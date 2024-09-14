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Спорт

Москва против Петербурга: ЦСКА принимает «Зенит». LIVE

Футбол. РПЛ. 8-й тур. ЦСКА — «Зенит». ОНЛАЙН

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Михаил Куравлев/РИА Новости
В центральном матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле играет против «Зенита». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 8-й тур
Матч не начался
14 сентября 16:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
16:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле играет против «Зенита». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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