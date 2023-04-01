«Динамо» играло с довольно большим преимуществом, и оно только выросло, когда Сослан Джанаев привез пенальти и заработал красную карточку. Вот только Даниил Фомин не смог с точки переиграть Дениса Адамова, а «Сочи» выстоял до перерыва. Ждем, что будет во второй половине.
Кирилл Заика открытой стопой совершил в воздухе накладку в борьбе за мяч с Гладышевым — желтая карточка сочинцу.
Проходит передача на Макарова правым полуфлангом в штрафную. Бьет вингер и чуть-чуть не попадает в дальний угол!
Отличный пас на Тюкавина, который бил из убойного положения! Адамов отразил удар, а потом еще и смахнул мяч, не дав Тюкавину добить в упор!
Матиас Норманн за игру локтем во время верховой борьбы получил желтую карточку. А вот Сарвели лежит на газоне, получая помощь врачей.
«Динамо» продолжает давить, но гости чувствуют воодушевление после отраженного Адамовым одиннадцатиметрового. По схеме 5-3-1 играет «Сочи» теперь.
У «Сочи» замена. Никита Бурмистров ушел с поля вынужденно, а вместо него в игру вступил один из запасных голкиперов Денис Адамов. Николай Заболотный остался на скамейке.
МОМЕНТИЩЕ! Быстрая атака «Динамо». Передача от своей штрафной на ход Макарову. Джанаев зачем-то пошел к линии штрафной, но мяч скользнул в сторону... В итоге Джанаев сбил Макарова, не дав тому попасть в пустые ворота!
Заброс в штрафную «Сочи», скидка Фомина головой под удар одинокому Скопинцеву на линию штрафной. Пробил защитник в касание с отскока, но очень неточно. А время-то было...
VAR проверил эпизод на игру рукой со стороны сочинца. Ее не было, а динамовцы неудачно разыграли угловой.
Быстрая атака динамовцев с подачей в штрафную заканчивается угловым — Маргасов переправил мяч за лицевую.
У Гагнидзе какие-то проблемы были. Лежал на газоне, держась за голову. Поднялся после выхода врачей на поле и ушел за его пределы. Но игру продолжит.
Угловой зарабатывает «Динамо». Фомин выполняет подачу в центр вратарской, откуда Макаров бьет головой в противоход мимо Джанаева. Каким-то чудом него гола — Кравцов, изогнувшись, с лета выносит ногой с самой «ленточки»!
А вот стартовый состав «Сочи» от Курбана Бердыева:
Джанаев — Юрганов, Дркушич, Терехов — Заика, Кравцов, Нобоа, Маргасов — Бурмистров, Юсупов, Сарвели.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович:
Лещук — Даса, Сазонов, Фернандес, Скопинцев — Гагнидзе, Норманн, Фомин — Макаров, Гладышев, Тюкавин.