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Превратил в звезду Костомарова, женился на Навке: Александру Жулину — 60

Знаменитый российский фигурист и титулованный тренер Александр Жулин 20 июля отмечает юбилей — 60 лет.

В паре с Майей Усовой фигурист Александр Жулин стал чемпионом мира и Европы, а также завоевал бронзу Олимпийских игр в Альбервиле — 1992 и серебро Олимпиады в Лиллехаммере — 1994.

После завершения карьеры Жулин приступил к тренерской деятельности и добился огромных успехов с дуэтом Татьяна Навка / Роман Костомаров. Он помог им завоевать золото Олимпийских игр в Турине — 2006, а также дважды стать чемпионами мира и трижды — Европы. Позже Жулину удалось повторить успех Навки и Костомарова с другими учениками — Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, выиграв с ними золото Пекина-2022 в командном первенстве и серебро - в личном, а также победив на чемпионате мира и дважды - на чемпионатах Европы.

Подробнее о жизни фигуриста и тренера — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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