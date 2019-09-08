Баскетбол. Чемпионат мира. Венесуэла — Россия. ОНЛАЙН

- 719134 просмотра Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
- 197308 просмотров Гордон публично «закрыл рот» Барановской
- 164426 просмотров Любовь Толкалина обвинила россиян в невежестве и плохом образовании
- 136201 просмотр Обрушение пятиэтажки в Подмосковье: под завалами люди — онлайн
- 119666 просмотров Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
- 92098 просмотров Россия и Украина обменялись заключенными
- 82638 просмотров Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Сирена на большой перерыв. Лучше смотрится сборная России, но лениво и буднично. Видно, что мотивации нет ни у одной из команд. Замора еще и вторую треху подряд забросил. 27:27.
Кулагин попадает трехочковый под конец четверти! 27:24.
Грубо играют венесуэльцы и привозят себе фолы. Воронцевич хорош — 24:21.
Льюис сокращает счет уже до нервного, попадает со среднего — 22:21.
Засуха пошла в игре. Много борьбы и фолов, Курбанов реализует два штрафных — 21:19.
Ивлев отбил себе мяч и из-под кольца успешно реализовал бросок — 19:17.
Жиллент фантастическим трехочковым после длинного отскока отправляет мяч в корзину. Красота — 17:17.
Штрафные венесуэльцы хорошо зарабатывают и реализуют — 17:12.
Ивлев хорош на подборе! 17:10.
Мотовилов прекрасно продавил венесуэльскую защиту и из-под кольца вонзил мяч в корзину — 15:10.
Не сумели россияне дожать на последних секундах четверти, да и в целом пока наша сборная далека от своего лучшего состояния. 10:13.
Каррера очень активно играет на подборе и регулярно зарабатывает штрафы — 10:13.
Замора прекрасным средним броском сокращает отставание — 8:13.
У Венесуэлы пока только второе попадание из десяти. Майкл Каррера постарался — 13:4.
И вновь привозят себе нарушения венесуэльцы. Воронцевич два из двух — 13:2.
По два штрафных реализуют Курбанов и Ивлев — 11:2.
За четыре минуты у сборной Венесуэлы уже четыре нарушение правил, у нас — только одно. Курбанов хорош в защите, Воронцевич попадает с трехи — 7:2.
Венесуэльцы свой первой бросок реализовали только на третьей минуте, но и у нас не все получается — 2:2.
Один штрафной из двух забрасывает Ивлев — 1:0.
Матч начался! Поехали.
Сборная России встречается с Венесуэлой в матче чемпионата мира по баскетболу.