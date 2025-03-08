Здорово Шуманский обработал мяч на линии штрафной и мощно приложился в дальний нижний угол — рядом со штангой!
Мусаев классно прорвался слева, оттеснил от мяча Фаринью и прострелил — Джикия успел прервать передачу, выбив на угловой.
Кисляк мощно пробил из-за пределов в штрафной в нижний угол — Кокарев на месте.
Контролируют армейцы игру. «Химки» совершили пару выходов к чужой штрафной, но в целом, не получается у них перехватить инициативу.
Дивеев нанес прямой удар со стандарта, мяч угодил в стоявшего в стенке Заболотного, и форвард «Химок» оказался в нокдауне. Не сразу он поднялся с газона.
Кисляк прорывался по центру, Вера сфолил против него на подступах к штрафной подмосковной команды.
Гости не отсиживаются в обороне. Заработали угловой «Химки», но красно-синие легко отбились после подачи.
Неплохо атаковали армейцы. Шуманский головой замкнул навес Кругового, Кокарев зафиксировал мяч.
Начали! Главный судья — Рафаэль Шафеев.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Кисляк, Мусаев, Шуманский.
«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Ориньо, Фаринья, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.
Матч начнется в 17:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! ЦСКА принимает «Химки» в рамках 20-го тура РПЛ.