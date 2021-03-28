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Три золота из четырех: триумфальный ЧМ для России

Сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в трех дисциплинах из четырех – на верхнюю ступень пьедестала россияне поднялись в женском одиночном катании, в спортивных парах и танцевальных дуэтах. Также в активе российских фигуристов одна серебряная медаль и две бронзовые награды.

Самым сенсационным случился подиум у женщин – он весь впервые в истории остался за российскими девушками. Первой стала Анна Щербакова, которая катается в группе Этери Тутберидзе. На втором месте оказалась Елизавета Туктамышева, вернувшаяся на чемпионат мира спустя шесть лет. А замкнула тройку лидеров Александра Трусова, которая заявила сенсационные пять четверных прыжков и смогла подняться с 12-й позиции, которую занимала после короткой программы.

В спортивных парах произошла тоже своего рода сенсация – чемпионат мира выиграл дуэт, который дебютировал на турнире. Золото взяли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые смогли обойти главных фаворитов на высшие награды – Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Эта пара шла первой после короткого проката, однако ошибки в произвольной программе не позволили им бороться за золотые медали. В итоге они принесли России бронзу.

Завершали мировое первенство танцевальные пары. Российский дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, который является действующим чемпионом Европы, сумел одолеть именитых соперников и подняться на высшую ступень. На медали могли претендовать также Александра Степанова с Иваном Букиным, однако ошибка в коротком танце не позволили им бороться за тройку лидеров.

В мужском одиночном российские фигуристы не завоевали медалей, однако сумели сделать другую немаловажную вещь – Россия получила третью, максимальную квоту на ближайшие Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Это случилось благодаря тому, что Михаил Коляда стал пятым, а дебютант турнира Евгений Семененко оказался восьмым. Однако эту квоту еще необходимо подтвердить на турнире Nebelhorn Trophy, который пройдет в Германии.

Триумфаторы чемпионата мира по фигурному катанию — в нашей фотогалерее.

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Анна Щербакова в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме Анна Щербакова в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Елизавета Туктамышева в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме Елизавета Туктамышева в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Александра Трусова в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме Александра Трусова в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Российские спортсменки Анна Щербакова (золото), Елизавета Туктамышева (серебро) и Александра Трусова (бронза) во время церемонии награждения по итогам произвольной программы женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме Российские спортсменки Анна Щербакова (золото), Елизавета Туктамышева (серебро) и Александра Трусова (бронза) во время церемонии награждения по итогам произвольной программы женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольной программе танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольной программе танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время церемонии награждения танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгльме Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время церемонии награждения танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгльме
Анастасия Мишина и Александр Галлямов в произвольной программе спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме Анастасия Мишина и Александр Галлямов в произвольной программе спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в произвольной программе спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в произвольной программе спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия), завоевавшие золотые медали, Вэньцзин Суй и Хань Цун (Китай), завоевавшие серебряные медали, и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия), завоевавшие бронзовые медали среди спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия), завоевавшие золотые медали, Вэньцзин Суй и Хань Цун (Китай), завоевавшие серебряные медали, и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия), завоевавшие бронзовые медали среди спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
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Анна Щербакова в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Елизавета Туктамышева в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Александра Трусова в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Российские спортсменки Анна Щербакова (золото), Елизавета Туктамышева (серебро) и Александра Трусова (бронза) во время церемонии награждения по итогам произвольной программы женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольной программе танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время церемонии награждения танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгльме
Анастасия Мишина и Александр Галлямов в произвольной программе спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в произвольной программе спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия), завоевавшие золотые медали, Вэньцзин Суй и Хань Цун (Китай), завоевавшие серебряные медали, и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия), завоевавшие бронзовые медали среди спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
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