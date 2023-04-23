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Спорт

Ворваться в тройку лидеров: ЦСКА дома сражается с «Локомотивом». LIVE

РПЛ. 24-й тур. ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва). ОНЛАЙН

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Федор Чалов в составе ЦСКА

Федор Чалов в составе ЦСКА

Алексей Филиппов/РИА Новости
Московский ЦСКА, который находится в шаге от тройки лидеров в турнирной таблице чемпионата России, в рамках 24-го тура принимает другой столичный клуб — «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
Матч не начался
23 апреля 19:30
ЦСКА
Москва
0:0
Локомотив М
Москва
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Московские ЦСКА и «Локомотив» встречаются в рамках 24-го тура Российской премьер-лиши (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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