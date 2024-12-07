Спорт
Сенсационный новичок РПЛ бьется с «Рубином». LIVE
Александр Вильф/РИА Новости
Дебютант Российской премьер-лиги (РПЛ) — махачкалинское «Динамо» — принимает казанский «Рубин» в матче 18-го тура чемпионата. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
Матч не начался
07 декабря 19:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
18:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» (Махачкала) — «Рубин». Начало встречи — в 19.00 мск.