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Спорт

Гонка за лидерами: ЦСКА гостит у «Химок» в матче РПЛ. LIVE

РПЛ. 7-й тур. «Химки» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
В матче седьмого тура Российской премьер-лиги занимающий пятое место московский ЦСКА гостит в области у «Химок», находящихся в нижней части турнирной таблицы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 7-й тур
Матч не начался
31 августа 15:00
Химки
Химки, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Арена Химки», Химки, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче седьмого тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» принимают на своем поле столичный ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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