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Спорт

«Акрон» Артема Дзюбы сражается с «Крыльями Советов». LIVE

Футбол. РПЛ. 14-й тур. «Акрон» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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ФК «Акрон»
В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинский «Акрон», в составе которого выступает Артем Дзюба, принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 14-й тур
Матч не начался
03 ноября 13:00
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:55

Стартовый состав «Акрона»: Волков, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Хубулов, Беншимол. Дзюба есть в запасе.

12:50

Стартовый состав «Крыльев»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Гальдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

12:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч «Акрона» и «Крыльев» стартует в 13.00 мск.

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