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Спорт

Вернуться в тройку лучших: «Спартак» на выезде играет с «Химками». LIVE

РПЛ. 27-й тур. «Химки» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Владимир Астапкович/РИА Новости
В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак», который идет на четвертом месте в турнирной таблице, на выезде сражается с аутсайдером — подмосковными «Химками». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
Матч не начался
13 мая 14:00
Химки
Химки, Россия
:
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Арена Химки», Химки, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура чемпионата России, в котором сражаются подмосковные «Химки» и московский «Спартак».

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