вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил в дальний угол ворот, мяч сошёл с ноги у Маркуса и ушёл в сторону от цели.
'20
Шелви выполнил передачу на правый угол штрафной площади из центра поля, Мёрфи в касание пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'19
Гейл пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Де Хеа спокойно забрал мяч в руки.
'18
Ещё один угловой у ворот «Ньюкасла». Мата выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы за мяч Рашфорд пробил по воротам уже из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл немного в сторону от цели.
'17
Угловой у ворот «Ньюкасла». Мата выполнил подачу на дальнюю штангу, Смоллинг не смог добраться до мяча.
'16
Теперь «Манчестер Юнайтед» должен ещё активнее идти вперёд, на своём поле проигрывать середняку чемпионата команда Моуринью не имеет права.
'15
ГОЛ! «Ньюкасл» открыл счёт в матче! Йедлин с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Гейл в касание пробил в угол ворот, мяч попал в штангу, а затем оказался в воротах Давида Де Хеа.
'15
Разыграли стандарт игроки «Манчестер Юнайтед», Марсьяль с левого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Погба не смог зацепиться за мяч, Лукаку решил затылком пробить по воротам, Эллиотт спокойно забрал мяч в руки.
'14
Игрок «Ньюкасла» Айзак Хэйден получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Маты.
'13
Шелви на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, Кларк головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'12
Ритчи с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Янг вновь выбил мяч на угловой.
'11
Йедлин попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в Янга и ушёл на угловой.
'10
Марсьяль с левого фланга выполнил передачу на дальнюю штангу, получилось слишком сильно, мяч улетел за пределы поля.
'9
Рашфорд переправил мяч на ход Валенсии, Антонио с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Лукаку в борьбе с защитником пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. Сам же Лукаку просил угловой, но у Крейга Поусона было иное мнение.
'8
Манкильо нарушил правила на на своей половине поля против Рашфорда. «Манчестер Юнайтед» быстро разыграл стандарт.
'7
Ритчи нарушил правила в центре поля против Погба. Игроки«Манчестер Юнайтед» спокойно разыграли стандарт.
'6
«Манчестер Юнайтед» перехватил контроль над мячом, мы видим, что «Ньюкасл» на «Олд Траффорд» решил пока не прижиматься к своим воротам, это радует.
'5
Последовала передача из центра поля в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед» вновь, Хоселу на этот раз попал в офсайд.
'4
Шелви со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Лукаку головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'3
Валенсия нарушил правила на левом фланге против Манкильо. «Ньюкасл» заработал относительно неплохой стандарт.
'2
«Ньюкасл» сразу попытался провести атаку, но Ритчи выполняя передачу в штрафную площадь умудрился попасть в своего партнёра, мяч после этого улетел за лицевую линию поля.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.