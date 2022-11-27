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Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку во время матча

Основное время матча шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась вничью (0:0). По регламенту встречи командам для выявления победителя необходимо было исполнить серию пенальти, но перед ней игроки стали участниками массовой потасовки, которая началась с бодания головами колумбийского полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и нидерландского вингера красно-белых Квинси Промеса.

После этой стычки на подмогу своему партнеру прибежал бразильский защитник «Зенита» Родригао, который с двух ног влетел в футболиста «Спартака». Затем со скамейки красно-белых вскочили несколько человек, запасные игроки и технический персонал клуба. Поделившись на два круга, зенитовцы и спартаковцы продолжили выяснять отношения.

По итогам драки главный арбитр игры Владимир Москалев удалил шестерых футболистов: Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона у «Спартака», Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома у «Зенита». В серии пенальти победу одержали хозяева — 4:2.

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