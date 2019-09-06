Чемпионат мира — 2019. Групповой этап. Польша — Россия. ОНЛАЙН

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Вторая четверть начинается с попадания Целя из-под кольца с проникающей передачи Понитки. А вот у нас Зубков после паса Мотовилова не попадает набросом, но Бабурин совершает перехват, и в быстром отрыве Фридзон набирает-таки свои первые за последние два матча очки — 18:24.
Поееехали! Вторая четверть стартовала.
Очень добротная первая четверть от российской сборной. Оторвались, позволили себя догнать и снова оторвались. Глупостей не совершаем. Но у нас обычно приключения начинаются со второй десятиминутки. Хотелось бы сегодня попробовать их избежать.
Карасев был на свободном пространстве, но не стал кидать из-за дуги, потому что Семен Антонов отклеился от опекунов под кольцом. Отличный пас и легкие два очка. В ответной атаке фолим на Вачински. Многовато штрафных у Польши стало. Защитник точен лишь раз, а мы берем подбор. Пока мяч у Карасева, фолят на Антонове. Зачем Грушевски пытался протаранить нашего форварда? Семен попадает один из двух. Подбор за соперником. Кулига выводят на свободную «треху», но он не попадает — 14:16.
Тяжелейшая атака, в которой мы почти теряли мяч и уже не имели времени на атаку, но Воронцевич и Курбанов собрали по подбору под чужим щитом, и последний набрал легкие очки. Вачински забрасывает два очка в польской атаке. Мы плохо разыгрываем и теряем мяч. А Польша зарабатывает штрафные, которые реализовывает Михал Соколовски — 13:13.
Кулиг очень долго возится с мячом, едва его не теряет. В итоге аут в пользу Польши, но у нее остается десятая секунды на атаку. Успевает Понитка бросить! Но кончиками пальцев и неточно. Еще трехочковый Кулагина, но кольцо выплевывает, а в ответ Слотер попадает со средней — 9:11.
Польша хорошо и плотно защищается, и на исходе владения Кулагин вынужден бросать издали — не попадает. Хорошо, что поляки поспешили в атаке, и пас на Вачински ушел за лицевую линию. А вот и пятый польский фол. Воронцевич на точке штрафных — один попал. А Польша опять упускает мяч. Кулиг отвлекся, а Слотер дал ему пас. Забавно. Россия снова в атаке, но Понитка шикарно подставляется под Зубкова, получившего уже на входе в «краску». Фол в атаке. 7:11.
Фридзон пробует трехочковый, но не попадает. Курбанов шикарно забирает сложный подбор, откидывает Кулагину, который авантюрным броском заряжает из-за дуги! Воронцевич работает в обороне, и поляки делают четвертый командный фол, срывая прорыв Курбанова. Кулиг выходит на паркет. Мы не забиваем три очка, но забираем усилиями Фридзона подбор. Правда, следующая неточная «трешка» заканчиывается подбором Польши. Проход Понитки и фол Ивлева. У нас его меняет Зубков, а Понитка встает на точку штрафных. Попадает дважды — 7:10.
Воронцевич завершает атаку через руки именно Балцеровски. Жаль, наступил на линию. А в обороне шикарно против Хрицанюка работает Фридзон, и Польша в быстрой атаке россиян совершает третий командный фол. Жаль, после розыгрыша Владимиру Ивлеву не хватило площадки после не самой удачной передачи Кулагина. Ну и в ответ Понитка забивает с фолом в фирменном проходе. Зеваем трехсекундную зону сегодня. Просто особо не наказывали до сих пор. «Эндуан» — 5:7.
Курбанов не попадает из-за дуги, в ответной атаке снова неточен оказался Цель. Фридзон, не набравший против Аргентины ни одного очка, промахивается броском перед «краской», но мы забираем мяч и зарабатываем фол. Польша уже проводит первую замену — молодой Балцеровский в игре — 2:5.
На этот раз Кулагин из-за дуги не попал. Атака России продолжилась благодаря подбору Курбанова, но теперь Ивлев из-под кольца не попал, вернув должок соперникам. В ответной атаке Польша не забила «треху», но Хрицанюк забрал подбор, и в итоге Вачински распечатал в проходе — 2:5.
Выиграли стартовое вбрасывание, Кулагин прорвался в проходе под кольцо и сразу же заставил сфолить натурализованного американца Слотера. Два штрафных уже после девяти секунд игры: оба точны. Воронцевич вытягивает руку и перехватывает мяч в позиционной атаке Польши, а в отрыве Курбанов находит Кулагина, который еще и «трешку» бросает точно! А Польша еще одну атаку запарывает — Цель дважды подряд мажет из-под кольца, не оправдывая фамилию — 0:5!
Поеееехали! Матч начался.
Стартовая пятерка сборной России: Кулагин, Фридзон, Ивлев, Воронцевич, Курбанов.
Звучат национальные гимны России и Польши.
Еще одной проблемой сборной России является игра Сергея Карасева. Едва ли не главная наша звезда пока проваливает турнир. Ждем сегодня от защитника преображения! Пора!
Зато — и это ОЧЕНЬ опасно — главной ударной силой соперника являются защитники. Слотер, Понитка, Вачински и Кошарек крайне опасны в проходах с броском, в то время как у наших «маленьких» игра идет через раз. Главной проблемой на турнире — вот сюприз так сюрприз (сарказм) — является для Базаревича позиция разыгрывающего. С Аргентиной провалился Михаил Кулагин, не пошло у Григория Мотовилова, благо вдруг выстрелил Андрей Сопин, который в первых двух матчах турнира отыграл по 6 секунд и сразу же совершал фолы на трехочковых бросках соперников. Если сегодня у наших первых номеров снова не пойдет, выиграть будет крайне сложно.
Команды похожи и в плане комплектования. Шутка ли, у них один центровой на двоих — поляк Адам Хрицанюк. Но его лучшие годы уже позади, так что на позиции пятого номера много играют тяжелые форварды Дамьян Кулиг и Аарон Цель. У нас на «больших» позициях неплохо смотрятся Курбанов, Воронцевич, Зубков, Ивлев и Антонов. В этом мы, кстати, с соперником расходимся, потому что у Польши четвертый и пятый номера — проблемные.
На крупных турнирах мы встречались с Польшей последний раз на Евробаскете-2015, и тогда соперник выиграл со счетом 82:79, благодаря чему вышел в плей-офф (и бесславно там в 1/8 финала сгорел Испании), а мы вылетели после группового этапа. Но ждать сегодня результативного противостояния не стоит. Наверняка, команды будут много и удачно обороняться друг против друга. Яркая иллюстрация стиля: Россия проиграла Аргентине, но не позволила ей набрать даже 70 очков! Польша пропустила 76 от Китая, но это с учетом овертайма. Нам, правда, и Нигерия (77), и Южная Корея (73) забрасывали больше, но мы в тех матчах выиграли, и речь шла о соперниках иного толка: африканцы играют в активный и бестолковый баскетбол, злоупотребляя run and gun, а азиатская сборная просто была сметена нашими ребятами во второй половине, так что результативная концовка не имеет значения.
Сборная Польши очень похожа на нашу команду, если присмотреться. Это далеко не самая звездная команда, тоже потерявшая до старта чемпионата мира ряд важных лидеров из-за травм (хоть и не в таком количестве, конечно). Подопечные Майка Тэйлора играют примерно в тот же баскетбол, что и сборная России: неспешное владение, акцент на оборону, несгибаемый характер.
Сегодня нас ждет во многом игра нервов, потому что обе сборные прекрасно понимают значение поединка. У Польши в случае поражения еще будет шанс все исправить в матче с Аргентиной, наша же команда права на осечку уже не имеет. Очень многое сегодня будет зависеть от того, полетят ли у России трехочковые и удастся ли ей избежать игровых провалов.
В целом задача выиграть у Польши и Венесуэлы — вполне выполнимая. Вряд ли эти сборные сильнее даже нигерийцев, не говоря уже об Аргентине. Но легко точно не будет. О южноамериканцах подумаем потом, а пока у нас на повестке крепкие поляки, выигравшие все три матча на первом этапе, включая сумасшедшую и уже, казалось бы, проигранную встречу против хозяев турнира из Китая. После этого сборная Поднебесной умерла морально и сгорела еще и венесуэльцам.
После первого этапа все очки сохраняются. Мы выступали в группе В и вместе с Аргентиной, которой уступили на предварительной стадии, объединились теперь с двумя лучшими командами группы А — это Польша и Венесуэла. С ними нам и играть. Турнирное положение на старте второго этапа выглядит вот так. В плей-офф пробьются две лучшие сборные.
На чемпионате мира по баскетболу начинается второй групповой этап, который по факту называется просто групповым, так как первый именовался предварительным этапом. Сборная России переехала из Уханя в Фошань и теперь поборется за выход в плей-офф. Здесь команде Сергея Базаревича нужно одерживать две победы в двух играх! Обязательно.
Начало встречи запланировано на 11.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители баскетбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча второго группового этапа Кубка мира Польша — Россия