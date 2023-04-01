Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Погоня за медалями: «Динамо» принимает «Сочи». LIVE

РПЛ. 23-й тур. «Динамо» — «Сочи». ОНЛАЙН

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости
В матче 23-го тура московское «Динамо» принимает «Сочи». Обе команды гонятся за лидирующей тройкой «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
Перерыв
01 апреля 14:00
Динамо М
Москва
0 : 0
Сочи
Сочи
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
1-й тайм

36' Норманн

25' Джанаев

45' Заика

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

«Динамо» играло с довольно большим преимуществом, и оно только выросло, когда Сослан Джанаев привез пенальти и заработал красную карточку. Вот только Даниил Фомин не смог с точки переиграть Дениса Адамова, а «Сочи» выстоял до перерыва. Ждем, что будет во второй половине.

'45+5

Ну вот и все, подошел к концу первый тайм — свисток на перерыв.

'45+4

Могучий дальний удар от Дасы — выше ворот.

'45+3

Кирилл Заика открытой стопой совершил в воздухе накладку в борьбе за мяч с Гладышевым — желтая карточка сочинцу.

'45+1

Четыре минуты добавлено к первому тайму.

'44

Проходит передача на Макарова правым полуфлангом в штрафную. Бьет вингер и чуть-чуть не попадает в дальний угол!

'42

Давит «Динамо», очень серьезно давит.

'39

Еще и фол в пользу гостей, так как на добивании Тюкавин задел голову голкипера «Сочи».

'38

Отличный пас на Тюкавина, который бил из убойного положения! Адамов отразил удар, а потом еще и смахнул мяч, не дав Тюкавину добить в упор!

'35

Матиас Норманн за игру локтем во время верховой борьбы получил желтую карточку. А вот Сарвели лежит на газоне, получая помощь врачей.

'32

«Динамо» продолжает давить, но гости чувствуют воодушевление после отраженного Адамовым одиннадцатиметрового. По схеме 5-3-1 играет «Сочи» теперь.

'30

Проверили, не вышел ли Адамов раньше времени с линии — не вышел!

'29

ДЕНИС АДАМОВ ТАЩИТ УДАР ДАНИИЛА ФОМИНА ИЗ УГЛА!

'27

У «Сочи» замена. Никита Бурмистров ушел с поля вынужденно, а вместо него в игру вступил один из запасных голкиперов Денис Адамов. Николай Заболотный остался на скамейке.

'25

ПЕНАЛЬТИ! И КРАСНАЯ КАРТОЧКА ДЖАНАЕВУ!

'24

МОМЕНТИЩЕ! Быстрая атака «Динамо». Передача от своей штрафной на ход Макарову. Джанаев зачем-то пошел к линии штрафной, но мяч скользнул в сторону... В итоге Джанаев сбил Макарова, не дав тому попасть в пустые ворота!

'21

Многовато брака у «Сочи», который пытается владеть инициативой.

'18

Заброс в штрафную «Сочи», скидка Фомина головой под удар одинокому Скопинцеву на линию штрафной. Пробил защитник в касание с отскока, но очень неточно. А время-то было...

'16

После дальнего удара Гагнидзе мяч проходит выше сочинских ворот.

'14

VAR проверил эпизод на игру рукой со стороны сочинца. Ее не было, а динамовцы неудачно разыграли угловой.

'13

Быстрая атака динамовцев с подачей в штрафную заканчивается угловым — Маргасов переправил мяч за лицевую.

'11

У Гагнидзе какие-то проблемы были. Лежал на газоне, держась за голову. Поднялся после выхода врачей на поле и ушел за его пределы. Но игру продолжит.

'10

В быстрой контратаке динамовцев Макаров сфальшивил с обостряющей передачей вперед.

'9

Отодвинули сочинцы в эти минуты игру от своих ворот. В центре поля она застряла слегка.

'6

Юрганов принял на себя дальний удар Скопинцева.

'5

Повторный угловой бело-голубых с другого фланга к остроте не привел.

'4

Угловой зарабатывает «Динамо». Фомин выполняет подачу в центр вратарской, откуда Макаров бьет головой в противоход мимо Джанаева. Каким-то чудом него гола — Кравцов, изогнувшись, с лета выносит ногой с самой «ленточки»!

'3

Раскачиваются команды. «Динамо» пытается завладеть инициативой и придавить соперника.

'1

Поееееехали! Матч начался.

14:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

13:55

А вот стартовый состав «Сочи» от Курбана Бердыева:

Джанаев — Юрганов, Дркушич, Терехов — Заика, Кравцов, Нобоа, Маргасов — Бурмистров, Юсупов, Сарвели.

13:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович:

Лещук — Даса, Сазонов, Фернандес, Скопинцев — Гагнидзе, Норманн, Фомин — Макаров, Гладышев, Тюкавин.

13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 21-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» — «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 402-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 402-й день
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест. У монастыря начались драки
Наместник Киево-Печерской лавры Павел сообщил, что его отправили под домашний арест
«Удары нанесут по командным пунктам, узлам связи и складам»: как Украина проведет контрнаступление без F-16
Эксперт Ходаренок рассказал, как ВСУ будут атаковать без истребителей F-16
Шадаев: изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации
Президент Украины Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России
Bloomberg сообщил о возможном уходе американской агропромышленной компании ADM из России
Вучич посетовал на нежелание международных финансовых организаций кредитовать Сербию
Новости и материалы
Shot: дрон упал на дерево в Тульской области
В Свердловской области в результате ДТП с участием такси погибли два человека
РПЦ: действия верующих УПЦ говорят об их решимости отстаивать свои святыни
Маск заявил, что Twitter откроет «буквально весь» исходный код, связанный с показом твитов
Орнитолог Романов предположил, что кондора из Московского зоопарка могли отравить намеренно
В Федерации футбола ОАЭ прокомментировали информацию об интересе к Талалаеву
Сестра Ким Чен Ына заявила, что Зеленский рискует Украиной в конфликте с Россией
Арестович заявил о проблеме отсутствия на Украине производства минометов
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 у берегов Камчатки
Эрдоган будет первым в избирательном бюллетене на выборах президента Турции
Стал известен бюджет «Спартака» на 2023 год
Инженер переделал беспроводные наушники Apple AirPods в проводные
В Ленобласти погиб мужчина, который случайно ударил себя в пах ножом, открывая банку
В Петербурге солнце порадовало жителей лишь 76,5 часов за март
Вучич рассказал о последствиях ввода армии Косово на север края
В Чехии понизили тарифы на электричество и газ для потребителей
Суд Киева отказал адвокату митрополита Павла в замене судьи
Василий Уткин заявил, что в России нет тренерской школы
Все новости
Новая экранизация Дюма, космический «Вызов», хулиганский док про Елизавету II: кинопремьеры апреля
Что смотреть в кино в апреле 2023 года
«Не думаю, что это произойдет в этом году». Генерал США оценил планы Киева по возвращению Крыма
Генерал Милли назвал «очень-очень сложным» исполнение военных планов Украины в 2023 году
«Я свободный, ветреный и влюбчивый»: как 40-летний Сергей Лазарев в одиночку воспитывает двоих детей
Сергей Лазарев объяснил, почему не разрешает детям включать его песни
«Я показала маме собственный труп»: 6 историй про детские розыгрыши
Россияне поделились самыми неудачными шутками из своего детства
«Так можно поехать кукухой». Почему популярный стример переехал из России в Японию
Стример Андрей «Dunduk» Лапотский назвал причины своего переезда из Москвы в токийскую «конуру»
«Выступал в поддержку недружественной страны». Минюст признал Покровского иноагентом
В обновленный список иноагентов включен музыкант Максим Покровский
«Никто не играл так прекрасно». Фотографии Сергея Рахманинова до и после эмиграции
«Как и все пророссийское». Подоляк призвал «физически зачистить» УПЦ
Советник офиса президента Украины Подоляк назвал УПЦ «гнойником, который нужно зачистить»
«Готова ли Европа к череде гробов?». Медведев оценил шансы введения миротворцев на Украину
Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз готов к обсуждению отправки миротворцев на Украину
«В каждой женщине есть черная, белая и рыжая сущность». Интервью с певицей Анной Седоковой
Певица Анна Седокова рассказала, какие моменты из жизни включила бы в фильм о себе
«Я потерял родину, не могу потерять вторую». За что умирают иностранные наемники на Украине
РИА Новости: в Донбассе уничтожили французских наемников, воюющих на стороне ВСУ
«США — главный источник рисков». О чем идет речь в новой Концепции внешней политики РФ
Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики
Выслать журналистов и посла РФ в США: WSJ требует ответа Белого дома на арест Гершковича
Байден: США не будут высылать российских дипломатов в ответ на арест журналиста WSJ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях