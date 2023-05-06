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Спорт

Аутсайдер бьется за выживание: «Химки» принимают «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Химки» — «Динамо». ОНЛАЙН

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Павел Бедняков/РИА Новости
В стартовом матче 26-го тура Российской премьер-лиги встречаются «Химки» и «Динамо». «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
1-й тайм
06 мая 14:00
Химки
Химки, Россия
0:0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Арена Химки», Химки, Россия
1-й тайм

13' Гбане

24' Скворцов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45

К основному времени первого тайма три минуты добавляет главный арбитр встречи Сергей Карасев.

'43

Гагнидзе с левой ноги выцеливал в верхний угол, но оказался чуть не точен.

'40

Чуть больше бело-голубые владеют мячом на исходе первого тайма — 62% на 38%.

'37

Возвращается после паузы Гбане в игру, хотя на скамейке подмосковной команды уже стали готовить замену.

'35

Вынужденная замена у «Динамо»: Саба Сазонов вышел вместо Фернандеса, который неудачно столкнулся с Гбане.

'32

Шикарный момент упускают химчане! Проникающий пас Гулиева на Долгова оставил не у дел оборонцев бело-голубых, Александр был близок к тому, чтобы переиграть Шунина и открыть счет, но Антон в последний момент каким-то невероятным образом этот удар отбил!

'30

Ан-нет, отменено взятие ворот Антона Митрюшкина! Федор Смолов мешал обзору голкиперу красно-черных, из-за чего лайнсмен зафиксировал офсайд!

'28

ГОООООООООООООООООООЛ! Ярослав Гладышев оказывается перед линией штрафной и наносит точный удар в створ, зажигая единичку напротив литеры «Д» на табло «Арены Химки»! 0:1!

'26

Норманн идет в подкат против Гулиева и нарушает правила.

'23

Скопинцев оказывается на газоне после контакта со Скворцовым, предупреждение получает игрок «Химок».

'20

Хороший удар Антич в ближний угол наносил, мяч немного выше цели пролетел. Начали «Химки» чуть поддавливать своих оппонентов!

'18

Подача Антича с фланга в штрафную «Динамо» завершилась выносом от Майсторовича.

'15

Даса мощный удар из-за пределов штрафной площади нанес, Митрюшкин грамотно выпрыгнул и отбил мяч!

'13

Гбане получает первое предупреждение в матче за грубый подкат под Норманна.

'11

Гулиев получил мяч чужой штрафной и резко пробил, в итоге Шунину пришлось проявлять себя во всей красе.

'9

Подавал Мирзов с левого края в направлении Гбане, на выходе классно Шунин сыграл.

'7

Активно атакуют бело-голубые, уже три стандартных положения исполнили гости у ворот химчан. Во всех случаях пока грамотно играют защитники.

'5

Мирзов прокинул мяч вперед мимо Норманна, пришлось норвежцу правила нарушать.

'3

Стартовые минуты игры остаются за столичной командой.

14:02

Игра началась! Поехали!

13:55

«Динамо»: Шунин, Даса, Фернандес, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Норманн, Гагнидзе, Захарян, Смолов, Гладышев.

13:50

«Химки»: Митрюшкин, Скворцов, Лысцов, Голубович, Лео Андраде, Антич, Гулиев, Бикел, Гбане, Мирзов, Долгов.

13:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию стартовый матч 26-го тура Российской премьер-лиги между «Химками» и «Динамо».

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