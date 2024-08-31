В матче седьмого тура Российской премьер-лиги занимающий пятое место московский ЦСКА гостит в области у «Химок», находящихся в нижней части турнирной таблицы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 7-й тур
Матч не начался
31 августа 15:00
Химки
Химки, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Арена Химки», Химки, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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14:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче седьмого тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» принимают на своем поле столичный ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.