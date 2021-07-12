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Фоторепортажи

Как итальянцы встречали сборную в Риме

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Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, перед встречей с президентом Италии Серджо Маттареллой в Риме, 12 июля 2021 года Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, перед встречей с президентом Италии Серджо Маттареллой в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, перед встречей с президентом Италии Серджо Маттареллой в Риме, 12 июля 2021 года
Капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини, тренер сборной Италии Роберто Манчини, президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина и президент Италии Серджо Маттарелла, 12 июля 2021 года Капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини, тренер сборной Италии Роберто Манчини, президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина и президент Италии Серджо Маттарелла, 12 июля 2021 года
Капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини, тренер сборной Италии Роберто Манчини, президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина и президент Италии Серджо Маттарелла, 12 июля 2021 года
Сборная Италии по футболу с тренером Роберто Манчини, президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной, президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским теннисистом Маттео Берреттини, 12 июля 2021 года Сборная Италии по футболу с тренером Роберто Манчини, президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной, президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским теннисистом Маттео Берреттини, 12 июля 2021 года
Сборная Италии по футболу с тренером Роберто Манчини, президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной, президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским теннисистом Маттео Берреттини, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
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Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, перед встречей с президентом Италии Серджо Маттареллой в Риме, 12 июля 2021 года
Капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини, тренер сборной Италии Роберто Манчини, президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина и президент Италии Серджо Маттарелла, 12 июля 2021 года
Сборная Италии по футболу с тренером Роберто Манчини, президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной, президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским теннисистом Маттео Берреттини, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
Сборная Италии, победители чемпионата Европы по футболу, во время чемпионского парада в Риме, 12 июля 2021 года
В Риме проходит чествование сборной Италии, которая выиграла чемпионат Европы-2020. Сначала с национальной командой встретились президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр страны Марио Драги. После этого «скуадра адзурра» поехала на автобусе с кубком чемпионов Европы по улицам столицы, где их приветствовали тысячи болельщиков.

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини впервые с 1968 года стала чемпионом Европы. В финале Евро-2020 она переиграла команду Англии. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки «скуадра адзурры» — 3:2.

На групповом этапе итальянцы набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1). В полуфинале команда Манчини в серии пенальти справилась с сопротивлением Испании — 1:1 (4:2).
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