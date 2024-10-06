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Спорт

Сыграть за тренера: «Крылья Советов» играют с «Локомотивом» в Москве. LIVE

Футбол. РПЛ. 11-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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Павел Бедняков/РИА Новости
В матче 11-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле принимает самарские «Крылья Советов», чей тренер Игорь Осинькин, по данным СМИ, проводит последнюю игру во главе клуба. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 11-й тур
Не начался
06 октября 16:30
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:32

Игра началась! Понеслась!

16:20

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Галдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

16:15

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

16:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 11-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле принимает «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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