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Сместить «Зенит» с насеста: «Локомотив» играет против дерзкого «Оренбурга». LIVE

Футбол. РПЛ. 8-й тур. «Оренбург» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» в гостях играет против «Оренбурга». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 8-й тур
1-й тайм
14 сентября 12:00
Оренбург
Оренбург, Россия
37' Сахархизан
1 : 2
Локомотив М
Москва, Россия
16' Батраков
40' Батраков
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм

30' Прохин

37' Сахархизан

16' Батраков

40' Батраков

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
39'

ГОООООООООООООООООООЛ! ДУБЛЬ БАТРАКОВА! Какой же развеселый футбол в Оренбурге! После скидки от Воробьева Алексей подстроился и с левой ноги пробил мимо Москвичева, 1:2!

37'

ГООООООООООООООООООЛ! Сравнивают счет оренбуржцы — крайне неудачно Погостнов прервал передачу вдоль ворот от Оганесяна, позволив совершенно спокойно Сахархизану пробить низом — 1:1!

34'

Совсем не получился удар у Сидорова из-за пределов штрафной площадки.

32'

Батраков тончайшим пасом вывел Воробьева на ударную позицию — Дмитрий покатил низом в дальний угол, но не попал.

30'

Ух, просто чудовищный по грубости и глупости фол совершает Прохин против Батракова, вклиниваясь шипами в икроножную мышцу. Желтая карточка.

29'

Подачу Прохина с правого фланга прерывает Погостнов.

26'

Саид фолит против Самошникова, свисток в пользу «Локо».

24'

Вау, как круто Тикнизян убежал один в один после передачи в разрез из глубины! Почти получилось у Наира отличиться, но его удар парировал Москвичев.

21'

Болезненно держится за спину Ненахов, но мужественно продолжает играть.

18'

И тут же хозяева отвечают классным контрвыпадом — прострел с правого фланга ценой собственного здоровья прерывает Максим Ненахов!

17'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Алексей Батраков поражает ворота «Оренбурга» после передачи Артема Карпукаса! Классно гости разыграли угловой, а Батраков здорово поборолся за пространство и смог нанести точный удар в окружении оппонентов! 0:1!

14'

Шикарную подачу Мансилья выдал на Саида, но турецкому форварду не удалось пробить в пустой угол!

12'

Москвичев отражает удар Баринова со средней дистнации.

10'

Тикнизян неплохо пробил с лета после стандарта, но мяч отскочил от защитника и укатился за пределы поля.

7'

Самошников классно сократил угол и сместился чуть ли не к лицевой линии, пробив в створ — Сидоров отразил удар.

5'

Сахархизян катит мяч в дальний угол, Лантратов на месте!

4'

С самого начала приходится тяжко оборонцам «железнодорожников» — Мансилья попал в штангу после подачи углового!

3'

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.

12:01

Игра началась! Поехали!

11:55

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Тикнизян, Воробьев.

11:50

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулев, Перес, Оганесян, Коваленко, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

11:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» в гостях играет против «Оренбурга». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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