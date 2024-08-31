В матче седьмого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак», на четыре очка отстающий от лидирующего «Локомотива», на своем поле принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 7-й тур
Матч не начался
31 августа 19:45
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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19:30
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче седьмого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем домашнем стадионе принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.