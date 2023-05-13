13 мая 2023, 14:00 Спорт Вернуться в тройку лучших: «Спартак» на выезде играет с «Химками». LIVE РПЛ. 27-й тур. «Химки» — «Спартак». ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Владимир Астапкович/РИА Новости

В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак», который идет на четвертом месте в турнирной таблице, на выезде сражается с аутсайдером — подмосковными «Химками». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур Матч не начался 13 мая 14:00 Химки Химки, Россия : Спартак М Москва, Россия Стадион «Арена Химки», Химки, Россия