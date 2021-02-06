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Главная по керлингу: Анне Сидоровой — 30

6 февраля юбилей празднует российская керлингистка, заслуженный мастер спорта Анна Сидорова. Ей исполняется 30 лет. В детстве Анна занималась фигурным катанием, но из-за травмы перешла в керлинг. Дебютировала на международных соревнованиях спортсменка в 2008, а уже на следующий год стала скипом сборной среди смешанных команд. Позднее дебютировала за основную команду и привела Россию к множеству наград: четыре бронзы и одно серебро чемпионата мира; два золота, одно серебро и бронза первенства Европы; два золота и серебро Универсиады. Сидорова также восемь раз выигрывала чемпионат России и, наконец, была участницей Олимпийских игр 2010 и 2014 годов.

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Изначально Анна не планировала оставаться в керлинге и &laquo;была в ужасе от странных поз и щеток в руках&raquo;. Спустя полтора месяца она уже была кандидатом в мастера спорта. На фото: после победы на чемпионате России Изначально Анна не планировала оставаться в керлинге и &laquo;была в ужасе от странных поз и щеток в руках&raquo;. Спустя полтора месяца она уже была кандидатом в мастера спорта. На фото: после победы на чемпионате России
Закончить с фигурным катанием Сидоровой пришлось в 13 лет. Повреждение голеностопа не мешало обычной жизни девушки, но с таким травмоопасным и требующим больших физических возможностей видом спорта пришлось завязать. Сидорова неоднократно признавалась, что не жалеет о смене фигурного катания на керлинг. По ее мнению, керлинг &mdash; более напряженный вид спорта Закончить с фигурным катанием Сидоровой пришлось в 13 лет. Повреждение голеностопа не мешало обычной жизни девушки, но с таким травмоопасным и требующим больших физических возможностей видом спорта пришлось завязать. Сидорова неоднократно признавалась, что не жалеет о смене фигурного катания на керлинг. По ее мнению, керлинг &mdash; более напряженный вид спорта
На Играх в Ванкувере Сидорова дважды заменяла капитана команды, тем самым, в 19 лет став самым молодым скипом в истории керлинга. На фото: Анна во время матча группового этапа соревнований по керлингу между сборными России и США на XXI зимних Олимпийских играх На Играх в Ванкувере Сидорова дважды заменяла капитана команды, тем самым, в 19 лет став самым молодым скипом в истории керлинга. На фото: Анна во время матча группового этапа соревнований по керлингу между сборными России и США на XXI зимних Олимпийских играх
После победы на ЧЕ-2012 керлингисты сборной России встретились с министром спорта Виталием Мутко, на которой он пообещал построить в Москве новый каток для керлинга. На фото: члены сборной России &mdash; Анна Сидорова, Екатерина Галкина, Людмила Прививкова, Маргарита Фомина, Нкеирука Хилариевна Езех и тренер Томас Липс на церемонии награждения чемпионата Европы по керлингу в Карлстаде, 2012 год После победы на ЧЕ-2012 керлингисты сборной России встретились с министром спорта Виталием Мутко, на которой он пообещал построить в Москве новый каток для керлинга. На фото: члены сборной России &mdash; Анна Сидорова, Екатерина Галкина, Людмила Прививкова, Маргарита Фомина, Нкеирука Хилариевна Езех и тренер Томас Липс на церемонии награждения чемпионата Европы по керлингу в Карлстаде, 2012 год
На канадской Олимпиаде Сидорову назвали самой красивой участницей соревнований, а четыре года спустя она получила тот же статус на Играх в Сочи На канадской Олимпиаде Сидорову назвали самой красивой участницей соревнований, а четыре года спустя она получила тот же статус на Играх в Сочи
Анна Сидорова во время матча против Швейцарии на Олимпийских играх в Сочи, 2014 год Анна Сидорова во время матча против Швейцарии на Олимпийских играх в Сочи, 2014 год
Анна Сидорова известна не только как спортсменка, но и модель. В 2014-м она позировала в черном полупрозрачном белье для фотосессии мужского журнала и получила позитивные отзывы читателей Анна Сидорова известна не только как спортсменка, но и модель. В 2014-м она позировала в черном полупрозрачном белье для фотосессии мужского журнала и получила позитивные отзывы читателей
Игроки сборной России по керлингу Екатерина Галкина, Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Нкеирука (Кира) Хилариевна Езех и Александра Саитова (слева направо) во время бала олимпийцев России-2014 Игроки сборной России по керлингу Екатерина Галкина, Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Нкеирука (Кира) Хилариевна Езех и Александра Саитова (слева направо) во время бала олимпийцев России-2014
С 2016 года Анна Сидорова встречается с российским фигуристом Дмитрием Соловьевым С 2016 года Анна Сидорова встречается с российским фигуристом Дмитрием Соловьевым
Принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане Сидорова не смогла &mdash; национальный отбор в Южную Корею ее команда проиграла Виктории Моисеевой Принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане Сидорова не смогла &mdash; национальный отбор в Южную Корею ее команда проиграла Виктории Моисеевой
В 2019-м Анна Сидорова могла завершить карьеру, но, как признавалась позднее, решила продолжить из-за того, что не отобралась на чемпионат мира. На фото: Анна Сидорова после победы в матче за бронзовую медаль на чемпионате мира по керлингу против Южной Кореи, 2014 год В 2019-м Анна Сидорова могла завершить карьеру, но, как признавалась позднее, решила продолжить из-за того, что не отобралась на чемпионат мира. На фото: Анна Сидорова после победы в матче за бронзовую медаль на чемпионате мира по керлингу против Южной Кореи, 2014 год
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Изначально Анна не планировала оставаться в керлинге и «была в ужасе от странных поз и щеток в руках». Спустя полтора месяца она уже была кандидатом в мастера спорта. На фото: после победы на чемпионате России
Закончить с фигурным катанием Сидоровой пришлось в 13 лет. Повреждение голеностопа не мешало обычной жизни девушки, но с таким травмоопасным и требующим больших физических возможностей видом спорта пришлось завязать. Сидорова неоднократно признавалась, что не жалеет о смене фигурного катания на керлинг. По ее мнению, керлинг — более напряженный вид спорта
На Играх в Ванкувере Сидорова дважды заменяла капитана команды, тем самым, в 19 лет став самым молодым скипом в истории керлинга. На фото: Анна во время матча группового этапа соревнований по керлингу между сборными России и США на XXI зимних Олимпийских играх
После победы на ЧЕ-2012 керлингисты сборной России встретились с министром спорта Виталием Мутко, на которой он пообещал построить в Москве новый каток для керлинга. На фото: члены сборной России — Анна Сидорова, Екатерина Галкина, Людмила Прививкова, Маргарита Фомина, Нкеирука Хилариевна Езех и тренер Томас Липс на церемонии награждения чемпионата Европы по керлингу в Карлстаде, 2012 год
На канадской Олимпиаде Сидорову назвали самой красивой участницей соревнований, а четыре года спустя она получила тот же статус на Играх в Сочи
Анна Сидорова во время матча против Швейцарии на Олимпийских играх в Сочи, 2014 год
Анна Сидорова известна не только как спортсменка, но и модель. В 2014-м она позировала в черном полупрозрачном белье для фотосессии мужского журнала и получила позитивные отзывы читателей
Игроки сборной России по керлингу Екатерина Галкина, Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Нкеирука (Кира) Хилариевна Езех и Александра Саитова (слева направо) во время бала олимпийцев России-2014
С 2016 года Анна Сидорова встречается с российским фигуристом Дмитрием Соловьевым
Принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане Сидорова не смогла — национальный отбор в Южную Корею ее команда проиграла Виктории Моисеевой
В 2019-м Анна Сидорова могла завершить карьеру, но, как признавалась позднее, решила продолжить из-за того, что не отобралась на чемпионат мира. На фото: Анна Сидорова после победы в матче за бронзовую медаль на чемпионате мира по керлингу против Южной Кореи, 2014 год
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