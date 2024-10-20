В матче 12-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» встречается в Нижнем Новгороде с «Рубином» из Казани. Игра перенесена из столицы Татарстана из-за саммита БРИКС «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 12-й тур
Матч не начался
20 октября 19:00
Рубин
Казань, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 12-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» встречается в Нижнем Новгороде с «Рубином» из Казани. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.