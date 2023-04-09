09 апреля 2023, 14:00
Спорт
Оторваться от аутсайдеров: «Крылья Советов» играют на выезде с «Сочи». LIVE
Алексей Куденко/РИА «Новости»
В матче 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» играют с самарскими «Крыльями Советов». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
Перерыв
09 апреля 14:00
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
'45+2
Звучит свисток на перерыв. Отдохнем 15 минут.
'44
После навеса со штрафного Адамов легко мяч в руки забрал.
'43
Право на опасный штрафной заработали «Крылья» за фол на Писарском.
'39
Писарский лежит на газоне после единоборства в штрафной с Юргановым.
'38
Нобоа прервал передачу Бейла в штрафную.
'35
Совсем упали скорости в матче, возможно, к концу тайма опять повысятся скорости.
'32
Бейл выкатил мяч Коваленко под удар, а тот с линии штрафной чуть выше ворот пробил.
'30
Угловой у ворот «Сочи» привел к удару Горшкова из-за штрафной мимо ворот.
'28
Костанца выкатил пас Горшкову под удар, а тот выше ворот пробил.
'26
Не прошла передача в штрафную пяткой от Юсупова к Нобоа. Ломаев перехватил пас.
'25
Не самые большие скорости в матче, но регулярно возникают опасные подходы.
'22
Казалось, что Коваленко выходит на ударную позицию, но передержал мяч, а затем отдал передачу на соперника.
'21
Ломаев легко справился с ударом Бурмистрова из-за штрафной.
'19
Нобоа отдал длинный пас на Бурмистрова, но мяч выкатился за лицевую линию.
'16
Ломаев локтем задел Евгеньева по голове. Все хорошо с игроком «Крыльев».
'15
Заика верхом пробил из-за штрафной, Ломаев опять перевел на угловой.
'12
Сарвели после навесной передачи Заики пробил головой, но Ломаев в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Опасно было.
'10
Мимо ворот пробил Бейл метров с 25. Никем он не был прикрыт.
'8
Сарвели сфолил на Рассказове в центре поля.
'6
Ломаев спокойно забрал мяч в руки после подачи углового.
'5
Сарвели пробил по воротам. Бейл этот выстрел заблокировал, переведя мяч на угловой.
'4
Заика сфолил на Горшкове в центре поля.
'3
Первый удар по воротам «Сочи». Мяч прошел мимо ворот.
13:50
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Сарвели.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Коваленко, Рахманович, Гарре, Писарский.
13:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч российской премьер-лиги между «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов».
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