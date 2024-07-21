17:29

У «Спартака» обращает на себя внимание появление в стартовом составе нападающего Александра Соболева — вопреки слухам, которые отправляют его в «Зенит». Конечно, трансферное окно в РПЛ еще открыто, но сейчас Соболев — в стартовом составе на матч против «Оренбурга». А вот новичок красно-белых бразилец Виллиан Жозе на эту игру даже не включен в заявку.

А состав гостей выглядит несколько сиротливо без прежнего лидера команды Лукаса Веры. Но он в новом сезоне будет «пылить» в подмосковных «Химках».