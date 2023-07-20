Превратил в звезду Костомарова, женился на Навке: Александру Жулину — 60

В паре с Майей Усовой фигурист Александр Жулин стал чемпионом мира и Европы, а также завоевал бронзу Олимпийских игр в Альбервиле — 1992 и серебро Олимпиады в Лиллехаммере — 1994.

После завершения карьеры Жулин приступил к тренерской деятельности и добился огромных успехов с дуэтом Татьяна Навка / Роман Костомаров. Он помог им завоевать золото Олимпийских игр в Турине — 2006, а также дважды стать чемпионами мира и трижды — Европы. Позже Жулину удалось повторить успех Навки и Костомарова с другими учениками — Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, выиграв с ними золото Пекина-2022 в командном первенстве и серебро - в личном, а также победив на чемпионате мира и дважды - на чемпионатах Европы.

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