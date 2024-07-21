Тео ответил дальним ударом — мимо.
Марин рискнул зарядить свечу со своей половины поля, заметив, что Максименко далеко вышел из ворот. Но мяч пролетел вдалеке от «рамки».
А теперь вратарь «Спартака» зафиксировал мяч после плотного удара Мансильи.
Классно Сидоров пробил от угла вратарской под перекладину, Максименко потащил!
Второй тайм пока смотрится продолжением первого — мяч не задерживается надолго на одной половине поля, обе команды пытаются атаковать.
Хлусевич пробил издалека, целясь в «девятку». Но удар оказался крайне неточным.
Две замены произвел Станкович в перерыве. На поле вышли Мартинс и Угальде, отдыхать отправились Медина и Зорин.
Второй тайм!
Очень яркий и интересный тайм провели обе команды, были классный моменты и у «Оренбурга», и у «Спартака». Такое впечатление, что гол назревает — посмотрим, как сложится игра после перерыва.
Добавлено две минуты.
Перес предупрежден за грубую игру.
Зобнин сделал скидку в штрафную на Соболева, но тот не сумел обработать и потерял мяч. Второй темп атаки «Спартака» завершился ударом Зорина — защитник заблокировал.
А теперь Мансилья бил издалека в тот же верхний угол, но в этот раз мяч пролетел над перекладиной.
Ударище! Вратарище! Флорентин из-за штрафной зарядил под перекладину, а Максименко в невероятном прыжке вытащил почти из девятки!
А вот теперь «Спартак» обязан был забивать! Умаров в штрафной отдал на Тео, и тот пробил с удобнейшей позиции, но попал в Сысуева, который прыгал, по сути, наугад!
Медина пробил с острого угла — Сысуев парировал, а Бонгонда оказался чуть дальше, и никто не сыграл на добивании.
Сысуев вынес мяч на соперника, и «Спартак» мог бы развернуть опасную атаку, но Бонгонда решился пробить издалека. В целом, удар вышел точным, но мяч прилетел в руки вратарю.
Пауза на водопой, и в это время карточку получает главный тренер «Оренбурга» Давид Демография за слишком активные споры с резервным арбитром Яном Бобровским.
Отложенный «горчичник» получает Умяров за отмашку в центре поля. Отложенную — потому что мяч остался у хозяев, двое игроков «Оренбурга» выскочили вдвоем против одного Бабича. Марин мог отдавать мяч партнеру, но пожадничал и пробил сам — мяч пролетел вдоль ворот и покинул пределы поля.
Резкая контратака гостей едва не закончилась голом! Гюрлюк прострелил, Бабич попытался вынести, но махнул мимо мяча! Тут как тут оказался Марин, который пробил с близкого расстояния и попал в подстелившегося под удар Хлусевича!
Сысуев перехватил мяч и не дал Соболеву замкнуть передачу.
Марин проверил себя, пробив из-за пределов штрафной — в метре над крестовиной.
Засуетился «Спартак» у чужих ворот. и упустил момент! Зобен прострелил в штрафную, у Денисова удар не получился, мяч отскочил к Соболеву — тот попытался подстроиться под удар, не смог, в падении отдал назад на Умярова, и тот в касание пробил! Рядом со штангой!
На чужой половине поля обосновались оренбуржцы и контролируют мяч.
А вот и шанс у Соболева, он опасно пробил головой после навеса Зобнина! Но Сысуев зафиксировал мяч!
Соболев на чужой половине поля не дает усомниться в своих стремлениях доказывать свою значимость для «Спартака» — активно вступает в единоборства и цепляется за мяч. Но пока что оборона «Оренбурга» отрабатывает очень надежно.
Гюрлюк пробил в касание после навеса с углового — много выше ворот.
Очень динамично начали обе команды. «Оренбург», как это обычно и бывает, на своем полое совершенно не тушуется перед именитыми соперниками и пытается прессинговать.
Вот так напожарил «Спартак»! Москвичи разыграли с центра поля и устремились в атаку, которая завершилась заблокированным ударом Зобнина. Хозяева быстро перевели мяч вперед, а красно-белые не успели вернуться, и Мансилья от центрального круга устремился один на один с Максименко! Но футбольный «буллит» аргентинский форвард не реализовал, пробив рядом со штангой!
Начали! Главный судья — Алексей Сухой.
У «Спартака» обращает на себя внимание появление в стартовом составе нападающего Александра Соболева — вопреки слухам, которые отправляют его в «Зенит». Конечно, трансферное окно в РПЛ еще открыто, но сейчас Соболев — в стартовом составе на матч против «Оренбурга». А вот новичок красно-белых бразилец Виллиан Жозе на эту игру даже не включен в заявку.
А состав гостей выглядит несколько сиротливо без прежнего лидера команды Лукаса Веры. Но он в новом сезоне будет «пылить» в подмосковных «Химках».
«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Михайлов, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья, Гюрлюк.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Бабич, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Зорин, Бонгонда, Медина, Соболев.
Матч начнется в 17:30 мск.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1 тура сезона РПЛ-2024/25 между «Оренбургом» и «Спартаком».