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Спорт

Сенсационный новичок РПЛ бьется с «Рубином». LIVE

Футбол. РПЛ. 18-й тур. «Динамо» (Махачкала) — «Рубин». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
Дебютант Российской премьер-лиги (РПЛ) — махачкалинское «Динамо» — принимает казанский «Рубин» в матче 18-го тура чемпионата. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
Матч не начался
07 декабря 19:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» (Махачкала) — «Рубин». Начало встречи — в 19.00 мск.

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