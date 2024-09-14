Спорт
Москва против Петербурга: ЦСКА принимает «Зенит». LIVE
Михаил Куравлев/РИА Новости
В центральном матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле играет против «Зенита». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 8-й тур
Матч не начался
14 сентября 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
16:10
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле играет против «Зенита». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.