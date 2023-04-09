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Спорт

Оторваться от аутсайдеров: «Крылья Советов» играют на выезде с «Сочи». LIVE

Футбол. РПЛ. «Сочи» — «Динамо». ОНЛАЙН

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
В матче 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» играют с самарскими «Крыльями Советов». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
Перерыв
09 апреля 14:00
Сочи
Сочи
0 : 0
Крылья Советов
Самара
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+2

Звучит свисток на перерыв. Отдохнем 15 минут.

'44

После навеса со штрафного Адамов легко мяч в руки забрал.

'43

Право на опасный штрафной заработали «Крылья» за фол на Писарском.

'39

Писарский лежит на газоне после единоборства в штрафной с Юргановым.

'38

Нобоа прервал передачу Бейла в штрафную.

'35

Совсем упали скорости в матче, возможно, к концу тайма опять повысятся скорости.

'32

Бейл выкатил мяч Коваленко под удар, а тот с линии штрафной чуть выше ворот пробил.

'30

Угловой у ворот «Сочи» привел к удару Горшкова из-за штрафной мимо ворот.

'28

Костанца выкатил пас Горшкову под удар, а тот выше ворот пробил.

'26

Не прошла передача в штрафную пяткой от Юсупова к Нобоа. Ломаев перехватил пас.

'25

Не самые большие скорости в матче, но регулярно возникают опасные подходы.

'22

Казалось, что Коваленко выходит на ударную позицию, но передержал мяч, а затем отдал передачу на соперника.

'21

Ломаев легко справился с ударом Бурмистрова из-за штрафной.

'19

Нобоа отдал длинный пас на Бурмистрова, но мяч выкатился за лицевую линию.

'16

Ломаев локтем задел Евгеньева по голове. Все хорошо с игроком «Крыльев».

'15

Заика верхом пробил из-за штрафной, Ломаев опять перевел на угловой.

'12

Сарвели после навесной передачи Заики пробил головой, но Ломаев в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Опасно было.

'10

Мимо ворот пробил Бейл метров с 25. Никем он не был прикрыт.

'8

Сарвели сфолил на Рассказове в центре поля.

'6

Ломаев спокойно забрал мяч в руки после подачи углового.

'5

Сарвели пробил по воротам. Бейл этот выстрел заблокировал, переведя мяч на угловой.

'4

Заика сфолил на Горшкове в центре поля.

'3

Первый удар по воротам «Сочи». Мяч прошел мимо ворот.

'1

Матч начался!

13:59

Команды выходят на поле.

13:50

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Сарвели.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Коваленко, Рахманович, Гарре, Писарский.

13:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч российской премьер-лиги между «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов».

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