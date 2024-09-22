Ух, как Майсторович сейчас мимо мяча махнул ногой на линии вратарской! Повезло, что слева никто не набегал в атаке у «Спартака».
Тюкавин фолит против Хлусевича.
ГООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Манфред Уальде шведой (!) из-за пределов штрафной поражает ближний угол ворот Андрея Лунева! 1:1 уже к седьмой минуте!!!
И тут же дуплетом могли сыграть бело-голубые, отдай Чавес пас в ногу партнеру чуть точнее после обреза от одного из защитников «Спартака». Вот это начало!
ГООООООООООООООООООООЛ! И просто молниеносная ответочка от динамовцев — Тюкавин оказывается в свободной зоне перед воротами Максименко, получат пас из глубины и аккуратно пробивает под руку Максименко — 0:1!
КАК СЕЙЧАС НЕ ЗАБИЛ ЗОБНИН?! Великолепно Роман отыгрался в стеночку с Мединой, вошел в штрафную, но не попал с десяти метров в ближний угол! Вот это ничего себе!
Игра началась! Поехали!
«Динамо»: Лунев, Фернандес, Маричаль, Даса, Бителло, Тюкавин, Нгамале, Гомес, Майсторович, Фомин, Карраскаль.
«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зобнин, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде, Хлусевич, Литвинов, Умяров.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче девятого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.