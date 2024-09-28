Спорт
Батраков против Барко: «Локомотив» и «Спартак» встречаются в дерби. LIVE
Григорий Соколов/РИА Новости
В матче десятого тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле принимает «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 10-й тур
Матч не начался
28 сентября 16:30
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
16:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче десятого тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле принимает «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.