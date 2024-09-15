В заключительном матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» в гостях играет против «Динамо» из Махачкалы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 8-й тур
Матч не начался
15 сентября 19:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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18:40
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительном матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» в гостях играет против «Динамо» из Махачкалы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.