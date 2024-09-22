Спорт
Берегись поезда: «Локомотив» гостит у «Пари НН». LIVE
Владимир Астапкович/РИА Новости
В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Пари НН» на своем поле принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 9-й тур
Матч не начался
22 сентября 19:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Пари НН» на своем поле принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.