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Юбилей чемпиона: Сергею Семаку — 45

27 февраля исполняется 45 лет главному тренеру санкт-петербургского «Зенита», а в прошлом игроку сборной России по футболу Сергею Семаку.

За свою игровую карьеру полузащитник пять раз с тремя разными клубами (ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом») выиграл Российскую премьер-лигу, трижды брал Кубок и Суперкубок России.

Он провел 65 матчей и забил четыре гола за национальную сборную страны, в качестве капитана команды выступив на «бронзовом» Евро-2008. В качестве главного тренера Семак дважды привел «Зенит» к титулу чемпионов страны и лидирует с командой в текущем сезоне.

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Под руководством Сергея Семака &laquo;Зенит&raquo; дважды выиграл чемпионат Российской премьер-лиги. На фото Семак и игроки команды после матча с &laquo;Краснодаром&raquo; на чемпионате России по футболу в 2020 году Под руководством Сергея Семака &laquo;Зенит&raquo; дважды выиграл чемпионат Российской премьер-лиги. На фото Семак и игроки команды после матча с &laquo;Краснодаром&raquo; на чемпионате России по футболу в 2020 году
В составе сборной России Сергей Семак дебютировал в отборочном цикле к чемпионату Европы-2000 под руководством Олега Романцева. На фото член национальной команды Сергей Семак в 1999 году В составе сборной России Сергей Семак дебютировал в отборочном цикле к чемпионату Европы-2000 под руководством Олега Романцева. На фото член национальной команды Сергей Семак в 1999 году
Вместе с национальной командой Семак пробился уже под руководством Георгия Ярцева на Евро-2004, обыграв в решающем матче Швейцарию. На фото Сергей Семак в отборочном матче чемпионата Европы по футболу между сборными России и Швейцарии в 2003 году Вместе с национальной командой Семак пробился уже под руководством Георгия Ярцева на Евро-2004, обыграв в решающем матче Швейцарию. На фото Сергей Семак в отборочном матче чемпионата Европы по футболу между сборными России и Швейцарии в 2003 году
После возвращения в Россию из французского &laquo;ПСЖ&raquo; Сергей Семак был одно время лидером ФК &laquo;Москва&raquo;. На фото Сергей Семак и игроки команды &laquo;Крылья Советов&raquo; Игорь Шевченко и Флорин Шоава во время матча чемпионата России по футболу в 2006 году После возвращения в Россию из французского &laquo;ПСЖ&raquo; Сергей Семак был одно время лидером ФК &laquo;Москва&raquo;. На фото Сергей Семак и игроки команды &laquo;Крылья Советов&raquo; Игорь Шевченко и Флорин Шоава во время матча чемпионата России по футболу в 2006 году
В качестве футболиста казанского &laquo;Рубина&raquo; он выиграл два подряд чемпионских титула в РПЛ. На фото Сергей Семак и Драман Траоре во время матча первого тура чемпионата России по футболу между &laquo;Рубином&raquo; и &laquo;Локомотивом&raquo; в 2008 году В качестве футболиста казанского &laquo;Рубина&raquo; он выиграл два подряд чемпионских титула в РПЛ. На фото Сергей Семак и Драман Траоре во время матча первого тура чемпионата России по футболу между &laquo;Рубином&raquo; и &laquo;Локомотивом&raquo; в 2008 году
Именно Семак как капитан принимал чемпионский Кубок из рук Виталия Мутко. На фото капитан команды «Рубин» Сергей Семак и министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко на церемонии вручения Кубка чемпионов России в 2008 году Именно Семак как капитан принимал чемпионский Кубок из рук Виталия Мутко. На фото капитан команды «Рубин» Сергей Семак и министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко на церемонии вручения Кубка чемпионов России в 2008 году
Ключевым матчем на пути ко второму подряд титулу стало противостояние в Москве со &laquo;Спартаком&raquo; (3:0), в котором Семак стал главным героем встречи. На фото капитан &laquo;Рубина&raquo; Сергей Семак и игрок &laquo;Спартака&raquo; Игнас Дедура во время матча 20-го тура Чемпионата России по футболу в 2009 году Ключевым матчем на пути ко второму подряд титулу стало противостояние в Москве со &laquo;Спартаком&raquo; (3:0), в котором Семак стал главным героем встречи. На фото капитан &laquo;Рубина&raquo; Сергей Семак и игрок &laquo;Спартака&raquo; Игнас Дедура во время матча 20-го тура Чемпионата России по футболу в 2009 году
У Семака восемь детей, а еще он уже успел стать дедушкой. На фото Сергей Семак с супругой Анной и сыновьями Семеном и Иваном на Императорском фарфоровом заводе в 2011 году У Семака восемь детей, а еще он уже успел стать дедушкой. На фото Сергей Семак с супругой Анной и сыновьями Семеном и Иваном на Императорском фарфоровом заводе в 2011 году
Свою игровую карьеру он заканчивал в качестве футболиста санкт-петербургского &laquo;Зенита&raquo;. На фото Сергей Семак и Александр Кокорин в матче 35-го тура Чемпионата России между &laquo;Зенитом&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; в 2012 году Свою игровую карьеру он заканчивал в качестве футболиста санкт-петербургского &laquo;Зенита&raquo;. На фото Сергей Семак и Александр Кокорин в матче 35-го тура Чемпионата России между &laquo;Зенитом&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; в 2012 году
Семак работал в тренерском штабе Фабио Капелло и ездил на ЧМ-2014 в Бразилию. На фото тренеры сборной России по футболу Игорь Симутенков и Сергей Семак и главный тренер Фабио Капелло во время тренировки перед товарищеским матчем со сборной Азербайджана в 2014 году Семак работал в тренерском штабе Фабио Капелло и ездил на ЧМ-2014 в Бразилию. На фото тренеры сборной России по футболу Игорь Симутенков и Сергей Семак и главный тренер Фабио Капелло во время тренировки перед товарищеским матчем со сборной Азербайджана в 2014 году
Две победы в РПЛ с &laquo;Зенитом&raquo; являются пока главным достижением Семака как главного тренера. На фото Сергей Семак и игроки команды на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 27-го тура чемпионата России между &laquo;Зенитом&raquo; и &laquo;Сочи&raquo; в 2020 году Две победы в РПЛ с &laquo;Зенитом&raquo; являются пока главным достижением Семака как главного тренера. На фото Сергей Семак и игроки команды на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 27-го тура чемпионата России между &laquo;Зенитом&raquo; и &laquo;Сочи&raquo; в 2020 году
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Под руководством Сергея Семака «Зенит» дважды выиграл чемпионат Российской премьер-лиги. На фото Семак и игроки команды после матча с «Краснодаром» на чемпионате России по футболу в 2020 году
В составе сборной России Сергей Семак дебютировал в отборочном цикле к чемпионату Европы-2000 под руководством Олега Романцева. На фото член национальной команды Сергей Семак в 1999 году
Вместе с национальной командой Семак пробился уже под руководством Георгия Ярцева на Евро-2004, обыграв в решающем матче Швейцарию. На фото Сергей Семак в отборочном матче чемпионата Европы по футболу между сборными России и Швейцарии в 2003 году
После возвращения в Россию из французского «ПСЖ» Сергей Семак был одно время лидером ФК «Москва». На фото Сергей Семак и игроки команды «Крылья Советов» Игорь Шевченко и Флорин Шоава во время матча чемпионата России по футболу в 2006 году
В качестве футболиста казанского «Рубина» он выиграл два подряд чемпионских титула в РПЛ. На фото Сергей Семак и Драман Траоре во время матча первого тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Локомотивом» в 2008 году
Именно Семак как капитан принимал чемпионский Кубок из рук Виталия Мутко. На фото капитан команды «Рубин» Сергей Семак и министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко на церемонии вручения Кубка чемпионов России в 2008 году
Ключевым матчем на пути ко второму подряд титулу стало противостояние в Москве со «Спартаком» (3:0), в котором Семак стал главным героем встречи. На фото капитан «Рубина» Сергей Семак и игрок «Спартака» Игнас Дедура во время матча 20-го тура Чемпионата России по футболу в 2009 году
У Семака восемь детей, а еще он уже успел стать дедушкой. На фото Сергей Семак с супругой Анной и сыновьями Семеном и Иваном на Императорском фарфоровом заводе в 2011 году
Свою игровую карьеру он заканчивал в качестве футболиста санкт-петербургского «Зенита». На фото Сергей Семак и Александр Кокорин в матче 35-го тура Чемпионата России между «Зенитом» и «Динамо» в 2012 году
Семак работал в тренерском штабе Фабио Капелло и ездил на ЧМ-2014 в Бразилию. На фото тренеры сборной России по футболу Игорь Симутенков и Сергей Семак и главный тренер Фабио Капелло во время тренировки перед товарищеским матчем со сборной Азербайджана в 2014 году
Две победы в РПЛ с «Зенитом» являются пока главным достижением Семака как главного тренера. На фото Сергей Семак и игроки команды на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Сочи» в 2020 году
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