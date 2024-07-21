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Станкович сделал ставку на Соболева: «Спартак» на выезде играет с Оренбургом. LIVE

Футбол. РПЛ, 1 тур. «Оренбург» — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН

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Александр Нестеров/РИА Новости
Московский «Спартак» открывает новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) выездным матчем против «Оренбурга», который станет дебютным для нового главного тренера москвичей Деяна Станковича. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
2-й тайм
21 июля 17:30
Оренбург
Оренбург, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм

43' Перес

23' Умяров

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'57

Тео ответил дальним ударом — мимо.

'55

Марин рискнул зарядить свечу со своей половины поля, заметив, что Максименко далеко вышел из ворот. Но мяч пролетел вдалеке от «рамки».

'54

А теперь вратарь «Спартака» зафиксировал мяч после плотного удара Мансильи.

'53

Классно Сидоров пробил от угла вратарской под перекладину, Максименко потащил!

'50

Второй тайм пока смотрится продолжением первого — мяч не задерживается надолго на одной половине поля, обе команды пытаются атаковать.

'47

Хлусевич пробил издалека, целясь в «девятку». Но удар оказался крайне неточным.

'47

Две замены произвел Станкович в перерыве. На поле вышли Мартинс и Угальде, отдыхать отправились Медина и Зорин.

'46

Второй тайм!

Перерыв

Очень яркий и интересный тайм провели обе команды, были классный моменты и у «Оренбурга», и у «Спартака». Такое впечатление, что гол назревает — посмотрим, как сложится игра после перерыва.

'45

Добавлено две минуты.

'43

Перес предупрежден за грубую игру.

'40

Зобнин сделал скидку в штрафную на Соболева, но тот не сумел обработать и потерял мяч. Второй темп атаки «Спартака» завершился ударом Зорина — защитник заблокировал.

'38

А теперь Мансилья бил издалека в тот же верхний угол, но в этот раз мяч пролетел над перекладиной.

'37

Ударище! Вратарище! Флорентин из-за штрафной зарядил под перекладину, а Максименко в невероятном прыжке вытащил почти из девятки!

'33

А вот теперь «Спартак» обязан был забивать! Умаров в штрафной отдал на Тео, и тот пробил с удобнейшей позиции, но попал в Сысуева, который прыгал, по сути, наугад!

'31

Медина пробил с острого угла — Сысуев парировал, а Бонгонда оказался чуть дальше, и никто не сыграл на добивании.

'26

Сысуев вынес мяч на соперника, и «Спартак» мог бы развернуть опасную атаку, но Бонгонда решился пробить издалека. В целом, удар вышел точным, но мяч прилетел в руки вратарю.

'24

Пауза на водопой, и в это время карточку получает главный тренер «Оренбурга» Давид Демография за слишком активные споры с резервным арбитром Яном Бобровским.

'23

Отложенный «горчичник» получает Умяров за отмашку в центре поля. Отложенную — потому что мяч остался у хозяев, двое игроков «Оренбурга» выскочили вдвоем против одного Бабича. Марин мог отдавать мяч партнеру, но пожадничал и пробил сам — мяч пролетел вдоль ворот и покинул пределы поля.

'20

Резкая контратака гостей едва не закончилась голом! Гюрлюк прострелил, Бабич попытался вынести, но махнул мимо мяча! Тут как тут оказался Марин, который пробил с близкого расстояния и попал в подстелившегося под удар Хлусевича!

'20

Сысуев перехватил мяч и не дал Соболеву замкнуть передачу.

'16

Марин проверил себя, пробив из-за пределов штрафной — в метре над крестовиной.

'15

Засуетился «Спартак» у чужих ворот. и упустил момент! Зобен прострелил в штрафную, у Денисова удар не получился, мяч отскочил к Соболеву — тот попытался подстроиться под удар, не смог, в падении отдал назад на Умярова, и тот в касание пробил! Рядом со штангой!

'12

На чужой половине поля обосновались оренбуржцы и контролируют мяч.

'10

А вот и шанс у Соболева, он опасно пробил головой после навеса Зобнина! Но Сысуев зафиксировал мяч!

'8

Соболев на чужой половине поля не дает усомниться в своих стремлениях доказывать свою значимость для «Спартака» — активно вступает в единоборства и цепляется за мяч. Но пока что оборона «Оренбурга» отрабатывает очень надежно.

'6

Гюрлюк пробил в касание после навеса с углового — много выше ворот.

'5

Очень динамично начали обе команды. «Оренбург», как это обычно и бывает, на своем полое совершенно не тушуется перед именитыми соперниками и пытается прессинговать.

'2

Вот так напожарил «Спартак»! Москвичи разыграли с центра поля и устремились в атаку, которая завершилась заблокированным ударом Зобнина. Хозяева быстро перевели мяч вперед, а красно-белые не успели вернуться, и Мансилья от центрального круга устремился один на один с Максименко! Но футбольный «буллит» аргентинский форвард не реализовал, пробив рядом со штангой!

'1

Начали! Главный судья — Алексей Сухой.

17:29

У «Спартака» обращает на себя внимание появление в стартовом составе нападающего Александра Соболева — вопреки слухам, которые отправляют его в «Зенит». Конечно, трансферное окно в РПЛ еще открыто, но сейчас Соболев — в стартовом составе на матч против «Оренбурга». А вот новичок красно-белых бразилец Виллиан Жозе на эту игру даже не включен в заявку.

А состав гостей выглядит несколько сиротливо без прежнего лидера команды Лукаса Веры. Но он в новом сезоне будет «пылить» в подмосковных «Химках».

17:25

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Михайлов, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья, Гюрлюк.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Бабич, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Зорин, Бонгонда, Медина, Соболев.

17:20

Матч начнется в 17:30 мск.

17:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1 тура сезона РПЛ-2024/25 между «Оренбургом» и «Спартаком».

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