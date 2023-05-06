К основному времени первого тайма три минуты добавляет главный арбитр встречи Сергей Карасев.
Гагнидзе с левой ноги выцеливал в верхний угол, но оказался чуть не точен.
Чуть больше бело-голубые владеют мячом на исходе первого тайма — 62% на 38%.
Возвращается после паузы Гбане в игру, хотя на скамейке подмосковной команды уже стали готовить замену.
Вынужденная замена у «Динамо»: Саба Сазонов вышел вместо Фернандеса, который неудачно столкнулся с Гбане.
Шикарный момент упускают химчане! Проникающий пас Гулиева на Долгова оставил не у дел оборонцев бело-голубых, Александр был близок к тому, чтобы переиграть Шунина и открыть счет, но Антон в последний момент каким-то невероятным образом этот удар отбил!
Ан-нет, отменено взятие ворот Антона Митрюшкина! Федор Смолов мешал обзору голкиперу красно-черных, из-за чего лайнсмен зафиксировал офсайд!
ГОООООООООООООООООООЛ! Ярослав Гладышев оказывается перед линией штрафной и наносит точный удар в створ, зажигая единичку напротив литеры «Д» на табло «Арены Химки»! 0:1!
Норманн идет в подкат против Гулиева и нарушает правила.
Скопинцев оказывается на газоне после контакта со Скворцовым, предупреждение получает игрок «Химок».
Хороший удар Антич в ближний угол наносил, мяч немного выше цели пролетел. Начали «Химки» чуть поддавливать своих оппонентов!
Подача Антича с фланга в штрафную «Динамо» завершилась выносом от Майсторовича.
Даса мощный удар из-за пределов штрафной площади нанес, Митрюшкин грамотно выпрыгнул и отбил мяч!
Гбане получает первое предупреждение в матче за грубый подкат под Норманна.
Гулиев получил мяч чужой штрафной и резко пробил, в итоге Шунину пришлось проявлять себя во всей красе.
Подавал Мирзов с левого края в направлении Гбане, на выходе классно Шунин сыграл.
Активно атакуют бело-голубые, уже три стандартных положения исполнили гости у ворот химчан. Во всех случаях пока грамотно играют защитники.
Мирзов прокинул мяч вперед мимо Норманна, пришлось норвежцу правила нарушать.
Стартовые минуты игры остаются за столичной командой.
Игра началась! Поехали!
«Динамо»: Шунин, Даса, Фернандес, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Норманн, Гагнидзе, Захарян, Смолов, Гладышев.
«Химки»: Митрюшкин, Скворцов, Лысцов, Голубович, Лео Андраде, Антич, Гулиев, Бикел, Гбане, Мирзов, Долгов.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию стартовый матч 26-го тура Российской премьер-лиги между «Химками» и «Динамо».