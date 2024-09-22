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Спорт

Старейшее дерби страны: «Спартак» принимает «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ. 9-й тур. «Спартак» — «Динамо». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В центральном матче девятого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию
МИР Российская Премьер-лига. 9-й тур
1-й тайм
22 сентября 16:30
Спартак М
Москва, Россия
7' Угальде
1 : 1
Динамо М
Москва, Россия
3' Тюкавин
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм

7' Угальде

3' Тюкавин

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12'

Ух, как Майсторович сейчас мимо мяча махнул ногой на линии вратарской! Повезло, что слева никто не набегал в атаке у «Спартака».

10'

Тюкавин фолит против Хлусевича.

7'

ГООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Манфред Уальде шведой (!) из-за пределов штрафной поражает ближний угол ворот Андрея Лунева! 1:1 уже к седьмой минуте!!!

6'

И тут же дуплетом могли сыграть бело-голубые, отдай Чавес пас в ногу партнеру чуть точнее после обреза от одного из защитников «Спартака». Вот это начало!

3'

ГООООООООООООООООООООЛ! И просто молниеносная ответочка от динамовцев — Тюкавин оказывается в свободной зоне перед воротами Максименко, получат пас из глубины и аккуратно пробивает под руку Максименко — 0:1!

2'

КАК СЕЙЧАС НЕ ЗАБИЛ ЗОБНИН?! Великолепно Роман отыгрался в стеночку с Мединой, вошел в штрафную, но не попал с десяти метров в ближний угол! Вот это ничего себе!

16:32

Игра началась! Поехали!

16:25

«Динамо»: Лунев, Фернандес, Маричаль, Даса, Бителло, Тюкавин, Нгамале, Гомес, Майсторович, Фомин, Карраскаль.

16:20

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зобнин, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде, Хлусевич, Литвинов, Умяров.

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче девятого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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