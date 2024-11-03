В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинский «Акрон», в составе которого выступает Артем Дзюба, принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 14-й тур
Матч не начался
03 ноября 13:00
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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12:55
Стартовый состав «Акрона»: Волков, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Хубулов, Беншимол. Дзюба есть в запасе.