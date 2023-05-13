В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак», который идет на четвертом месте в турнирной таблице, на выезде сражается с аутсайдером — подмосковными «Химками». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
Матч не начался
13 мая 14:00
Химки
Химки, Россия
:
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Арена Химки», Химки, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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13:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура чемпионата России, в котором сражаются подмосковные «Химки» и московский «Спартак».
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