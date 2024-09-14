ГОООООООООООООООООООЛ! ДУБЛЬ БАТРАКОВА! Какой же развеселый футбол в Оренбурге! После скидки от Воробьева Алексей подстроился и с левой ноги пробил мимо Москвичева, 1:2!
ГООООООООООООООООООЛ! Сравнивают счет оренбуржцы — крайне неудачно Погостнов прервал передачу вдоль ворот от Оганесяна, позволив совершенно спокойно Сахархизану пробить низом — 1:1!
Совсем не получился удар у Сидорова из-за пределов штрафной площадки.
Батраков тончайшим пасом вывел Воробьева на ударную позицию — Дмитрий покатил низом в дальний угол, но не попал.
Ух, просто чудовищный по грубости и глупости фол совершает Прохин против Батракова, вклиниваясь шипами в икроножную мышцу. Желтая карточка.
Подачу Прохина с правого фланга прерывает Погостнов.
Саид фолит против Самошникова, свисток в пользу «Локо».
Вау, как круто Тикнизян убежал один в один после передачи в разрез из глубины! Почти получилось у Наира отличиться, но его удар парировал Москвичев.
Болезненно держится за спину Ненахов, но мужественно продолжает играть.
И тут же хозяева отвечают классным контрвыпадом — прострел с правого фланга ценой собственного здоровья прерывает Максим Ненахов!
ГООООООООООООООООООООООЛ! Алексей Батраков поражает ворота «Оренбурга» после передачи Артема Карпукаса! Классно гости разыграли угловой, а Батраков здорово поборолся за пространство и смог нанести точный удар в окружении оппонентов! 0:1!
Шикарную подачу Мансилья выдал на Саида, но турецкому форварду не удалось пробить в пустой угол!
Москвичев отражает удар Баринова со средней дистнации.
Тикнизян неплохо пробил с лета после стандарта, но мяч отскочил от защитника и укатился за пределы поля.
Самошников классно сократил угол и сместился чуть ли не к лицевой линии, пробив в створ — Сидоров отразил удар.
Сахархизян катит мяч в дальний угол, Лантратов на месте!
С самого начала приходится тяжко оборонцам «железнодорожников» — Мансилья попал в штангу после подачи углового!
Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Тикнизян, Воробьев.
«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулев, Перес, Оганесян, Коваленко, Горбани, Мансилья, Сахархизан.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» в гостях играет против «Оренбурга». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.