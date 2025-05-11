Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Дзюба против Мелкадзе: «Акрон» принимает «Ахмат». LIVE

Футбол. РПЛ. 28-й тур. «Акрон» — «Ахмат». ОНЛАЙН

close
ФК «Акрон» Тольятти
В матче 28-го тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 28-й тур
Перерыв
11 мая 14:00
Акрон
Тольятти, Россия
17' Пестряков
45' Джаковац
2 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
8' Талал
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм

17' Пестряков 21' Бакаев

8' Талал

45' Джаковац

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
45+6'

Первый тайм завершен! «Акрон» — «Ахмат» — 2:1!

45+4'

Гол! Джаковац воспользовался элегантной скидкой от Дзюбы, который выставил спину и оттестил защитника от посланного Лончаром мяча, и пробил в одно касание в нижний угол ворот! 2:1, «Акрон» уже впереди!

45+1'

Еще одна отличная атака прошла у гостей — Садулаев пробрался через фланг к границе штрафной и слегка неточно пробил.

45'

Пять минут к основному времени первого тайма добавлено.

42'

Прекрасную атаку провел «Ахмат» — Мелкадзе грамотно выставил спину и покатил мяч на свободного Самородова, но у того мяч сорвался с ноги и улетел сильно выше перекладины.

39'

Удар Пестрякова со средней дистанции после передачи Лончара оказывается неточным.

36'

Дзюба чуть переборщил с давлением на оппонента в борьбе за мяч и сфолил.

33'

Самородов нарушает правила в атаке.

30'

Георгий Мелкадзе забрался в офсайд.

28'

Подышал нашатырем Васютин и еще на некоторое время продолжит игру в воротах.

27'

Готовится вынужденная замена у хозяев — Сергей Волков переодевается на скамейке запасных.

26'

Присел на газон, держась за голову Васютин — это отголоски того столкновения, что случилось на самом старте игры.

23'

Пронесло «Акрон» сейчас, игры рукой не зафиксировано.

22'

Ух ты, а у нас просмотр VAR на игру рукой от Фернандеса! Право на пенальти могут получить грозненцы!

21'

Солтмурад Бакаев получает предупреждение.

19'

После просмотра VAR гол подтвержден, офсайда нет! 1:1!

16'

Позиционную атаку разогнали тольяттинцы, Джаковац пробил по центру ворот — мяч застрял в ногах соперника.

17'

Гол! Дмитрий Пестряков забивает после того, как оказывается первым на подборе после удара в угол от Артема Дзюбы! Недоиграла этот эпизод оборона «Ахмата», 1:1!

13'

Неделчару жестко втыкается в ахилл Мелкадзе, а судья даже бровью не повел — просто упустил это нарушение правил главный арбитр игры.

11'

Небольшое повреждение в голевом эпизоде получил голкипер «Акрона» Александр Васютин, после паузы вернулся он на поле.

8'

Гол! Прошел наконец один из многочисленных забросов вперед на Талала из глубины, марокканец здорово подсек мяч над Васютиным и опустил его за линию ворот, 0:1!

7'

Дзюба забрался в офсайд.

5'

Бакаев с нарушением правил вступил в отбор против Адамова.

3'

Стартовые минуты игры остаются за грозненцами.

14:05

Игра началась! Поехали!

14:00

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Ибишев, Камилов, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

13:55

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Бакаев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Дзюба.

13:50

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 28-го тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
Эрдоган рассказал Путину об «‎окне возможностей»‎ для урегулирования украинского вопроса
ВСУ за время перемирия более 14 тыс. раз нарушили режим прекращения огня. Военная операция, день 1173-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1173-й день
Захарова сообщила, что власти Украины «плохо прочитали» заявление Путина
Названа причина, по которой ЦСКА не проигрывает в РПЛ
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине
Храм в Курской области выгорел изнутри в результате атаки ВСУ в дни перемирия
Скончался выдающийся российский пианист Юрий Слесарев
Новости и материалы
Захарова обвинила лидеров европейских государств в наркомании
Канцлер ФРГ счел недостаточным предложение Путина о переговорах с Украиной
Путин не сдержал эмоций во время показа тизера фильма о Брестской крепости
В Сочи на видео попало, как медведь испугал велосипедистов на проезжей части
Путин и Эрдоган поговорили о реализации совместных проектов в энергетике
Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о 80-летии Победы и международных встречах
Трое мужчин с ножом угрожали девушкам за отказ познакомиться в российском регионе
Песков предложил Западу искать скрытые послания в фильме о Путине
Пригожин заявил о готовности «дарить» произведения
Украинские войска ударили по семи населенным пунктам в Херсонской области
Аэропорт Внуково не справился с массовым наплывом туристов
Семьи заложников просили Трампа повлиять на Нетаньяху
Эксперт заявил об активном применении дронов ВСУ на некоторых участках в ходе перемирия
В Белоруссии трактор столкнулся с поездом
В Донецке реконструировали референдум о независимости
Бывшая жена Галустяна рассказала, как будет содержать детей после развода
Документалка о Путине стала самой рейтинговой за пять лет
В Якутии на реке перевернулась лодка, один человек пропал без вести
Все новости
Глава МИД Франции рассказал о новых санкциях ЕС против России
В ГД заявили, что срыв переговоров в Стамбуле станет восхождением Киева на эшафот
Макрон назвал условие для российско-украинских переговоров
Песков заявил, что Киев хотел сорвать празднование 9 Мая в Москве
Российская журналистка Ирина Панкратова скончалась на 39-м году жизни
Застрявшие на льдине. Как прошла российско-бразильская кругосветка по изучению Антарктиды
Полярник Куссе-Тюз: начинаются непредсказуемые изменения в экосистемах Антарктиды
Суд за алименты, рак, изуродованная фигура: что перенесла Линда Евангелиста
В сети появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик»
В Румынии заявили о «капкане» ЕС для Трампа
«Ей было тяжело дышать»: очевидец — о гибели 17-летней девушки на гонках под Иркутском
«Розовым мехом наружу»: автомобили Lepas и iCar будут продавать в России
«Рольф»: цена автомобилей Lepas будет начинаться от 2,5 млн рублей
Экс-чиновник Минсельхоза 12 лет скрывался по поддельным документам. Его обвиняют в хищении 2 млрд рублей
Бывший чиновник Минсельхоза Донских 12 лет скрывался по поддельным документам
Путин предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле. Президент выступил с ночным обращением
Путин предложил Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами