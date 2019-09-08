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Уйти достойно: последний матч России на ЧМ. LIVE

Баскетбол. Чемпионат мира. Венесуэла — Россия. ОНЛАЙН

Сборная России по баскетболу встречается с командой Венесуэлы в матче второго группового этапа чемпионата мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Судьи: Йоанн Россо, Такаки Като, Нан Йе / Фошань Интернэшнл Спортс Арена Фошань, Китай
Перерыв
Венесуэла
27 : 27
Россия
Венесуэла
Россия
11 ф Л. Бетельми
13 ф Э. Перес
14 ф М. Руис
23 ф М. Каррера
43 ф Н. Кольменарес
15 ц В. Гратероль
7 з Х. Замора
9 з П. Чоурьо
11 ф С. Антонов
12 ф А. Зубков
20 ф А. Воронцевич
31 ф Е. Валиев
8 ц В. Ивлев
3 з С. Карасёв
7 з В. Фридзон
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Перерыв

Сирена на большой перерыв. Лучше смотрится сборная России, но лениво и буднично. Видно, что мотивации нет ни у одной из команд. Замора еще и вторую треху подряд забросил. 27:27.

`20

Кулагин попадает трехочковый под конец четверти! 27:24.

`19

Грубо играют венесуэльцы и привозят себе фолы. Воронцевич хорош — 24:21.

`17

Льюис сокращает счет уже до нервного, попадает со среднего — 22:21.

`16

Засуха пошла в игре. Много борьбы и фолов, Курбанов реализует два штрафных — 21:19.

`15

Ивлев отбил себе мяч и из-под кольца успешно реализовал бросок — 19:17.

`14

Жиллент фантастическим трехочковым после длинного отскока отправляет мяч в корзину. Красота — 17:17.

`13

Штрафные венесуэльцы хорошо зарабатывают и реализуют — 17:12.

`12

Ивлев хорош на подборе! 17:10.

`11

Мотовилов прекрасно продавил венесуэльскую защиту и из-под кольца вонзил мяч в корзину — 15:10.

Перерыв

Не сумели россияне дожать на последних секундах четверти, да и в целом пока наша сборная далека от своего лучшего состояния. 10:13.

`9

Каррера очень активно играет на подборе и регулярно зарабатывает штрафы — 10:13.

`8

Замора прекрасным средним броском сокращает отставание — 8:13.

`7

У Венесуэлы пока только второе попадание из десяти. Майкл Каррера постарался — 13:4.

`6

И вновь привозят себе нарушения венесуэльцы. Воронцевич два из двух — 13:2.

`5

По два штрафных реализуют Курбанов и Ивлев — 11:2.

`4

За четыре минуты у сборной Венесуэлы уже четыре нарушение правил, у нас — только одно. Курбанов хорош в защите, Воронцевич попадает с трехи — 7:2.

`3

Венесуэльцы свой первой бросок реализовали только на третьей минуте, но и у нас не все получается — 2:2.

`2

Один штрафной из двух забрасывает Ивлев — 1:0.

`1

Матч начался! Поехали.

11:00

Сборная России встречается с Венесуэлой в матче чемпионата мира по баскетболу.