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Спорт

Догнать первую пятерку: ЦСКА принимает «Химки». LIVE

Футбол. РПЛ, 20-й тур. ЦСКА (Москва) — «Химки». ОНЛАЙН

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Владимир Астапкович/РИА Новости
ЦСКА дома играет с подмосковными «Химками» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 20-й тур
1-й тайм
08 марта 17:00
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Химки
Химки, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'16

Здорово Шуманский обработал мяч на линии штрафной и мощно приложился в дальний нижний угол — рядом со штангой!

'14

Мусаев классно прорвался слева, оттеснил от мяча Фаринью и прострелил — Джикия успел прервать передачу, выбив на угловой.

'13

Кисляк мощно пробил из-за пределов в штрафной в нижний угол — Кокарев на месте.

'10

Контролируют армейцы игру. «Химки» совершили пару выходов к чужой штрафной, но в целом, не получается у них перехватить инициативу.

'8

Дивеев нанес прямой удар со стандарта, мяч угодил в стоявшего в стенке Заболотного, и форвард «Химок» оказался в нокдауне. Не сразу он поднялся с газона.

'7

Кисляк прорывался по центру, Вера сфолил против него на подступах к штрафной подмосковной команды.

'4

Гости не отсиживаются в обороне. Заработали угловой «Химки», но красно-синие легко отбились после подачи.

'2

Неплохо атаковали армейцы. Шуманский головой замкнул навес Кругового, Кокарев зафиксировал мяч.

'1

Начали! Главный судья — Рафаэль Шафеев.

16:55

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Кисляк, Мусаев, Шуманский.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Ориньо, Фаринья, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

16:50

Матч начнется в 17:00 мск.

16:45

Добрый день, уважаемые читатели! ЦСКА принимает «Химки» в рамках 20-го тура РПЛ.

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