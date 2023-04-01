Перерыв

«Динамо» играло с довольно большим преимуществом, и оно только выросло, когда Сослан Джанаев привез пенальти и заработал красную карточку. Вот только Даниил Фомин не смог с точки переиграть Дениса Адамова, а «Сочи» выстоял до перерыва. Ждем, что будет во второй половине.