Чемпионат мира — 2019. Групповой этап. Польша — Россия. ОНЛАЙН

На крупных турнирах мы встречались с Польшей последний раз на Евробаскете-2015, и тогда соперник выиграл со счетом 82:79, благодаря чему вышел в плей-офф (и бесславно там в 1/8 финала сгорел Испании), а мы вылетели после группового этапа. Но ждать сегодня результативного противостояния не стоит. Наверняка, команды будут много и удачно обороняться друг против друга. Яркая иллюстрация стиля: Россия проиграла Аргентине, но не позволила ей набрать даже 70 очков! Польша пропустила 76 от Китая, но это с учетом овертайма. Нам, правда, и Нигерия (77), и Южная Корея (73) забрасывали больше, но мы в тех матчах выиграли, и речь шла о соперниках иного толка: африканцы играют в активный и бестолковый баскетбол, злоупотребляя run and gun, а азиатская сборная просто была сметена нашими ребятами во второй половине, так что результативная концовка не имеет значения.