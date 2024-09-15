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Спорт

Станкович ведет «Спартак» к чемпионству: красно-белые гостят в Махачкале у «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ. 8-й тур. «Динамо» Мх — «Спартак». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В заключительном матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» в гостях играет против «Динамо» из Махачкалы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 8-й тур
Матч не начался
15 сентября 19:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:40

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительном матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» в гостях играет против «Динамо» из Махачкалы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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