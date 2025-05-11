Первый тайм завершен! «Акрон» — «Ахмат» — 2:1!
Гол! Джаковац воспользовался элегантной скидкой от Дзюбы, который выставил спину и оттестил защитника от посланного Лончаром мяча, и пробил в одно касание в нижний угол ворот! 2:1, «Акрон» уже впереди!
Еще одна отличная атака прошла у гостей — Садулаев пробрался через фланг к границе штрафной и слегка неточно пробил.
Пять минут к основному времени первого тайма добавлено.
Прекрасную атаку провел «Ахмат» — Мелкадзе грамотно выставил спину и покатил мяч на свободного Самородова, но у того мяч сорвался с ноги и улетел сильно выше перекладины.
Удар Пестрякова со средней дистанции после передачи Лончара оказывается неточным.
Дзюба чуть переборщил с давлением на оппонента в борьбе за мяч и сфолил.
Самородов нарушает правила в атаке.
Георгий Мелкадзе забрался в офсайд.
Подышал нашатырем Васютин и еще на некоторое время продолжит игру в воротах.
Готовится вынужденная замена у хозяев — Сергей Волков переодевается на скамейке запасных.
Присел на газон, держась за голову Васютин — это отголоски того столкновения, что случилось на самом старте игры.
Пронесло «Акрон» сейчас, игры рукой не зафиксировано.
Ух ты, а у нас просмотр VAR на игру рукой от Фернандеса! Право на пенальти могут получить грозненцы!
Солтмурад Бакаев получает предупреждение.
После просмотра VAR гол подтвержден, офсайда нет! 1:1!
Позиционную атаку разогнали тольяттинцы, Джаковац пробил по центру ворот — мяч застрял в ногах соперника.
Гол! Дмитрий Пестряков забивает после того, как оказывается первым на подборе после удара в угол от Артема Дзюбы! Недоиграла этот эпизод оборона «Ахмата», 1:1!
Неделчару жестко втыкается в ахилл Мелкадзе, а судья даже бровью не повел — просто упустил это нарушение правил главный арбитр игры.
Небольшое повреждение в голевом эпизоде получил голкипер «Акрона» Александр Васютин, после паузы вернулся он на поле.
Гол! Прошел наконец один из многочисленных забросов вперед на Талала из глубины, марокканец здорово подсек мяч над Васютиным и опустил его за линию ворот, 0:1!
Дзюба забрался в офсайд.
Бакаев с нарушением правил вступил в отбор против Адамова.
Стартовые минуты игры остаются за грозненцами.
Игра началась! Поехали!
«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Ибишев, Камилов, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.
«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Бакаев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Дзюба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 28-го тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.