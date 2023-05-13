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Спорт

Чемпионский парад: «Зенит» дома играет с «Краснодаром». LIVE

РПЛ. 27-й тур. «Зенит» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА Новости
Петербургский «Зенит», который уже обеспечил себе победу в национальном первенстве, в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) дома принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
Матч не начался
13 мая 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
:
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! Петербургский «Зенит» после победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 27-м туре принимает дома «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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