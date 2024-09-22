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Спорт

Берегись поезда: «Локомотив» гостит у «Пари НН». LIVE

Футбол. РПЛ. 9-й тур. «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Владимир Астапкович/РИА Новости
В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Пари НН» на своем поле принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 9-й тур
Матч не начался
22 сентября 19:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Пари НН» на своем поле принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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