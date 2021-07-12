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Гуляли всю ночь: как Италия праздновала победу на Евро

Сборная Италии во второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы по футболу, обыграв в Лондоне на «Уэмбли» национальную команду Англии в серии послематчевых пенальти.

После этого английский рефрен «It's coming home» превратился в «It's coming Rome», а Италия гуляла всю ночь до утра, отмечая победу сборной, которая за три года проделала путь от непопадания на чемпионат мира - 2018 до 34-матчевой беспроигрышной серии и титула континентального чемпиона.

Как итальянцы гуляли ночью на улицах Рима, Милана и Венеции, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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