06 октября 2024, 16:30
Спорт
Сыграть за тренера: «Крылья Советов» играют с «Локомотивом» в Москве. LIVE
Павел Бедняков/РИА Новости
В матче 11-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле принимает самарские «Крылья Советов», чей тренер Игорь Осинькин, по данным СМИ, проводит последнюю игру во главе клуба. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 11-й тур
Не начался
06 октября 16:30
Локомотив М
Москва, Россия
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
16:32
Игра началась! Понеслась!
16:20
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Галдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.
16:15
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.
16:10
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 11-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле принимает «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.